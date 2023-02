Przywódca Chin Xi Jinping wygłosi "przemówienie pokojowe" w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego - poinformował szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani przytaczając słowa głównego chińskiego dyplomaty Wanga Yi, z którym rozmawiał w czwartek w Rzymie.

Władimir Putin i Xi Jinping / Shutterstock

"Wang powiedział mi, że Xi wygłosi mowę pokojową w rocznicę inwazji na Ukrainę"- ujawnił Tajani w radiu RAI.

Zaznaczył, że podczas spotkania z chińskim dyplomatą apelował do Pekinu, by użył wszystkich swoich sił, aby przekonać Moskwę do rozmów pokojowych w celu zapewnienia niepodległości Ukrainie i zakończenia wojny.

Na Twitterze wicepremier Tajani napisał, że konieczne jest stworzenie warunków dla "sprawiedliwego pokoju" na Ukrainie.

Chiny muszą odegrać fundamentalną rolę, by naciskać na pokój. Jestem pewien, że Pekin jest gotów zaangażować się w tej kwestii - dodał szef MSZ Włoch, cytowany przez agencję Ansa.

Główny dyplomata Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Wang Yi weźmie udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Ma też w planach wizytę w Rosji.

Chiny nie potępiły Rosji

Władze Chin do tej pory nie potępiły rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. W ubiegłym roku Wang Yi, jeszcze jako szef MSZ, deklarował poparcie Pekinu dla osiągania "strategicznych celów rozwojowych" i umacniania "mocarstwowej pozycji" Rosji "pod przywództwem prezydenta Putina".

Według komentatorów, jednym z tematów rozmów Wanga Yi z urzędnikami rosyjskimi mogą być przygotowania do potencjalnej wizyty przywódcy ChRL Xi Jinpinga w Rosji w lutym lub w marcu. Putin zaprosił Xi do złożenia wiosną wizyty w Moskwie, gdy rozmawiał z nim online w grudniu 2022 roku.