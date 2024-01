Tallin dołączy do brytyjskiej operacji Interflex, szkolącej ukraińskich żołnierzy. Tę decyzję podjął Hanno Pevkur, minister obrony Estonii. Tym samym jest to już 12 kraj, uczestniczący w misji szkoleniowej pod przywództwem Wielkiej Brytanii - podaje agencja BNS.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek zorganizowano kolejne rozmowy w formacie Ramstein, które skupiają państwa wspierające militarnie Ukrainę. Podczas konferencji ministrowie obrony krajów Sojuszu, otrzymali aktualne informacje na temat sytuacji na froncie. Poznanie krytycznych potrzeb walczącej Ukrainy, miało skłonić przywódców Estonii do dołączenia do operacji Interflex.

Oprócz ciągłych dostaw broni i amunicji Ukraina potrzebuje stałego wsparcia krajów zachodnich w szkoleniu nowych i dodatkowych żołnierzy w tej przedłużającej się wojnie. Dlatego Estonia zdecydowała się dołączyć do kierowanej przez Brytyjczyków misji szkoleniowej Interflex, w której estońscy instruktorzy sił zbrojnych będą szkolić ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii - powiedział Pevkur.