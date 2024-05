Ponure tło parady Dnia Zwycięstwa

W czasie parady w Moskwie za Władimirem Putinem dumnie wypinali piersi z medalami zbrodniarze wojenni. Starszy porucznik Czałuj Chuldum-ool służył na Ukrainie w 55. Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych Gwardii. Władze w Kijowie oskarżyły go o uwięzienie w piwnicy szkolnej w marcu 2022 roku ponad 360 mieszkańców wsi Jagodnoje (obw. wołyński). Więźniów wywlekano na mróz, rozbierano do naga, torturowano, niektórych zabijano strzałem z broni palnej. W Jagodnoje zginęło 10 osób.

Obok niego, major Borys Dudko. Zastępca dowódcy 124. Samodzielnego Batalionu Czołgów 76. Dywizji Powietrzno-Szturmowej Gwardii Sił Powietrznodesantowych. Żołnierze tej formacji oskarżeni są o zabijanie ukraińskiej ludności cywilnej w czasie okupacji podkijowskiej Buczy.

Obecność wojennych zbrodniarzy w czasie największego święta w Rosji, została odnotowana zresztą nie tylko w Moskwie. W czasie parady w Chabarowsku (południowo-wschodnia Rosja) kolumną czołgów dowodził podpułkownik Azatbek Omurbekow - informuje serwis Astra. To były dowódca 64. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, który wydał rozkaz egzekucji cywilów w Buczy. Wielka Brytania i Unia Europejska dodały Omurbekowa do listy osób objętych sankcjami właśnie za zbrodnie pod Kijowem.

Dwóch nie salutowało

Serwis Nexta odnotowuje dwóch niepokornych, którzy zaburzyli nieco podniosły charakter uroczystości w Moskwie. To pułkownik Sergiej Mołocznikow, zastępca szefa Szkoły Wojsk Powietrznodesantowych w Riazaniu, oraz generał broni Wiktor Panczenko - szef Akademii Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Kiedy Władimir Putin przechodzi wzdłuż szpaleru wysokich rangą wojskowych, tylko ci dwaj nie unoszą dłoni w salucie. Mołocznikow podaje rękę Putinowi i wydaje się przewiercać go wzrokiem, długo odprowadza go spojrzeniem, patrząc rosyjskiemu prezydentowi prosto w oczy.