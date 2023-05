Siły Zbrojne Ukrainy zaczęły już używać pocisków Storm Shadow dostarczonych niedawno przez Wielką Brytanię - podała telewizja CNN, powołując się na zachodnich urzędników. W rejonie sudżańskim obwodu kurskiego rosyjscy pogranicznicy zestrzelili dwa ukraińskie drony-kamikadze - poinformował szef władz obwodowych Roman Starowojt. "Groźba prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wysadzenia ropociągu Przyjaźń jest oburzająca, dlatego węgierski rząd blokuje środki z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju dla Ukrainy" - powiedział jeden z członków węgierskiego rządu, cytowany anonimowo przez portal Index. Ukraińskie siły w ostatnich dniach wyzwoliły z rąk wojsk rosyjskich ok. 20 km kwadratowych na północnych i południowych przedmieściach Bachmutu na wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Najważniejsze wydarzenia związane z 447. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 16.05.2023 r.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy na Kijów / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

19:15

Troje dzieci i kobieta zostało rannych w wyniku ostrzału obwodu chersońskiego.

19:07

Jeden z dostarczonych Ukrainie systemów obrony powietrznej Patriot został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego przeprowadzonego minionej nocy na Kijów - poinformowała telewizja CNN, powołując się na anonimowego urzędnika administracji USA.

18:59

FBI brakowało "rzeczywistych dowodów", aby zbadać kontakty z Rosją zespołu kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 roku. Zbyt mocno polegano na informacjach przeciwników politycznych Trumpa - twierdzi raport Johna Durhama, omawiany przez media w USA.

18:45

Siły Zbrojne Ukrainy zaczęły już używać pocisków Storm Shadow dostarczonych niedawno przez Wielką Brytanię - podała telewizja CNN, powołując się na zachodnich urzędników. Nie podano jednak konkretnych przykładów.

18:36

Dostawy nowych rodzajów uzbrojenia na Ukrainę zostaną ogłoszone na lipcowym szczycie NATO - powiedział w rozmowie z niezależną rosyjską telewizją Dożd sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

18:29

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś poinformował ambasadorów pozostałych 26 krajów unijnych o zaangażowaniu Białorusi w nielegalne deportacje ukraińskich dzieci - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł w Brukseli.

Polska apeluje o nałożenie sankcji UE na reżim Alaksandra Łukaszenki za te działania.

18:22

W rejonie sudżańskim obwodu kurskiego rosyjscy pogranicznicy zestrzelili dwa ukraińskie drony-kamikadze - poinformował szef władz obwodowych Roman Starowojt.

18:14

Władze Petersburga poinformowały, że zakaz używania dronów został przedłużony do końca lipca.

18:06

80 proc. tego, co mówi założyciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, to prawda - uważa Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

To nie jest specjalna operacja dezinformacyjno-psychologiczna. Najstraszniejsze jest, że to, co mówi Prigożyn, to przeważnie prawda. Są pewne rzeczy, które nie są nieprawdziwe, tylko można je podwójnie interpretować. Ale 80 proc. tego, co mówi, to szczera prawda - podkreślił Kyryło Budanow.

17:57

W rosyjskim Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym doszło do wybuchu nieczynnego gazociągu - poinformowała agencja RIA Nowosti, powołując się na służby ratunkowe. Rannych zostało pięć osób. Przyczyny wybuchu nie podano.

17:50

Groźba prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wysadzenia ropociągu Przyjaźń jest oburzająca, dlatego węgierski rząd blokuje środki z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju dla Ukrainy - powiedział jeden z członków węgierskiego rządu, cytowany anonimowo przez portal Index.

17:37

Drony, które Wielka Brytania obiecała dostarczyć siłom ukraińskim w nadchodzących miesiącach, to wykonane na zamówienie drony-kamikadze - pisze dziennik "The Telegraph".

Według jednego z rozmówców gazety, efekt trafienia w sprzęt wojskowy przez drony jest porównywalny do "eksplozji pocisku artyleryjskiego". Bezzałogowce mają zasięg ponad 200 km.

17:25

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat odmówił komentarza ws. oświadczenia rosyjskiego resortu obrony dotyczącego zniszczenia przez siły rosyjskie przeciwlotniczego systemu rakietowego Patriot podczas nocnego ataku na Kijów.

Zostawmy to bez komentarza. Nie będziemy komentować rosyjskich źródeł - powiedział, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

17:17

Prezes Sądu Najwyższego Ukrainy Wsewołod Kniaziew został odwołany ze stanowiska podczas wtorkowego plenum SN. W poniedziałek zatrzymano go, kiedy przyjmował nielegalną korzyść majątkową w wysokości 3 mln dolarów.

17:10

Ukraina przystąpiła do Centrum Współpracy NATO w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (CCDOE) - poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

17:03

Moskiewski sąd skazał obywatela Kolumbii Alberto Enrique Giraldo Saraya na pięć lat i dwa miesiące kolonii karnej za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat rosyjskiej armii.

16:56

Chiny wezwały zagraniczne ambasady i placówki organizacji międzynarodowych w Pekinie do usunięcia znaków poparcia Ukrainy - podała japońska agencja Kyodo.

16:49

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow zasugerował, że Ukraina była zamieszana w zabójstwa prominentnych Rosjan. Jednocześnie nie potwierdził ani nie zaprzeczył zaangażowaniu Ukrainy w zamach na pisarza Zachara Prilepina .

16:41

Od sierpnia 2022 roku Iran dostarczył Rosji około 400 dronów - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na dane Pentagonu.

Zasadniczo mówimy o wariantach dronów-kamikadze Shahed. W tej chwili drony są główną formą pomocy wojskowej, jaką Teheran zapewnia Moskwie - powiedział agencji Associated Press John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.



16:33

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza stworzyła kanał na Telegramie i opublikowała krótki film, który ma zachęcić Rosjan do dzielenia się informacjami dotyczącymi rosyjskich władz i gospodarki.

16:26

W ciągu roku od wycofania sił ukraińskich z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu do kraju wróciło około 500 obrońców. Prawie 2000 pozostaje w niewoli rosyjskiej - poinformowała Natalia Zarycka, szefowa organizacji zrzeszającej żony i matki żołnierzy.

16:18

To bardzo duży sukces ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Runął kolejny mit - tak generał Jarosław Kraszewski komentował w Radiu RMF24 doniesienia o zniszczeniu przez Ukraińców w nocy z poniedziałku na wtorek wystrzelonych przez Rosję 18 rakiet różnego typu, w tym sześciu ponaddźwiękowych pocisków manewrujących Kindżał.

Od początku wojny - jak zauważył gość Piotra Salaka - runęło wiele mitów. Natomiast ten jest jednym z takich przełomowych, kluczowych, bo do tej pory cudowna broń Putina była uważana za niezniszczalną, niewykrywalną. Nagle się okazuje, że prostymi sposobami można większość z wystrzelonych Kindżałów zniszczyć - powiedział.

16:11

Pomimo europejskich sankcji, eksport rosyjskiej ropy osiągnął w kwietniu br. najwyższy poziom od początku wybuchu wojny na Ukrainie - ogłosiła Międzynarodowa Agencja Energii (MAE).

Zdaniem agencji, jest to zasługa rosnącego eksportu m.in. do Chin, Indii oraz Turcji.

16:04

Rosyjscy okupanci, którzy kontrolują Zaporoską Elektrownię Atomową na południu Ukrainy, narzucają pracownikom tego obiektu coraz bardziej absurdalne zakazy - zabroniono już nawet rozmów na terenie zakładu i oglądania się za siebie - poinformował na Telegramie ukraiński państwowy koncern Enerhoatom.

15:57

Ukraińskie siły w ostatnich dniach wyzwoliły z rąk wojsk rosyjskich ok. 20 km kwadratowych na północnych i południowych przedmieściach Bachmutu na wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Jednocześnie siły rosyjskie osiągają pewne postępy w samym Bachmucie, niszczą miasto z artylerii; ściągają jednostki zawodowych desantowców - przekazała wiceminister.

Toczą się zacięte walki, które kończą się różnymi rezultatami - dodała.

15:51

Świat nie będzie już taki sam jak przed inwazją Rosji na Ukrainę i będziemy musieli sobie z tym poradzić jako kraj oraz naród. Sytuacja wymaga dalszego wspierania Ukrainy - mówił szef duńskiej dyplomacji Lars Løkke Rasmussen podczas prezentacji nowej strategii polityki zagranicznej Danii.

15:30

Cywile pozostali w okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu są zmuszani przez wroga do rozbrajania ładunków wybuchowych; takie praktyki mają miejsce szczególnie w ruinach kombinatu metalurgicznego Azowstal - powiadomił Mykoła Osyczenko, dyrektor telewizji z Mariupola, przebywający obecnie poza rodzinnym miastem.

15:21

Historia zawsze pamięta tych, którzy udawali, że nie zauważają ludobójstwa, nazizmu i jego autorów - oświadczył Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy.

Ocenił, że wydanie w Gruzji pozwoleń na bezpośrednie loty z Moskwy to współpraca z terrorystami.

15:11

"Zestrzelenie sześciu rosyjskich ponaddźwiękowych pocisków manewrujących Kindżał to niewiarygodny sukces sił powietrznych Ukrainy. Dziękujemy 'prawdziwym Patriotom'" - oświadczyli wysocy przedstawiciele władz w Kijowie.

14:43

Arsenij Fedosiuk, sierżant pułku Azow, został zwolniony z rosyjskiej niewoli w Sylwestra 2022 roku. Obecnie przebywa w Wenecji, gdzie razem z żoną Julią zbiera pieniądze na wyposażenie ukraińskiej armii - poinformował włoski dziennik "Corriere della Sera".

Żołnierz opowiada o walkach w Azowstalu, ostrzelaniu obozu jenieckiego w Ołeniwce, torturach i rażeniu prądem przez Rosjan.

13:50

"Dosyć już wiary w mity i przechwałki Kremla, czas z tym wszystkim skończyć. Ale potrzebujemy do tego amunicji, rakiet dalekiego zasięgu i samolotów" - ocenił na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, komentując zestrzelenie przez ukraińskie wojska sześciu kolejnych rosyjskich ponaddźwiękowych pocisków manewrujących Kindżał.

13:42

Dzicy lokatorzy zajmujący budynek należący do rosyjskiego oligarchy Arkadija Wołoża w Amsterdamie mogą w nim pozostać - zdecydował sąd apelacyjny w Amsterdamie.

Sąd odrzucił apelację rodziny Wołoża, która domagała się zwrotu nieruchomości.

13:21

Muzea na Zachodzie coraz częściej przy opisach sztuki powstałej w Rosji carskiej i we wczesnym ZSRR rezygnują z określenia "awangarda rosyjska". Amsterdamskie muzeum Stedelijk akcentuje ukraińskie i polskie korzenie Kazimierza Malewicza - informuje BBC.

13:09

Jeśli doszłoby do poważnego uszkodzenia ropociągu Przyjaźń, Węgry musiałyby przestawić się na dostawy przez Chorwację, które teoretycznie zaspokoiłyby większość zapotrzebowania węgierskich rafinerii - napisał węgierski portal Index.

"Washington Post" podał w weekend, jakoby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski sugerował wysadzenie ropociągu Przyjaźń, by zemścić się na Węgrzech za prorosyjską politykę.

13:02

W ciągu ostatnich dwóch lat rosyjskie służby specjalne próbowały otruć lub włamały się do mieszkań co najmniej czterech osób znanych z krytykowania polityki Kremla. Wśród niedoszłych ofiar Moskwy jest m.in. były ambasador USA na Ukrainie John Herbst - ujawnił niezależny rosyjski portal Agentstwo (Agentura).

12:50

Naukowiec z Nowosybirska, Walerij Zwiegincew został aresztowany z powodu podejrzeń o zdradę stanu. W ciągu minionego roku w areszcie znalazło się już trzech innych naukowców z Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowysybirsku - poinformowało Radio Swoboda.

12:42

Gruzińskie narodowe linie lotnicze Georgian Airways wznowią bezpośrednie loty do Rosji od 20 maja - poinformowała Gruzińska Agencja Lotnictwa Cywilnego. Samoloty Georgian Airways będą latać do Moskwy siedem razy w tygodniu.

Rosja w ubiegłym tygodniu zniosła zakaz bezpośrednich lotów do Gruzji.

12:35

Podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie prawdopodobnie nie otrzymamy zaproszenia do członkostwa w Sojuszu wraz z określeniem konkretnych dat akcesji. Możemy to osiągnąć dopiero na szczycie w Waszyngtonie w roku 2024 - ocenił Jehor Czerniew, przewodniczący stałej delegacji ukraińskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

12:32

W Szwecji 31 tys. Ukraińców otrzymało przedłużenie zezwolenia na pobyt do marca 2024 roku. Około 5,5 tys. uchodźców wojennych zostało wypisanych z systemu, prawdopodobnie osoby te wyjechały - podał szwedzki Urząd Migracyjny.

12:20

Ostatnie wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii miały na celu przekonywanie partnerów, by dostarczyli Kijowowi amerykańskie samoloty wielozadaniowe F-16. Władze w Kijowie liczą na 40-50 takich maszyn - powiadomił portal Politico.

11:15

Siły grupy Wagnera kontynuują stopniowe postępy w oczyszczaniu ukraińskich pozycji w centrum Bachmutu, ale w ciągu ostatnich czterech dni siły ukraińskie poczyniły taktyczny postęp stabilizując swoje pozycje na flankach miasta - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

11:13

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski poinformował, że wizytował oddziały pod Bachmutem, które - jak zaznaczył - przeszły w ciągu ostatnich dni do ataku, wywołując dezorientację wroga i otwierając w walkach "nową stronicę".

11:11

Rosyjskie wydatki na obronność w styczniu i lutym stanowiły 36 proc. wszystkich wydatków budżetowych; Kreml przeznaczył na armię niemal cztery razy więcej pieniędzy, niż na potrzeby "gospodarki narodowej" i prawie dwa razy więcej, niż na cele socjalne - podała agencja Reutera, która przeanalizowała dane rosyjskiego resortu finansów.

10:25

Grupa Wagnera, zarządzana przez prokremlowskiego biznesmena Jewgienija Prigożyna, nie jest jedyną rosyjską prywatną firmą wojskową biorącą udział w inwazji na Ukrainę. Walczą tam jeszcze przynajmniej trzy oddziały najemników, związane z państwowym koncernem Gazprom i jeden kontrolowany przez resort obrony - ujawniła rosyjskojęzyczna redakcja BBC.

10:24

Atak dronem na budynek FSB w obwodzie kurskim w Rosji. Rannych zostało 5 funkcjonariuszy.

08:28

W poniedziałek z Ukrainy do Polski przyjechało 21,8 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 24,8 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 11,889 mln wjazdów do Polski i 10,095 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:26

W nocnym ataku Rosji siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 18 rakiet różnego typu, w tym sześć ponaddźwiękowych pocisków manewrujących Kinżał - poinformował naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

08:19

Rosyjskie informacje celne pokazują, że części do samolotów produkcji Boeinga, Airbusa i innych firm warte miliony dolarów zostały wysłane w 2022 r. do Rosji, pomimo nałożonych na ten kraj sankcji z powodu inwazji na Ukrainę. Proceder umożliwiają m.in. Rosjanie mieszkający w USA - podaje dziennik "New York Times".

08:15

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) opublikowała apel wideo, zachęcający do współpracy Rosjan; reklama odwołuje się do ich niezadowolenia z sytuacji w kraju i poczucia odpowiedzialności za ojczyznę. To zawsze będzie moja Rosja - mówi fikcyjny bohater.

07:37

Budapeszt zablokował transzę 500 mln euro na uzbrojenie, które chcą przekazać Ukrainie kraje członkowskie Unii Europejskiej. To nie pierwszy raz, gdy Węgry stosują ten zabieg. Wypłata środków z poprzedniej, siódmej transzy również była blokowana przez decyzje rządu Viktora Orbana.

07:20

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną podkreśla w najnowszym raporcie o sytuacji na froncie na Ukrainie, że oficjele ukraińscy potwierdzili 15 maja ograniczone sukcesy swojej armii pod Bachmutem. Trwają tam lokalne kontrataki ukraińskie.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała w poniedziałek, że siły ukraińskie pod Bachmutem przesuwały się do przodu przez kilka dni - relacjonuje ISW. Malar nie wskazała, gdzie doszło do tych kontrataków. Wcześniej, 14 maja, rzecznik armii Serhij Czerewaty mówił, że są to postępy rzędu 150-600 metrów w różnych kierunkach w rejonie Bachmutu.

Dowódca ukraińskich sił lądowych gen. Ołeksandr Syrski nazwał postępy pod Bachmutem pierwszym sukcesem w obronie miasta, ale zastrzegł, że sukcesy te są jedynie częściowe - podkreślają analitycy.

07:16

Trzy duże i wiele mniejszych - na dachu ambasady Rosji, "na Fabrycznej", zlokalizowanej w samym sercu Helsinek, zainstalowanych jest przynajmniej 11 anten - podała Fińska Agencja Prasowa STT, wskazując, że niektóre z nich służą prawdopodobnie do wywiadu radioelektronicznego.

07:13

Od 24 lutego 2022 roku do 16 maja 2023 roku Siły Zbrojne Ukrainy "wyeliminowały" około 199 980 rosyjskich najeźdźców, w tym 520 minionej doby.

05:37

Nocny atak lotniczy Rosji na Kijów - ósmy w maju - był skomplikowany, gdyż z różnych kierunków wystrzelono drony, rakiety manewrujące i prawdopodobnie rakiety balistyczne - przekazał szef Administracji Wojskowej miasta Kijowa Serhij Popko.

To było wyjątkowe w swojej intensywności - maksymalna liczba pocisków atakujących w najkrótszym czasie - powiedział Popko, cytowany przez agencję Reutera.

05:05

Szef Administracji Wojskowej Miasta Kijowa Serhij Popko powiedział, że odłamki pocisków spadły również w dzielnicach Obołoński i Darnyckiej, gdzie według Kliczki uszkodzone zostały dwa samochody.



We wtorek w nocy obowiązywał alarm przeciwlotniczy na terenie całego kraju.

05:03

Mer Kijowa Kliczko poinformował, że w nocy w Kijowie słychać było eksplozje - podał portal The Kyiv Independent. Kliczko, przekazał, że odłamki pocisku spadły na teren zoo w kijowskiej dzielnicy Szewczenki. Do akcji wysłano służby ratunkowe.

Mer Kijowa dodał, że na skutek uderzenia odłamków uszkodzony został budynek, a w dzielnicy Sołomianskiej zapaliło się kilka samochodów. Według wstępnych informacji trzy osoby zostały ranne.

Alarm przeciwlotniczy trwa, pozostańcie w schronach! - napisał Kliczko na Telegramie.

05:02

Wizyta na przyjęciu w ambasadzie Rosji ma konsekwencje dla żony byłego kanclerza Gerharda Schroedera. Firma NRW.Global Business zwolniła Soyeon Schroeder-Kim z pracy ze skutkiem natychmiastowym - podał portal niemieckiego dziennika Bild.

05:01

Systemy obrony powietrznej odpierały w nocy rosyjskie ataki powietrzne na Kijów i inne miejsca na Ukrainie - przekazał na Telegramie Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Alarm przeciwlotniczy obowiązuje we wszystkich obwodach Ukrainy.

Obrona przeciwlotnicza funkcjonuje, jeśli chodzi o cele - przekazał Jermak, którego cytuje Reuters.

05:00

Rosyjskie siły dosłownie wykradają dzieci z miejsc zamieszkania i nauki na okupowanych ukraińskich terytoriach - poinformowała przedstawicielka administracji prezydenta Ukrainy Daria Zariwna.

Według ukraińskich danych siłą wywieziono z Ukrainy do Rosji ok. 20 tys. dzieci. Choć liczba takich zbrodni może być znacznie wyższa i może wynosić ponad 100 tys. - napisała w Telegramie Zariwna.