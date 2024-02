Marines mają być szkoleni do operowania przy morskim brzegu oraz na rzekach.

12:47

Z Małej Komyszuwachy, w której po wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji jesienią 2022 roku mieszkało 15 osób, dziś wyjechali chyba wszyscy. W tej wsi na wschodzie Ukrainy wciąż widać ślady "ruskiego miru": litery Z na ścianach domów, zrujnowana szkoła, rozwalona cerkiew.

Na głównej ulicy nie ma żywego ducha. Nie wałęsają się tam nawet koty i psy, które zazwyczaj pierwsze wychodzą na spotkanie przybysza w zniszczonych miejscowościach południowo-wschodniej części obwodu charkowskiego.

Symbolem położonej w dolinie między wzgórzami Małej Komyszuwachy jest prawosławna świątynia z przestrzeloną pociskiem czołgowym kopułą i przekrzywionym krzyżem. Rosjanie, którzy stali tu wiosną i latem pierwszego roku wojny, urządzili w niej szpital polowy.

Zniszczona przez wojska rosyjskie Cerkiew Świętej Trójcy we wsi Mała Komyszuwacha w obwodzie charkowskim / Vladyslav Musiienko / PAP

Wokół nadal stoją wypełnione piaskiem skrzynie po amunicji, walają się fragmenty mundurów i buty okupantów. Straszą wykopane przy cerkwi stanowiska artyleryjskie.

Z wnętrza cerkwi ktoś wyniósł jednak łóżka polowe i posprzątał zakrwawione bandaże. Z ikonostasu spoglądają poprzebijane kulami postacie świętych. Ikona proroka Illi ma dziurę w samym sercu.



Zniszczona przez wojska rosyjskie Cerkiew Świętej Trójcy we wsi Mała Komyszuwacha w obwodzie charkowskim / Vladyslav Musiienko / PAP/EPA

12:13

Wojska Ukrainy przeprowadzają manewr w oblężonym przez siły rosyjskie mieście Awdijiwka w obwodzie donieckim, aby wycofać część swych oddziałów z niektórych obszarów na "korzystniejsze pozycje - poinformował ukraiński rzecznik wojskowy Dmytro Łychowij.



Według rzecznika uruchomiona została zapasowa trasa logistyczna do miasta, ale dostawy do Awdijiwki i ewakuacja z niej są "trudne". Rosja próbuje od miesięcy zdobyć w ciężkich walkach to miasto położone na wschodzie Ukrainy - pisze agencja Reutera.

11:35

Przed południem czasu polskiego doszło do ataku rakietowego na rosyjski Biełgorod. Rakiety spadły m.in. na centrum handlowe. W ataku - jak podał gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow - zginęło 6 osób, a 17 zostało rannych.

11:08

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podpiszą w Paryżu dwustronne porozumienie dotyczące bezpieczeństwa - poinformował Pałac Elizejski.

Porozumienie to jest konsekwencją zobowiązań podjętych w formacie G7 na marginesie szczytu NATO w Wilnie w lipcu 2023 roku - podano w komunikacie.