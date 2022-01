Francja w ramach NATO może wysłać do Rumunii wieluset żołnierzy - zadeklarowała w sobotę minister obrony tego kraju Florence Parly. Na początku lutego na Ukrainę udadzą się razem szefowie MSZ Francji i Niemiec.

Francja, Minister obrony: w ramach NATO możemy wysłać do Rumunii wieluset żołnierzy / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Z tego powodu udałam się w czwartek do Rumunii. Omówiliśmy z rumuńskimi partnerami tę kwestię - poinformowała minister w sobotę w radiu France inter. Wcześniej 19 stycznia prezydent Emmanuel Macron ogłosił gotowość Francji do zaangażowania się "w nowe misje", a "w szczególności w Rumunii".



Rumunia, dzieląca z Ukrainą blisko 650 km granicy lądowej i mająca dostęp do Morza Czarnego, "strefy silnego napięcia", znajduje się "w epicentrum tego napięcia" i powinna być "zabezpieczona" - podkreśliła minister Parly.



Szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves le Drian ogłosił w sobotę na Twitterze, że w dniach 7-8 lutego będzie na Ukrainie wraz ze swoją odpowiedniczką z Niemiec Annaleną Baerbock.





"Zapewniłem Dmytra Kułebę (ministra spraw zagranicznych Ukrainy) o naszym pełnym wsparciu i solidarności z Ukrainą. Nasza mobilizacja jest kontynuowana, szczególnie w formacie normandzkim, aby zmniejszyć napięcie" - napisał również.



W środę w Paryżu odbyło się spotkanie w formacie normandzkim, pierwsze od września 2021 roku, na temat uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy z udziałem doradców politycznych prezydentów Rosji, Ukrainy, Francji i kanclerza Niemiec.

Podpisano wspólny dokument potwierdzający utrzymanie zawieszenia broni między armią ukraińską a prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Kolejne spotkanie w tym formacie ma się odbyć w lutym w Berlinie.