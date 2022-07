Rosyjskie wojsko ostrzelało tzw. obóz filtracyjny w Ołeniwce, na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL). W obozie znajdowali się ukraińscy jeńcy. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Kreml próbuje oskarżyć o tę zbrodnię władze w Kijowie.

W ten sposób okupanci zrealizowali swoje zbrodnicze cele - zrzucenie na Ukrainę odpowiedzialności za (rzekomo przez nią popełnioną) "zbrodnię wojenną", a także ukrycie przypadków tortur i egzekucji więźniów, dokonywanych (w Ołeniwce) na rozkaz samozwańczej administracji i rosyjskiego dowództwa wojskowego na tymczasowo zajętych obszarach obwodu donieckiego. Trwa ustalanie skutków ostrzału - czytamy w komunikacie ukraińskiej armii na Facebooku.

"Jawne kłamstwa i prowokacje"

Siły artyleryjskie i rakietowe Ukrainy nie atakowały obiektu w Ołeniwce - zapewnił sztab. Precyzyjna zachodnia broń jest przez nas wykorzystywana wyłącznie przeciwko rosyjskim celom militarnym, a nie przeciwko obiektom cywilnym. W szczególności nie ostrzeliwujemy miejsc, w których mogą się znajdować ukraińscy jeńcy - dodano.

Oświadczenia (Kremla) o rzekomych atakach Ukrainy na obiekty i ludność cywilną to jawne kłamstwa i prowokacje, za które odpowiedzialność ponosi Rosja - kraj-agresor, okupant i sponsor terroryzmu - podkreślił sztab generalny.

Jak przekazał na Telegramie założyciel i były dowódca ukraińskiego pułku Azow Andrij Biłecki, do ostrzału obozu w Ołeniwce doszło w nocy z czwartku na piątek. W budynku mieli znajdować się m.in. żołnierze walczący wiosną w zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu.

Cytat Rosjanie zabili niektórych wojskowych z Azowa, wziętych do niewoli. Dowództwo (wroga) ukazało to masowe morderstwo jeńców jako (rzekomy) czyn ukraińskiej armii. (Wcześniej) żołnierze z pułku Azow zostali tam przeniesieni do osobnego budynku, a oprócz tego podjęto działania propagandowe i nakręcono kłamliwy film o Azowstalu. Ustalamy informacje na temat ofiar i konkretnych sprawców tej zbrodni - napisał Biłecki.

"Sprawiedliwość dosięgnie każdego"

Zdaniem byłego dowódcy ukraińskiej formacji wojskowej, "wiadomo, że był to czyn zaplanowany od dawna i dokonany przez państwo, dla którego pojęcie honoru oficerskiego jest nieznane, a tym bardziej zgodność z konwencjami genewskimi, zasadami, prawami i zwyczajami wojennymi".

Rosja nie mogła pokonać Azowa w uczciwej walce, dlatego próbuje nas zniszczyć w zdradziecki sposób - podkreślił.

Biłecki ogłosił "polowanie" na "wszystkich zaangażowanych w tę masową zbrodnię". Sprawiedliwość dosięgnie każdego szeregowego sprawcę (zbrodni) i każdego (jej) organizatora niezależnie od pełnionej funkcji i miejsca przebywania. Gdziekolwiek byście się nie schowali, zostaniecie odnalezieni i zlikwidowani - zadeklarował.

Na początku maja pojawiły się doniesienia, że w obozie w Ołeniwce znajduje się około 3 tys. mieszkańców Mariupola i okolic, którzy nie przeszli rosyjskiej "filtracji". Jest to szczegółowa kontrola pod kątem związków z armią i strukturami siłowymi Ukrainy.

W budynku dawnej kolonii karnej miały panować bardzo trudne warunki bytowe. Więzieni nie mogą położyć się z powodu tłoku w celach, mogą tylko stać bądź siedzieć. Brakuje wody i jedzenia, nie ma spacerów, a do toalety można pójść raz dziennie. Towarzyszą temu wielogodzinne przesłuchania, tortury, groźby i zmuszanie do współpracy - alarmował wówczas lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Nagranie brutalnych tortur wobec ukraińskiego żołnierza

W czwartek w rosyjskich źródłach propagandowych pojawiło się nagranie, na którym rosyjski wojskowy obcina genitalia związanemu ukraińskiemu jeńcowi. Informują o nim ukraińskie media jako o kolejnym dowodzie makabrycznych zbrodni wojennych popełnianych przez stronę rosyjską.

Ukraińscy i międzynarodowi dziennikarze śledczy próbują ustalić tożsamość rosyjskiego żołnierza, który dopuścił się zbrodni. O sprawie informują również zachodnie media, zaznaczając, że nie mają możliwości zweryfikowania nagrania.

Rosyjscy propagandyści z zachwytem pokazali, jak grupa nieludzi kaleczy ukraińskiego jeńca. To wszystko, co powinien wiedzieć świat - Rosja to kraj ludożerców, którzy delektują się torturami i zabójstwami. Mgła wojny nie pomoże katom uniknąć kary. Zidentyfikujemy i złapiemy każdego - napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta.

Ze względów etycznych media nie publikują całości nagrania, na którym można zobaczyć rosyjskich żołnierzy i związanego ukraińskiego wojskowego. Na nagraniu widać, jak odcinają nożem kancelaryjnym genitalia związanemu człowiekowi w mundurze wojskowym - napisał Vot-tak.tv, portal informacyjny telewizji Biełsat.