Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi wezwał do natychmiastowego zaprzestania walk w Enerhodarze na Ukrainie i powstrzymanie się od przemocy w pobliżu leżącej nieopodal Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Strona ukraińska informowała wcześniej, że Enerhodar jest atakowany przez Rosjan.

Zaporoska Elektrownia Atomowa / Dmytro Smolyenko / PAP/Photoshot

Ukraina poinformowała MAEA, że duża liczba rosyjskich czołgów i piechoty "przedarła się przez blokadę" do Enerhodaru, położonego kilka kilometrów od elektrowni - poinformował Grossi w komunikacie.



Ukraińskie władze regulacyjne powiadomiły MAEA, że rosyjscy żołnierze zmierzają w stronę największej na Ukrainie (i w Europie - PAP) elektrowni atomowej - czytamy dalej w oświadczeniu Agencji.



Dodano, że - według informacji strony ukraińskiej - na ulicach Enerhodaru i na drodze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej trwają walki, a sytuacja jest "krytyczna".



MAEA pozostaje w kontakcie ze stroną ukraińską i innymi krajami, by zapewnić maksymalną możliwą pomoc Ukrainie w utrzymaniu bezpieczeństwa jądrowego w tych trudnych warunkach - podkreśliła Agencja.