Wojska rosyjskie aktywnie przygotowują się do nowej ofensywy na wschodzie Ukrainy, w tym przygotowują infrastrukturę medyczną oraz terytorium Białorusi do wystrzeliwania rakiet w kierunku Ukrainy - powiedziała w piątek wieczorem ukraińska wiceminister obrony Anna Malar.

Zdjęcie ilustracyjne / EPA/ANDREJ CUKIC / PAP/EPA

Aktywnie się do tego przygotowują (do ofensywy na wschodzie - PAP). Koncentrują nie tylko broń, sprzęt wojskowy, personel, ale przygotowują również infrastrukturę medyczną do pomocy rannym. Gromadzą rezerwy, w pełni przygotowując terytorium Białorusi do uderzeń rakietowych na Ukrainę - mówiła.

Odnosząc się do zatopienia rosyjskiego krążownika "Moskwa" wiceminister zaznaczyła, że "rosyjska armia jest mściwa" i "część operacji wykonuje emocjonalnie".



I jest bardzo prawdopodobne, że decyzje te mogą podejmować nie wojskowi, ale cywil, to znaczy Putin. Bo czasami nie ma wizji wojskowej w tym, co się dzieje - dodała.