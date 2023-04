17:01

"Rosja została mocno osłabiona" - uważa Wołodymyr Zełenski. Prezydentowi Ukrainy dziennikarze zadali pytanie, ile istnień jest gotów poświęcić, by odzyskać Krym. Nie jest tajemnicą, że dopiero w chwili, gdy ukraińska flaga zawiśnie na Krymie, Kijów będzie gotów do podjęcia negocjacji pokojowych z Rosją. Przez cały czas zmagań na froncie, Kreml zrobił jednak wiele, by wybudować na kluczowych odcinkach półwyspu linie umocnień. Ewentualna bitwa o Krym będzie krwawa i może być też decydująca w kontekście losów całej wojny.

Zełenski ze spokojem odpowiedział jednak na tak zadane pytanie i stwierdził, że dziś mamy do czynienia z zupełnie inną siłą rosyjskiej armii niż w początkowej fazie wojny. Jedną z najistotniejszych zmian - wg Zełenskiego - jest nie tylko utrata znacznej części elitarnych jednostek, ale również obniżone morale całej armii wroga. Boją się, boją się śmierci. Myślę, że ich duch został złamany. Nie rozumieją, jak to się nie stało, że w ciągu trzech dni mieli być w Kijowie i to skończyć - mówił prezydent.

15:30

Ukraińska Prawda informuje, że Kijów nie będzie czekał z kontrofensywą na dostawę myśliwców F-16. To bardzo by pomogło... Ale rozumiemy, że nie możemy tego przeciągać i zaczniemy jeszcze zanim będziemy mieli F-16 - przyznał Zełenski w rozmowie z z fińskimi, szwedzkimi, duńskimi i norweskimi dziennikarzami.

W Humaniu zakończono akcję ratunkową po piątkowym ataku rakietowym przeprowadzonym przez rosyjskie wojsko. Ratownikom udało się uratować 17 osób - przekazał szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko. Dziewięć z nich jest rannych i zostało przetransportowanych do szpitala. Dwie osoby uznano za zaginione.

Przekazuję wyrazy współczucie bliskim zabitych. To zło zostanie ukarane. Nie pozwolimy, by się rozprzestrzeniało. Wytrzymamy to i zwyciężymy - oświadczył Kłymenko.

14:35

Nie jestem gotów, by powiedzieć, kiedy zacznie się kontrofensywa - przekazał Wołodymyr Zełenski zapewniając jednocześnie, że atak sił ukraińskich na rosyjskie pozycje nastąpi nieuchronnie. Wierzę, że kontrofensywa zakończy się sukcesem, ale jest wiele szczegółów, które nie zależą od nas w kwestiach zaopatrzenia. Aby uratować więcej istnień ludzkich potrzebna jest broń - dodał prezydent Ukrainy.

13:53

Puchar Ukrainy w kajakarstwie został odwołany z powodu rosyjskiego ataku rakietowego na Humań, mieście położonym w obwodzie czerkaskim w centralnej Ukrainie. Zawody miały wyłonić reprezentację, która wystąpi pod koniec czerwca w Igrzyskach Europejskich w Krakowie.

Według najnowszych danych rosyjskie pociski, które trafiły w piątek w blok mieszkalny w Humaniu, zabiły 23 cywilów, w tym czworo dzieci. 18 osób zostało rannych. Na miejscu cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Władze miasta ogłosiły trzydniową załobę.

Humań od poniedziałku gościł ukraińskich kajakarzy, którzy mieli rywalizować w krajowym pucharze. Pierwsze w sezonie zawody miały wyłonić reprezentację, która najpierw wystąpi w dniach 26-28 maja w Pucharze Świata w Poznaniu, a miesiąc później w Igrzyskach Europejskich organizowanych przez Polskę.

13:45

Coraz więcej państw chce iść śladem Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier oraz Słowacji i zaczyna domagać się unijnego wsparcia finansowego dla rolników. Już w środę 3 maja może zapaść ostateczna decyzja w sprawie przyznania 5 krajom sąsiadującym z Ukrainą i mającym problem z importem produktów rolnych z tego kraju 100 mln euro wsparcia z rezerwy kryzysowej. Polska z tego, drugiego już pakietu kryzysowego ma otrzymać 40 mln euro.

13:44

Wybuch w Sewastopolu to "kara boska" za rosyjski ostrzał Humania, w wyniku którego zginęły 23 osoby - powiedział w sobotę Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Wskutek wybuchu w Sewastopolu zniszczonych zostało ok. 10 zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności ok. 40 tys. ton - poinformował Jusow, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

11:32

Okupowany przez rosyjskie wojsko Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy jest zniszczony w 90 procentach - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Opublikował nagranie z zaktualizowanymi zdjęciami miasta z Google Maps.

"Mariupol. Kiedyś żyło tam prawie pół miliona ludzi. A teraz prawie nie ma nienaruszonych budynków. Państwo-terrorysta zrobiło wszystko, żeby zabić to miasto. Mariupol jest zniszczony w ponad 90 proc." - podkreślił Zełenski.