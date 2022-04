​Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu grupy "neonazistów", którzy mieli przygotowywać zamach na prokremlowskiego propagandystę i prezentera telewizyjnego Władimira Sołowiowa. Według Rosjan grupa działała na zlecenie ukraińskich służb.

FSB podała, że zatrzymani obywatele Rosji należą do "neonazistowskiej organizacji terrorystycznej National Socialism/White Power (narodowy socjalizm/biała siła - red.)". Według rosyjskich śledczych, grupa działała na polecenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i "planowali zabić osobę publiczną, znanego dziennikarza Władimira Sołowiowa".

Podczas akcji znaleziono materiały wybuchowe domowej roboty, osiem koktajli Mołotowa, sześć pistoletów Makarowa, obrzyn, granat, ponad tysiąc sztuk amunicji różnego kalibru, narkotyki, sfałszowane ukraińskie paszporty oraz "literaturę i akcesoria nacjonalistyczne".

FSB stwierdziła, że zamachowcy mieli przyznać się do przygotowywania ataku, po którym chcieli uciec za granicę. Nie wiadomo, ile osób zatrzymano i gdzie.

Wcześniej o sprawie mówił prezydent Władimir Putin. Stwierdził on, że Zachód wykorzystuje monopol informacyjny w "swoich krajach", ale ponosi fiasko na terytorium Rosji, "więc przeszli w terror, aby przygotowywać morderstwa naszych dziennikarzy" - mówił. Putin stwierdził, że działania terrorystów były nadzorowane przez amerykańskie CIA.

Rosyjskie media podkreślają, że "National Socialism/White Power" to organizacja terrorystyczna zakazana w kraju. Taka formacja jednak formalnie nie istnieje - Rosja wykorzystuje przepisy o terroryzmie, by zwalczać grupy z podobną nazwą, neonazistów oraz osoby, którym takie poglądy można zarzucić. Na tej liście jest np. "ruch Columbine", który także nie jest organizacją, ale dzięki temu władze mogą korzystać z ustaw antyterrorystycznych, by zwalczać strzelaniny w szkołach.

Sołowiow naciska na kontynuowanie wojny w Ukrainie

Władimir Sołowiow to popularny prezenter telewizyjny, znany z ostrego języka i mocno prokremlowskich poglądów. Popiera inwazję w Ukrainie i jest uważany za członka tzw. partii wojny, czyli grupy wysoko postawionych urzędników, oligarchów i osobistości medialnych, które naciskają na kontynuowanie działań wojskowych w Ukrainie. Sołowiow w swoich programach m.in. oczerniał negocjatora Władimira Miedinskiego za zbyt pokojową postawę w rozmowach z Ukraińcami. W ostatnich dniach prezenter mówił, że ma nadzieję, że po "zakończeniu operacji specjalnej" w Ukrainie, Rosja zaatakuje kraje NATO i "zmiażdży machinę wojenną" sojuszu.

Dwa dni temu Sołowiow powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skarżył się na niego i "poprosił, by mnie załatwili".