Budząca wiele kontrowersji rosyjska artystka operowa Anna Netrebko wystąpi podczas majowego festiwalu w Wiesbaden w Niemczech – potwierdził w tym tygodniu Teatr Miasta Wiesbaden. Artystka jest oskarżana o bliskie kontakty z rosyjskim dyktatorem Putinem. Jak podkreśla portal „Hessenschau”, wydarzenie poświęcone będzie więźniom politycznym na świecie. Artyści z Ukrainy zbojkotowali wydarzenie.

Anna Netrebko po występie w Ratyzbonie / PAP/DPA / PAP

Dyrektor poucza o moralnej histerii

Mimo krytyki i protestów, państwowy teatr w Wiesbaden podtrzymuje zaproszenie dla rosyjskiej śpiewaczki operowej. Pani Netrebko ma ważny kontrakt, który został podpisany przez wszystkie strony - powiedział dyrektor Uwe Eric Laufenberg w poniedziałek w Wiesbaden, podczas prezentacji programu.

Pani Netrebko nie jest niczemu winna. Nie ma nic, co moglibyśmy jej zarzucić - tłumaczył Laufenberg. To rodzaj moralnej histerii. Gdyby każdemu, kto zrobił sobie zdjęcie z Putinem przed 24 lutego zakazano występów, polityki czy pisania, to byłoby tu bardzo pusto - dodał. Występy Netrebko zaplanowane są na 5 i 7, gdzie pojawi się w operze Verdiego "Nabucco".

Pierwotnie zaproszone do udziału zespoły ukraińskie z Charkowa i Kijowa zrezygnowały z udziału na początku lutego, uzasadniając, że "w obecnej sytuacji Ukraina nie będzie tolerować żadnej współpracy z agresorem, wspólnych wystąpień z przedstawicielami kultury rosyjskiej, ani wydarzeń, na których ‘promuje się’ rosyjską kulturę".

Władze miasta nie chciały Netrebko

Władze niemieckiej Hesji i jej stolicy - Wiesbaden - wypowiedziały się przeciwko pojawieniu się Netrebko na festiwalu. "Śpiewaczka była oskarżana o bliskie kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem już po rozpoczęciu rosyjskiej wojny na Ukrainie. Jej menedżer, Miguel Esteban, tłumaczył, że niewłaściwe jest kojarzenie sopranistki z rządem lub wojną. Zdaniem Estebana artystka wielokrotnie dystansowała się od konfliktu" - przypomina "Hessenschau".

Burmistrz Wiesbaden Gert Uwe Mende (SPD) wyjaśnił, że władze miasta zalecały, aby zrezygnować z angażowania Netrebko. Chodzi o to, by stać po stronie Ukrainy w sposób rozważny, wrażliwy, z jasnym stanowiskiem - stwierdził. Miasto nie chce wysyłać fałszywych sygnałów do kraju, który został zaatakowany z naruszeniem prawa międzynarodowego. Nie ingerujemy w wolność artystyczną, ale dystansujemy się - dodał Mende, przyznający, że w sprawie Netrebko spierano się z Laufenbergiem.

Premier Hesji Boris Rhein (CDU) zapowiedział zawieszenie patronatu nad festiwalem w geście solidarności z Ukrainą. Ten międzynarodowy festiwal, którego historia sięga 1896 roku, jest finansowany przez kraj związkowy Hesja i miasto Wiesbaden.

Urodziny na Kremlu

Netrebko do tej pory nie zdystansowała się jednoznacznie od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jesienią 2021 roku swoje 50. urodziny świętowała na Kremlu. W 2012 roku wspierała kampanię prezydencką Putina, otrzymała także honorowy tytuł "Narodowej Artystki Federacji Rosyjskiej".