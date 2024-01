Sobota zaczęła się od intensywnego ataku rakietowego na Ukrainę. Rakiety poruszają się grupami w różnych obwodach; odpalono Kindżały – twierdzą Siły Powietrzne armii ukraińskiej. Wcześniej alarm rakietowy ogłoszony został na terytorium całego kraju. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje związane z wojną w Ukrainie z 13 stycznia.

Szkolenie dla ukraińskich cywilów pod Kijowem / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

08:40

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chciał podczas wizyt na Litwie, Łotwie i w Estonii podziękować tym krajom za pomoc i zaznaczyć swą obecność na arenie międzynarodowej - ocenił w rozmowie z PAP Tony Lawrence z estońskiego think tanku International Centre for Defence and Security (ICDS).

"Powodów tej wizyty było kilka; sojusznicy chcieli też omówić dalsze działania na rzecz wspierania Ukrainy i przekonać państwa zachodnie do konieczności dalszej pomocy" - zauważył analityk. A ponadto Zełenski, ze względu na narrację o słabnięciu wsparcia dla Kijowa, nie chce być zapomniany na arenie międzynarodowej.

Pytany o to, co Zachód powinien zrobić, by pomóc Ukrainie wygrać wojnę, Lawrence odparł, że "nie ma żadnego magicznego rozwiązania; konieczne jest zwiększanie pomocy - finansowej i wojskowej - i być na to gotowym w dłuższej perspektywie".



07:00

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w swoim kanale w komunikatorze Telegram o kolejnych pociskach różnych typów, wystrzeliwanych w stronę ukraińskich miast - Dniepru, Krzywego Rogu, Kijowa, Czernihowa, Równego, Lwowa, Łucka, i innych. Mieszkańcy proszeni są o ukrycie się w schronach.



Według Sił Powietrznych w ataku używane są m.in. rakiety Kindżał, wystrzeliwane z myśliwców MiG-31K. Zastosowano również bombowce Tu-95.

06:30

O wzmożonej aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej poinformowało rano na swoim profilu na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ. Przekazało, że aktywowano polskie i sojusznicze lotnictwo.