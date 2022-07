"7 pytań o 7:07". Naszym gościem w porannym programie internetowego radia RMF24 będzie dziennikarz i dokumentalista Mateusz Lachowski. Porozmawiamy o sytuacji w Ukrainie. Zapytamy o to, kto faktycznie wygrywa wojnę, kto przegrywa, a kto najwięcej na niej traci.

Mateusz Lachowski / RMF FM

Mateusz Lachowski, jak ustaliliśmy, jest obecnie w Kramatorsku w obwodzie donieckim, czyli w samym centrum wojny. To człowiek, który obrał sobie za cel relacjonowanie okrucieństw spowodowanych przez chore ambicje Kremla. Jego doniesienia są jednak pozbawione myślenia życzeniowego, co w każdym konflikcie militarnym jest szczególnie cenne, bo pozwala zaczerpnąć wiedzy z nieskażonego źródła. A jak powszechnie wiadomo, jedną z ofiar wojny jest właśnie prawda.

Dlatego na pewno zapytamy o to, kto faktycznie dziś jest skuteczniejszy w starciu Rosja vs. Ukraina. Czego Ukraina potrzebuje, aby odeprzeć Rosjan? Jak widzą to zwykli ludzi, których Mateusz Lachowski spotyka na swojej drodze?

Te pytania padną w środę o 7:07 w internetowym radiu RMF24.