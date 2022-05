Rekordy odsłon na Youtube bije teledysk do piosenki, jaką Ed Sheeran nagrał z ukraińskim zespołem Antytila. Jego członkowie zamienili gitary na karabiny i walczą dziś o wolność swojego kraju.

/ foto: Antytila/ Facebook /

Antytila to jeden z najpopularniejszych zespołów muzycznych na Ukrainie. Jego członkowie zaprzestali działalności artystycznej, by wstąpić do wojska i walczyć przeciwko Rosji.

"Jeżeli twój dom jest w niebezpieczeństwie, bronisz go" - mówił w rozmowie z BBC członek zespołu Taras Topola. Jego żona Alosza, także popularna na Ukrainie piosenkarka, opuściła ojczyznę na początku wojny. Obecnie przebywa z trójką dzieci w Stanach Zjednoczonych.

Muzycy dziś walczą na froncie, ale zrobili wyjątek, by nagrać utwór "2step" z Edem Sheeranem, który ma pomóc Ukraińcom. Częściowo utwór został nagrany w języku ukraińskim. Ukraińscy wokaliści opowiadają, jak dla nich zaczęła się wojna z Rosją.

"Syreny przerwały nasz sen, w dwóch walizkach zabraliśmy wszystko z naszej przeszłości, i w drogę" - śpiewają.

"Ed odczuwa ból, współczucie i sympatię dla Ukraińców" - powiedział Topola.

Dodał, że teledysk do utworu został nagrany, kiedy służył on jako ratownik medyczny na froncie w Borodziance.

Miasto to położone na zachód od Kijowa było pod okupacją Rosjan, który doszczętnie je zrujnowali. Teraz znowu zostało przejęte przez ukraińskie oddziały.

Członkowie Antytily napisali słowa do piosenki, a także nagrali sceny do wideo na linii frontowej w Charkowie.

"Po prostu zatrzymaliśmy się na środku drogi i śpiewaliśmy pośrodku niczego" - wspomina Taras Topola. Sceny te zostały nagrane przy pomocy kamery GoPro.

O zespole Antytila zrobiło się głośno na początku roku, kiedy zaproponowali swój występ przez internet podczas koncertu na rzecz Ukrainy w Birmingham. Organizatorzy nie zgodzili się ze względu na powiązania członków zespołu z wojskiem.

Wtedy to współpracę zaproponował im Ed Sheeran. "Cieszę się, że tak sławny piosenkarz wspiera Ukraińców" - powiedział Topola - "Ed Sheeran i jego zespół rozumieją, że potrzebujemy pomocy i wsparcia, żeby przetrwać i zwyciężyć. Jestem za to bardzo wdzięczny".