Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaapeluje w piątek o zakończenie "normalnych stosunków handlowych" z Rosją - poinformowała agencja Reutera, powołując się kilka bliskich sprawie źródeł.

Joe Biden / YURI GRIPAS / POOL / PAP/EPA

Apel o zakończenie regularnych stosunków handlowych z Rosją ma być odpowiedzią na rozpętanie przez ten kraj wojny w sąsiedniej Ukrainie. Krok ten miałby umożliwić wprowadzenie dodatkowych ograniczeń na import rosyjskich produktów.



Pozbawienie Rosji statusu "stałych normalnych stosunków handlowych" wymagałoby zgody Kongresu, jednak - jak podały źródła Reutersa - amerykańscy deputowani wyrazili już poparcie dla takiej decyzji.



Zdaniem Białego Domu prezydent Biden ogłosi w piątek "kolejne działania mające pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za niedającą się wyjaśnić wojnę przeciwko Ukrainie".

"Głęboka recesja" rosyjskiej gospodarki

Najważniejszymi produktami importowanymi z Rosji do USA są paliwa mineralne, metale i kamienie szlachetne, żelazo i stal, nawozy oraz chemikalia nieorganiczne - wszystkie te towary mogą zostać objęte dodatkowymi cłami, gdy status "stałych normalnych stosunków handlowych" zostanie Rosji odebrany.



W wyniku nałożonych dotychczas na Rosję sankcji, w tym zapowiedzianego we wtorek przez Joe Bidena wprowadzenia zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA, prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazała, że rosyjska gospodarka wpadnie w tym roku w "głęboką recesję".