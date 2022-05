Według lokalnych władz rano doszło do dwóch eksplozji w rosyjskim Biełgorodzie. Żołnierze z Ukrainy odparli serię rosyjskich ataków na Zaporoże. "The Times" podaje, że Rosjanie mają podjąć próbę inwazji na Mołdawię 9 maja. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące 67. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 02.05.2022 r.

Rosyjskie siły w pobliżu Zaporskiej Elektrowni Jądrowej / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

- O poranku doszło do eksplozji w rosyjskim Biełgorodzie.

- Ukraińskie wojsko zidentyfikowało rosyjskiego szpiega, który działał w sztabie generalnym.

- Według ukraińskiej agencji UNIAN szef rosyjskiego sztabu generalnego gen. Walerij Gierasimow został ranny pod Iziumem .

- Grupa ponad 50 cywilów została ewakuowana z zakładów stalowych Azowstal.

- Od początku rosyjskiej inwazji dzięki korytarzom humanitarnym ewakuowano z Ukrainy 350 tys. osób - poinformował Wołodymyr Zełenski.

06:37

Przewodniczący Komisji Wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów Adam Schiff w rozmowie ze stacją CNN opisał rozmowę, jaką członkowie delegacji Kongresu odbyli w niedzielę w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i oświadczył, że jego zdaniem "to tylko kwestia czasu", zanim prezydent USA odwiedzi Ukrainę.

"Myślę, że wizyta prezydenta jest brana pod uwagę, ale to tylko kwestia tego, jak szybko będzie to wykonalne" - powiedział Schiff telewizji CNN.



06:27

Przy Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy do niedawna działał rosyjski szpieg poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

06:20

Dwie eksplozje miały miejsce we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek w Biełgorodzie, południowym regionie Rosji graniczącym z Ukrainą, poinformował w mediach społecznościowych gubernator regionu Wiaczesław Gładkow. "Nie było żadnych ofiar ani zniszczeń" - oświadczył Gładkow.

Na Twitterze pojawiły się materiały wideo i doniesienia o rzekomych ukraińskich dronach nad Biełgorodem. Autentyczność tej informacji nie mogła być wstępnie potwierdzona.



06:00

Według brytyjskiego dziennika "The Times" rosyjskie władze opracowały misterny plan inwazji, zgodnie z którym Mołdawia zostanie wkrótce zaatakowana według tzw. "donbaskiego" scenariusza.

Według cytowanych przez dziennik ukraińskich źródeł wywiadowczych istnieje "szereg przesłanek", które wskazują na to, że w bliskiej perspektywie może dojść do ataku na to byłe państwo radzieckie, w którego armii służy zaledwie 3250 żołnierzy.