Jak podaje portal Axios amerykańskie wojsko przewiozło z Izraela do Polski około 90 pocisków przechwytujących Patriot, aby dostarczyć je Ukrainie. To oznacza dwie rzeczy: po pierwsze USA nadal uważa za priorytet ochronę krytycznej infrastruktury ukraińskiej, a po drugie Izrael przekonał się do udzielenia pomocy Kijowowi.

Transportowiec C-17 ląduje w Jasionce / WOJTEK RADWANSKI/AFP / East News Źródła Axios informują, że po tym, jak Siły Obronne Izraela ogłosiły wycofanie systemów Patriot ze służby, ukraińscy urzędnicy zwrócili się do USA i Izraela z pomysłem, by Izrael oddał rakiety USA, aby je odnowić i wysłać na Ukrainę. Przez kilka miesięcy Izrael zwlekał z decyzją, obawiając się, że Rosja odpowie poprzez dostarczenie Iranowi zaawansowanej broni. Jak podaje izraelski portal Benjamin Netanjahu przez całe tygodnie odmawiał rozmów w tej sprawie. Pod koniec września ostatecznie zdecydował się zatwierdzić pomysł. Negocjacje między Tel Awiwem i Kijowem dotyczyły m.in zgody Wołodymyra Zełenskiego na coroczną pielgrzymkę ultraortodoksyjnych Izraelczyków do miasta Humań w Ukrainie, gdzie pochowany jest cadyk Nachman z Bracławia, uważany za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich. Zełenski nie chciał słyszeć o wydaniu zgody, jeżeli Netanjahu nie zatwierdziłby wysłania rakiet Patriot. Jak informuje Axios, rzecznik izraelskiego premiera zaprzeczył jakiemukolwiek związkowi między sprawą wysłania pocisków i pielgrzymką. Autor artykułu Barak Ravid podaje, że Izrael poinformował Rosję z wyprzedzeniem o tej kwestii, ale zaznaczył, że jedynie oddaje rakiety USA, a nie dostarcza ich Ukrainie. Rzecznik biura premiera Izraela potwierdził, że system Patriot został zwrócony Stanom Zjednoczonym, dodając "nie wiadomo nam, czy został on dostarczony na Ukrainę". W ciągu ostatniego tygodnia - informuje Axios - amerykańskie samoloty transportowe C-17 najpierw wylądowały w Izraelu, by potem odlecieć do Jasionki pod Rzeszowem, będącej głównym węzłem logistycznym dla przerzutu zachodniej broni na Ukrainę. Transporty z Izraela miały obejmować około 90 rakiet przechwytujących oraz dodatkowy sprzęt w postaci radarów i innych, który został przekazany stronie amerykańskiej do konserwacji. "Rozmawiałem z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. (...) Dyskutowaliśmy również na temat bliskich kontaktów z naszymi partnerami, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi i prezydentem Trumpem. Omówiliśmy najważniejsze kwestie i zdecydowaliśmy o utrzymaniu bliskich relacji w najbliższej przyszłości" - napisał we wtorek na platformie X Wołodymyr Zełenski.