"Dobranoc Europo; kiedy śpisz, mali Ukraińcy strzegą twoich snów, stając się żywymi tarczami dla Unii Europejskiej przed rosyjską inwazją" - taki wstrząsający wpis zamieściła wieczorem na twitterowym profilu ukraińska Rada Najwyższa (parlament).

Matka zajmująca się w schronie bliźniakami, które przyszły na świat przedwcześnie / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Wiadomość ukraińskiego parlamentu opatrzono zdjęciami ukraińskich dzieci kryjących się w schronach przed rosyjskimi atakami, a także najmłodszych ofiar rosyjskiej agresji.

Tylko wczoraj, jak mówił w emocjonalnym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w wyniku inwazji Rosji zginęło 16 dzieci.

Od początku inwazji z Ukrainy nieustannie napływają informacje o atakach na przedszkola, szkoły i szpitale pediatryczne. Wczoraj pociski trafiły w prywatny szpital położniczy w obwodzie kijowskim . Nikomu na szczęście nic się nie stało.

Fotograf Associated Press Emilio Morenatti opublikował zdjęcie, na którym widać noworodki, które śpią piwnicy używanej jako schron przeciwbombowy w szpitalu dziecięcym Ochmadet w centrum Kijowa na Ukrainie.

Morenatti zamieścił też wcześniej zdjęcia małych pacjentów tego szpitala, ukrywających się w schronie.

W piątek "New York Times" zamieścił nagranie zrobione wczoraj przez doktora Denisa Surkowa ze szpitala w Dnipro na wschodzie Ukrainy. Widać na nim noworodki przeniesione z oddziału intensywnej terapii do piwnicy szpitala, gdzie powstał schron dla pacjentów.

Noworodki leżały na rozkładanych łóżkach - zamiast w inkubatorach. Większość była szczelnie owinięta kocami, niektóre były ręcznie wentylowane przez personel.

Dzieci musiały zostać ewakuowana do schronu z powodu ostrzału miasta.

To oddział intensywnej terapii dla noworodków. W schronie. Wyobrażacie to sobie? - napisał do "NYT" na WhatsAppie doktor Surkow. Taka jest nasza rzeczywistość - dodał.

Wczoraj biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) informowało, że w ciągu sześciu dni od początku rosyjskiej inwazji do państw ościennych uciekło z Ukrainy ponad 660 tys. uchodźców.