W Kijowie nad ranem słyszano eksplozje. To prawdopodobnie wynik działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. W Odessie w wyniku ataku rosyjskich dronów rannych zostało siedem osób, w tym dwójka dzieci, a co najmniej 14 mieszkań zostało zniszczonych, poinformowały władze miasta. Wtorek, 23 kwietnia 2024 roku to 790. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia w Odessie / Alena Solomonova / PAP 06:20 W ciągu ostatniej doby na linii frontu doszło do 86 starć bojowych. Lotnictwo Sił Obronnych Ukrainy uderzyło w dwa przeciwlotnicze systemy rakietowe i 16 obszarów koncentracji personelu wroga - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie. 06:08 W Kijowie w nocy słyszano eksplozje. Obrona przeciwlotnicza działa - przekazał Serhij Popko, szef kijowskiej wojskowej administracji miejskiej. Telegram 06:00 W wyniku ataku Rosjan w dzielnicy mieszkalnej Odessy zostały zniszczone domy, doszło do pożaru. Służby ratunkowe pracują nad usunięciem skutków. Ze strefy zagrożenia wyprowadzono 34 osoby, w tym troje dzieci. Siedem osób jest rannych. Co najmniej 14 mieszkań zostało uszkodzonych, poinformowała Ukraińska Prawda na podstawie informacji władz miasta i obrony przeciwlotniczej.