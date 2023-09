Jeszcze w tym miesiącu możliwe będą pierwsze wspólne, unijne zamówienia w polskich zakładach zbrojeniowych. Polska podpisała z Europejską Agencją Obrony (EDA) "ramowy kontrakt" w sprawie wspólnych zamówień na amunicję 155 mm - dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli. Jak informuje na swoich stronach EDA, agencja podpisała już 8 tego typu umów. Ostatnie 5 takich kontraktów podpisano 5 września. Chodzi o wspólne, unijne zakupy amunicji dla Ukrainy jak i uzupełnienie przez unijne kraje własnych zapasów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Ramowy kontrakt" nie zawiera jeszcze szczegółów dotyczących między innymi rodzajów pocisków czy dokładnej ich liczby. Podpisanie dokumentu oznacza natomiast, że teraz kraje UE mogą już składać konkretne zamówienia w polskich zakładach.

1 czerwca polski rząd zatwierdził umowę na dostawy amunicji między Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-AMUNICJA, w skład którego wchodzą między innymi Polska Grupa Zbrojeniowa, Zakłady Metalowe Dezamet czy Mesko.

Umowa ta stanowi pierwszy etap zamówienia na setki tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej 155 mm i ze względu na potrzeby europejskich i światowych rynków przewiduje eksport - powiedział RMF FM o decyzji z 1 czerwca jeden z dyplomatów.

Obecnie państwa są w trakcie składania zamówień, na podstawie których EDA przygotuje zbiorcze zamówienia do przemysłu europejskiego - przekazał RMF FM unijny dyplomata. Oznacza to, że do końca września po zebraniu zamówień składanych przez poszczególne kraje UE spodziewane jest skierowanie przez Europejską Agencję Obrony pierwszych, konkretnych realizacji.

Te dotyczyć będą głównie produkcji amunicji 155 mm. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu do polskich zakładów zbrojeniowych wpłyną konkretne zamówienia.