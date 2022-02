Pięć osób zginęło, a 6 zostało rannych w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie autobusu z pasażerami w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy – poinformował w sobotę szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu donieckiego Pawło Kyrylenko.

W obwodzie charkowskim ostrzelano autobus: 1 zabity, 14 rannych / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Kyrylenko powiedział, że autobus wiózł mieszkańców miasta Torećk w obwodzie donieckim. Został ostrzelany w pobliżu wioski Wołochiw Jar na trasie z Iziuma do Charkowa.



Jak dodał, dwie ofiary śmiertelne to kobiety, a trzy pozostałe to mężczyźni.



Wcześniej szef rejonowej administracji państwowej w mieście Izium Stepan Maselskyj podawał, że w wyniku ostrzału zginęła 1 osoba, a 14 odniosło obrażenia.