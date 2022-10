Rosyjski reżim ujawnił częściowo, jakie są zniszczenia Mostu Krymskiego, który w sobotę 8 października został uszkodzony przez wybuch ciężarówki.

Zniszczony Most Krymski / STRINGER / PAP/EPA

O zniszczeniach rosyjskiego mostu poinformował Marat Khusnullin, zastępca przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej. W rozmowie z premierem Michaiłem Miszustinem stwierdził, że kontrola torów kolejowych "wykazała konieczność wymiany dwóch przęseł". Wstępnie widzimy potrzebę wymiany dwóch przęseł. Od pierwszego dnia Kolej Krymska przywróciła ruch na jednym torze dla pociągów towarowych i pasażerskich. Prace naprawcze nie wpływają na przewóz towarów i pasażerów - powiedział Khusnuliin, cytowany przez agencję Ria Novosti.

Według polityka demontaż uszkodzonych konstrukcji zakończy się w ciągu trzech dni. Pracujemy przez całą dobę na dwóch zmianach. W likwidację skutków wybuchu zaangażowanych jest ok. 150 osób.

Dodatkowo podczas kontroli stwierdzono uszkodzenie dylatacji jednej z podpór.

Khusnullin nie przekazał, co będzie z drogową częścią mostu, która uległa całkowitemu zniszczeniu.

Wybuch na Moście Krymskim

W sobotę rano na Moście Krymskim doszło do wybuchu i pożaru. Strona rosyjska podała potem informację o wybuchu samochodu ciężarowego, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu.

Według informacji przekazanych przez Rosję, zginęły trzy osoby.

Most Krymski, zbudowany przez Rosję w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Otwierał go osobiście w 2018 roku Władimir Putin. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym br. połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.