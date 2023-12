"Nie wystarcza nam mocy, by szybciej dostać to, czego chcemy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się poddać, że powinniśmy skapitulować. Wierzymy w swoje działania. Walczymy o to, co do nas należy" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Associated Press. "Nie wycofujemy się i jestem z tego zadowolony. Walczymy z drugą armią świata i jestem z tego zadowolony. Tracimy ludzi i z tego nie jestem zadowolony" - podkreślał. Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę dronami Shahed, wypuszczając w nocy 25 takich maszyn. 18 z nich zostało zestrzelonych. Ani polski, ani ukraiński rząd dotychczas niewiele zrobiły, by zakończyć kryzys na granicy związany z protestem polskich przewoźników - ocenił deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki, który był gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Piątek był 646. dniem wojny za naszą wschodnią granicą. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu zebraliśmy w relacji z 01.12.2023 r.

Zniszczony dom we wsi Petropawliwka w rejonie kupiańskim obwodu charkowskiego / Mykola Kalyeniak / PAP 22:48 Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby oznajmił, że wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy będzie niezmiernie trudne. Wszystko przez to, że amerykański Kongres nie podejmuje decyzji, które pozwoliłyby administracji prezydenta Joe Bidena na kontynuowanie pomocy finansowej i wojskowej dla Kijowa. Zobacz również: Biały Dom: Pomoc USA dla Ukrainy coraz bardziej zagrożona 20:55 Po raz drugi od napaści na Ukrainę w lutym 2022 r. prezydent Rosji Władimir Putin zarządził powiększenie liczebności armii. Tym razem, oprócz posłużenia się argumentem o prowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej", Putin powołał się na zagrożenie "kontynuacją rozszerzenia NATO". Zobacz również: Putin powiększa armię. Już drugi raz od agresji na Ukrainę 16:29 Szwajcaria zamroziła w ramach sankcji aktywa należące do Rosjan o wartości niemal 8,8 mld dolarów - poinformował na platformie X premier Ukrainy Denys Szmyhal. Wraz z naszymi partnerami dążymy do stworzenia mechanizmu umożliwiającego wykorzystanie przejętych aktywów na rzecz odbudowy Ukrainy - zadeklarował szef ukraińskiego rządu. 16:25 Mamy nowy etap wojny i to jest fakt. Ogólnie zima jest nową fazą wojny - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Associated Press. Wskazał, że armia ukraińska nie zamierza się poddawać, jednak w tej chwili nie osiągnęła rezultatów, których by sobie życzył. Nie wycofujemy się i jestem z tego zadowolony. Walczymy z drugą armią świata i jestem z tego zadowolony. Tracimy ludzi i z tego nie jestem zadowolony. Nie otrzymaliśmy uzbrojenia, które chcieliśmy dostać, i też nie mogę być z tego zadowolony, ale i nie mogę na to narzekać - podkreślił. Nie wystarcza nam mocy, by szybciej dostać to, czego chcemy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się poddać, że powinniśmy skapitulować. Wierzymy w swoje działania. Walczymy o to, co do nas należy - oświadczył Zełenski cytowany m.in. przez agencję Interfax-Ukraina. 12:41 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz kolejny zaatakowała Kolej Bajkalsko-Amurską z Rosji do Chin w Buriacji, wysadzając pociąg z paliwem na moście, którym Rosjanie omijali zniszczony wcześniej przez Ukraińców tunel - poinformowały ukraińskie media, powołując się na źródła w SBU.

10:49 Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i szef opozycyjnej partii Europejska Solidarność oświadczył, że służby graniczne nie zezwoliły mu na wyjazd za granicę. Polityk ogłosił, że zakaz jest bezprawny i stoi za nim biuro jego przeciwnika, urzędującego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Teatr absurdu na granicy. Mam delegację podpisaną przez przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu), jednak straż graniczna mnie nie przepuściła. Daleki jestem od myśli, że straż graniczna działała z własnej inicjatywy. Każdy może domyślić się sam, kto odwołał dokument, podpisany przez przewodniczącego parlamentu" - napisał Poroszenko w piątek na platformie X. W opublikowanym tam nagraniu wideo b. prezydent, który jest dziś członkiem parlamentu, wprost oświadczył, że za tym, by nie wypuścić go z kraju, stoi biuro Zełenskiego. Poroszenko poinformował, że wybierał się do Polski, gdzie chciał rozmawiać o zakończeniu protestu przewoźników na granicy z Ukrainą oraz do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamierzał mówić o finansowaniu pomocy wojskowej na potrzeby wojny z Rosją.

Zobacz również: „Stoi za tym biuro Zełenskiego". Poroszenko nie może wyjechać z Ukrainy 09:42 Ani polski, ani ukraiński rząd dotychczas niewiele zrobiły, by zakończyć kryzys na granicy związany z protestem polskich przewoźników - ocenił deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki, który był gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Według niego, na obecnej sytuacji korzysta jedynie Rosja. Zobacz również: Kniażycki o kryzysie na granicy: Nasze rządy niewiele zrobiły w tej sprawie 09:40 Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę dronami Shahed, wypuszczając w nocy 25 takich maszyn. 18 z nich zostało zestrzelonych. Rosjanie zastosowali także lotnicze pociski kierowane - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. "W nocy 1 grudnia 2023 r. przeciwnik zaatakował z użyciem dronów uderzeniowych typu Shahed z dwóch kierunków: przylądku Czuda na okupowanym Krymie i Primorsko Achtarska w Federacji Rosyjskiej" - przekazano w komunikacie na Telegramie. Jak dodano, wrogie wojska użyły do ataku dwóch pocisków rakietowych Ch-59 i 25 dronów Shahed 131 i 136. "Zestrzelono 18 dronów uderzeniowych i jeden kierowany pocisk powietrzny Ch-59" - ogłosiły Siły Powietrzne Ukrainy.