Ukraińskie siły zbrojne dokonały precyzyjnego uderzenia na lotnisko wojskowe w Dżankoju, które znajduje się na okupowanym przez Rosję Krymie – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Trzy rosyjskie rakiety uderzyły rano niemal w centrum miasta Czernihów na północy Ukrainy. Zginęło co najmniej 17 osób. BBC potwierdza, że liczba żołnierzy armii rosyjskiej, którzy zginęli w Ukrainie, przekroczyła 50 tys. Środa była 784. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 17.04.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zakamuflowane działo samobieżne 2S1 „Gwozdika” na pozycjach 57. samodzielnej brygady piechoty zmotoryzowanej w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

23:28

Podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, 27 unijnych przywódców w konkluzjach na temat Ukrainy podkreśliło konieczność szybkiego wyposażenia Ukrainy w obronę przeciwlotniczą.

22:45

Ukraińskie siły zbrojne dokonały precyzyjnego uderzenia na lotnisko wojskowe w Dżankoju, które znajduje się na okupowanym przez Rosję Krymie - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

Wcześniej niezależna rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia podała, że na lotnisku wojskowym w Dżankoju doszło do eksplozji, a w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o sześciu ogniskach pożarów na terenie tego obiektu.

Na publikowanych w internecie nagraniach i zdjęciach widać, że ogień objął stosunkowo dużą część lotniska. Według relacji lokalnych mieszkańców między godziną 3 i 4 (2 i 3 w Polsce) w okolicach obiektu słychać było kilka głośnych wybuchów.

21:06

W 2023 roku za morderstwo skazano w Rosji 116 wojskowych - prawie sześciokrotnie więcej, niż przed wojną z Ukrainą. Co więcej - w niektórych przypadkach byli żołnierze i najemnicy Grupy Wagnera zabili więcej niż jedną osobę. Po decyzji Kremla, by ułaskawiać więźniów, którzy przeżyją pół roku na froncie, degeneratów na rosyjskich ulicach nie brakuje.

20:36

Chcemy wysłać sygnał, że stoimy po waszej stronie, wasze bezpieczeństwo to nasze bezpieczeństwo. Musimy pozostać zjednoczeni i zjednoczeni będziemy - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas spotkania z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem.



W środę odbyło się spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Tematami spotkania - według Kancelarii Sejmu - były "bieżąca sytuacja bezpieczeństwa na Ukrainie i potrzeba dalszego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej dla naszego wschodniego sąsiada, który mierzy się z napaścią Rosji".



Chcemy wysłać sygnał, że stoimy po Waszej stronie - podkreślił Hołownia, cytowany w komunikacie Kancelarii Sejmu. Wasze bezpieczeństwo to nasze bezpieczeństwo. Musimy pozostać zjednoczeni i zjednoczeni będziemy - oświadczył.

20:07

Republikanie w Izbie Reprezentantów opublikowali projekt trzech ustaw o wsparciu Ukrainy, Izraela i Indo-Pacyfiku. Projekty zakładają przeznaczenie niemal 61 mld na pomoc Ukrainie, w tym w formie pożyczki, 26 mld na pomoc Izraelowi i 8 mld na wzmocnienie obrony Indo-Pacyfiku.



Jak wynika z przedstawionego podsumowania projektów oraz ich tekstu, główną różnicą nowej inicjatywy względem łącznego, 95-miliardowego pakietu przegłosowanego przez Senat w lutym jest zwiększenie kwoty na wojskowe wsparcie Izraela z 14 do 26 mld.



Niemal niezmieniona pozostaje kwota, którą USA miałyby przeznaczyć na wsparcie Ukrainy - 60,8 mld dolarów, z czego 23 mld to środki na uzupełnianie ubytków w arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do ok. 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.

18:50

Około 650 tys. mężczyzn w wieku poborowym wyjechało z Ukrainy od początku wojny, uciekając przed poborem - podało Politico w artykule opisującym spadające morale w społeczeństwie ukraińskim. Osłabienie nastrojów związane jest z niewystarczającymi dostawami amunicji i niedostatecznym wsparciem Zachodu - podkreśla portal.

17:57

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zapowiedział, że w piątek zbierze się Rada NATO-Ukraina, która zajmie się kwestią zaopatrzenia tego kraju w większą liczbę systemów obrony przeciwlotniczej.



O zwołanie Rady zwrócił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w związku z niedoborem amunicji i blokadą pomocy finansowej w amerykańskim Kongresie.



Do spotkania dojdzie tuż po dwudniowym szczycie UE w Brukseli, na którym przywódcy 27 krajów członkowskich będą rozmawiać na ten sam temat z Zełenskim (przewidziano połączenie zdalne z ukraińskim prezydentem).

17:19

Do 17 wzrosła liczba ofiar środowego ataku rakietowego sił rosyjskich na Czernihów na północy Ukrainy - poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).



Czernihów. Według zaktualizowanych danych zginęło 17 osób, w tym dwie osoby zmarły w szpitalu. Oprócz tego ucierpiało 60 osób. Troje z nich to dzieci. 58 osobom udzielono pomocy psychologicznej - podały służby ratunkowe na Telegramie (https://t.me/dsns_telegram/27183).



Poprzednio informowano o co najmniej 14 zabitych.

16:30

Kolejne trzy holenderskie F-16 trafią w środę do ośrodka szkoleniowego w Rumunii. Szkolą się tam ukraińscy piloci i personel naziemny. Informację podał Reuters.

15:51

Rosjanie na froncie wyrywają się z wojny pozycyjnej i zaczynają opierać swoją taktykę na manewrze. Te bardzo złe wiadomości mają jedną konkretną przyczynę - brak dostaw sprzętu i amunicji z Zachodu. Kiedy ukraińska obrona trzeszczy w szwach, świat przygotowuje się na moment, gdy Kijów będzie musiał skapitulować. To nie jest rzeczywistość, którą chcielibyśmy oglądać.

14:04

Władze Rosji, próbując zachęcić jak najwięcej osób do służby wojskowej i udziału w inwazji na Ukrainę, uruchamiają tzw. pociągi agitacyjne; Moskwa kopiuje w ten sposób metody propagandowe bolszewików sprzed ponad stu lat - podał ukraiński wywiad wojskowy (HUR).



Kreml obawia się, że plany dotyczące wiosennego poboru do wojska nie zostaną zrealizowane, dlatego sięga po wszelkie możliwe rozwiązania propagandowe, w tym te znane z zamierzchłej przeszłości. Na wagonach pociągów pasażerskich i podmiejskich, tzw. elektriczek, malowane są wyobrażenia i hasła związane z armią, gloryfikujące rosyjskie siły zbrojne - czytamy w komunikacie HUR opublikowanym na Telegramie.



Wywiad wojskowy dodał, że rosyjski resort obrony posługuje się też otwartymi kłamstwami - np. przekonuje, że status żołnierza służby zasadniczej jakoby wyklucza możliwość wysłania takiej osoby na front na Ukrainę.

13:31

Rosja nigdy nie odda Ukrainie Krymu i Donbasu - powiedział premier Słowacji Robert Fico na spotkaniu z członkami parlamentarnej komisji spraw europejskich. Jego zdaniem zasada integralności terytorialnej jest w przypadku Ukrainy tylko teorią prawa międzynarodowego.



Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, każdy z nas uznaje integralność terytorialną innego kraju, suwerenność, nienaruszalność granic. To ładna teoria prawa międzynarodowego. Ale mówię, że Rosjanie nigdy nie oddadzą Krymu, Rosjanie nigdy nie opuszczą Donbasu i Ługańska - oświadczył Fico.



Jego zdaniem Ukraina każdego dnia traci część swojego terytorium i brakuje jej siły militarnej.

13:20

Charkowowi grozi, że stanie się "drugim Aleppo", jeśli amerykańscy politycy nie zatwierdzą nowej pomocy wojskowej dla Ukrainy - ostrzegł mer tego miasta Ihor Terechow w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian".



Terechow powiedział, że Rosja zmieniła taktykę, próbując poprzez ostrzał obszarów mieszkaniowych sterroryzować 1,3 miliona jego mieszkańców, a także pozbawić miasto dostaw energii, wskutek czego ludzie doświadczają nieplanowanych, trwających przez wiele godzin przerw w dostawie prądu.



Mer drugiego co do wielkości miasta Ukrainy podkreślił, że pakiet pomocy wojskowej USA o wartości 60 miliardów dolarów, który obecnie utknął w Kongresie, ma dla Ukrainy "kluczowe znaczenie" i wezwał Zachód do tego, by nie tracił trwającej od ponad dwóch lat wojny z pola uwagi.



12:53

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że w wyniku operacji specjalnej przeprowadzonej w nocy zniszczono rosyjski śmigłowiec wojskowy Mi-8, który znajdował się na lotnisku Kriaż w pobliżu Samary w europejskiej części Rosji.

Helikopter transportowy Mi-8 o szacunkowej wartości 10-15 mln dolarów był wykorzystywany przez wroga podczas inwazji na Ukrainę. Na pokładzie maszyny przewożono żołnierzy i uzbrojenie - czytamy w komunikacie HUR opublikowanym na Telegramie.

Telegram

12:05

Ukraińska policja poinformowała, że 161 dzieci, które uznawano dotychczas za nielegalnie wywiezione przez Rosjan na okupowane tereny Ukrainy, do Rosji lub na Białoruś, odnalazło się w Niemczech. Jak powiadomiono, zidentyfikowanie tych osób było możliwe dzięki współpracy ze stroną niemiecką.

11:00

Co najmniej 13 osób zginęło, a 22 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Czernihów; liczba ofiar może wzrosnąć - poinformował szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko.

Przynajmniej troje mieszkańców miasta jest uznawanych za zaginionych. Na miejscu trwa misja poszukiwawczo-ratunkowa, część osób wciąż znajduje się pod gruzami - dodał minister w komunikacie na Telegramie.