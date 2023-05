Wojska rosyjskie nadal koncentrują się na próbach całkowitego zajęcia obwodów ługańskiego i donieckiego – przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku. W wieczornym raporcie Ukraińcy poinformowali, że odparli 16 ataków wroga. "Przygotowujemy się do wyzwolenia wschodniej części obwodu chersońskiego, kontrolowanej obecnie przez Rosję; jednocześnie gromadzimy zapasy pomocy humanitarnej, która będzie przeznaczona dla cywilów z odzyskanych terenów" - zapowiedział w środę lojalny wobec Kijowa wiceprzewodniczący rady regionu chersońskiego Jurij Sobołewski. Rząd Federalny Niemiec poinformował o zamknięciu do końca tego roku czterech rosyjskich konsulatów generalnych. Łącznie takich konsulatów w Niemczech jest pięć. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczenia po rosyjskim ataku w miejscowości Bohorodyczne

23:11

Obwód odeski jest priorytetowy z każdego punktu widzenia; to właśnie ten region jest jednym z filarów bezpieczeństwa południa kraju, a więc bezpieczeństwa całego państwa - powiedział w środę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który tego dnia udał się do Odessy.

Zełenski zwrócił uwagę na "bardzo ważne rezultaty" pracy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie odeskim w ramach przeciwdziałania rosyjskim dywersantom.

22:16

Rosyjskie działania ofensywne na odcinku bachmuckim w Donbasie są wstrzymane, ale nie oznacza to, że panuje tam spokój. Rosyjskie wojska zwiększyły liczbę ostrzałów - poinformowała w środę wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

Malar podkreśliła, że kilka dni temu wstrzymano przesuwanie się ukraińskich sił na flankach Bachmutu. Ale to nie znaczy, że stoją - wykonują inne wojskowe zadania, o których nie możemy mówić. To zadania mające na celu zwiększenie zdolności bojowych naszych wojsk - oznajmiła wiceminister.

21:49

W ubiegłym roku, na początku wojny z Rosją, nie mieliśmy ani hełmów, ani kamizelek kuloodpornych, ani amunicji. Wróg strzelał do nas jak do kociąt, a teraz dysponujemy m.in. własną artylerią i dronami zwiadowczymi - przyznali w środę potomkowie Kozaków Zaporoskich, walczący w jednostkach ukraińskiej Obrony Terytorialnej.

O kozackim batalionie napisano w reportażu niezależnej rosyjskiej telewizji Nastojaszczeje Wriemia z obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy.

21:23

Premierzy Polski i Holandii Mateusz Morawiecki i Mark Rutte są zgodni m.in., co do znaczenia szkoleń ukraińskich pilotów na samolotach F-16.

Jesteśmy częścią koalicji tych krajów, które są gotowe, by szkolić ukraińskich pilotów. (...) Jesteśmy częścią koalicji, jeśli chodzi o myśliwce. (...) Czekamy na następne etapy naszych partnerów w innych krajach. Zdecydujemy, co zrobić dalej - powiedział premier Morawiecki.

20:57

Biały Dom ogłosił w środę 39. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wart 300 mln dolarów. W skład transzy wchodzi m.in. amunicja do systemów obrony powietrznej Patriot, rakiety AIM-7 i systemy obrony powietrznej Avenger.

20:50

John Kirby z Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych przekazał, że Biały Dom nie wie, kto stoi za atakiem dronów w Moskwie. Stany Zjednoczone nie mają konkretnych informacji, które potwierdzają kto jest odpowiedzialny za atak na budynek w Moskwie - powiedział Kirby i dodał, że Ukraina nie przyznaje się do ataku.

Kirby pytany, czy atak to element ukraińskiej kontrofensywy, odpowiedział: To ukraińscy wojskowi przekażą informację kiedy i w jaki sposób rozpocznie się kontrofensywa.

20:30

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywał w środę w obwodzie odeskim na południu kraju, gdzie odwiedził rannych żołnierzy i przeprowadził naradę z najwyższym dowództwem wojskowym.

Zełenski odwiedził w szpitalu żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy zostali ranni w trakcie walk z rosyjskimi siłami m.in. na odcinku bachmuckim w Donbasie. Szef państwa odznaczył rannych żołnierzy oraz pomagających im medyków.

Życzę wam jak najszybszego wyzdrowienia. Dziękuję w imieniu wszystkich Ukraińców za waszą służbę. Jesteście prawdziwymi bohaterami - powiedział prezydent do żołnierzy

20:00

Unia Europejska chce objąć sankcjami osoby zaangażowane w uprowadzanie ukraińskich dzieci i wywożenie ich do Rosji - przekazał premier Holandii Mark Rutte,

19:42

Rosja ogłosiła, że od lipca funkcjonowanie fińskich placówek konsularnych w Murmańsku i Pietrozawodsku nie zostanie wznowione oraz że zamyka swój konsulat generalny w Lappeenrancie przy granicy z Finlandią. W Moskwie do MSZ na rozmowę wezwano fińskiego ambasadora Anttiego Helanterę. To kolejny odwet za wejście Finlandii do NATO - komentuje fińska prasa.

19:13

Rosyjska regularna armia przejęła dotychczasową praktykę najemniczej Grupy Wagnera i próbuje werbować do udziału w wojnie z Ukrainą więźniów z zakładów karnych; te działania nie przynoszą jednak wrogowi zakładanych efektów - oznajmiła w środę ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Rosjanie starają się przyciągnąć do regularnych oddziałów swojej armii również skazańców, ale nie udaje im się zrobić z tych ludzi takich samych (żołnierzy), jak w przypadku więźniów (walczących) w Grupie Wagnera. Dzieje się tak ze względu na różnice w sposobie utrzymywania dyscypliny - oznajmiła Malar, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.

19:04

Wojska rosyjskie nadal koncentrują się na próbach całkowitego zajęcia obwodów ługańskiego i donieckiego - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku. W wieczornym raporcie Ukraińcy poinformowali, że odparli 16 ataków wroga.

18:36

Sąd w Rostowie nad Donem na południu Rosji skazał w środę obywatela tego kraju Igora Paskara na 8,5 roku więzienia za rzucenie koktajlu Mołotowa w budynek regionalnej delegatury Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w Krasnodarze - powiadomiło Radio Swoboda.

Paskar został uznany za winnego dokonania "aktu terrorystycznego". Oskarżono go również o "wandalizm motywowany polityczną nienawiścią".

18:22

ONZ zaproponował, by Kijów, Moskwa i Ankara rozpoczęły prace przygotowawcze nad uruchomieniem tranzytu rosyjskiego amoniaku przez Ukrainę. Propozycja pojawiła się, ponieważ trwają rozpaczliwe próby ratowania umowy dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża z portów Morza Czarnego.

17:37

Ekspert współrządzącej partii FDP ds. obrony Alexander Mueller uważa, że Niemcy powinny spełnić prośbę Ukrainy o dostawę pocisków manewrujących Taurus. Ukraina nadal potrzebuje naszej solidarności w obronie swojego kraju przed agresorem rosyjskim - powiedział Mueller portalowi Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Decydujące jest zapotrzebowanie po stronie ukraińskiej i zapasy po stronie niemieckiej. Jeśli po rozważeniu obu czynników okaże się, że dostawa jest uzasadniona, "nic nie przemawia przeciwko oddaniu (pocisków), aby Ukraina mogła nadal bronić się przed inwazją Rosji, która jest sprzeczna z prawem międzynarodowym" - powiedział Mueller.

17:03

Prezydent Francji Emmanuel Macron, występując w środę na konferencji Globsec w Bratysławie - oświadczył, że wojna na Ukrainie jest daleka od zakończenia, ale Rosja nie podbije tego kraju. Jego zdaniem Rosja nie może dyktować porozumienia pokojowego.

Francuski prezydent opowiedział się za wsparciem Ukrainy w jej spodziewanej ofensywie przeciwko wojskom rosyjskim. Rosja zrobiła wszystko, co możliwe, aby obalić istniejącą architekturę bezpieczeństwa. To, co rok temu nazywano operacją specjalną, jest geopolityczną porażką - ocenił Macron. Podkreślił, że Zachód nie może być naiwny, jeśli chodzi o Rosję.

16:11

Stany Zjednoczone przekazały nam pomoc finansową w wysokości 1,25 mln dolarów w ramach projektu PEACE, realizowanego przez Bank Światowy; przeznaczymy te pieniądze na wsparcie budżetu naszego państwa, zwłaszcza na wydatki socjalne i humanitarne - oznajmił premier Ukrainy Denys Szmyhal.

15:45

Ukraina i jej sojusznicy planują szczyt dotyczący planu pokojowego z udziałem światowych przywódców - poinformował "Wall Street Journal". W spotkaniu organizowanym przy wsparciu prezydenta Francji Emmanuela Macrona miałyby uczestniczyć kraje takie jak Indie i Chiny, ale nie Rosja.

Jak podaje amerykański dziennik, powołując się m.in. na szefa administracji prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka, spotkanie miałoby się odbyć niedługo po lipcowym szczycie NATO w Wilnie, a jego celem jest uzyskanie poparcia dla ukraińskiego planu pokojowego.



15:11

Przygotowujemy się do wyzwolenia wschodniej części obwodu chersońskiego, kontrolowanej obecnie przez Rosję; jednocześnie gromadzimy zapasy pomocy humanitarnej, która będzie przeznaczona dla cywilów z odzyskanych terenów - zapowiedział lojalny wobec Kijowa wiceprzewodniczący rady regionu chersońskiego Jurij Sobołewski.

Wszyscy aktywnie szykujemy się do wyzwolenia lewobrzeżnej (położonej na wschodnim brzegu Dniepru - przyp. RMF FM) Jesteśmy świadomi tego, że tamtejsi mieszkańcy będą potrzebowali wsparcia humanitarnego w ogromnej ilości. Sytuacja jest tam trudna. Nie ma wprawdzie głodu, lecz występuje problem z lekami i dostępem do usług medycznych. Wiemy też, że gdy najeźdźcy wycofują się z jakichś terenów, wcześniej wszystko tam niszczą i plądrują - oznajmił samorządowiec, cytowany przez agencję UNIAN.

Już teraz dokładamy wszelkich starań, żeby zabezpieczyć potrzeby tych ludzi (po wyzwoleniu) - zadeklarował Sobołewski.

14:40

W Kursku i Rostowie nad Donem powstaną wielkogabarytowe kompleksy do sortowania, badania i przechowywania ciał rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie - twierdzi ukraiński wywiad wojskowy.

14:35

Rząd Federalny Niemiec poinformował o zamknięciu do końca tego roku czterech rosyjskich konsulatów generalnych. Łącznie takich konsulatów w Niemczech jest pięć.

14:30

W środę rano na telegramowych kanałach pojawiło się nagranie z eksplozji w pobliżu pomnika "Trzech Sióstr" na granicy Rosji, Ukrainy i Białorusi. Państwowa Służba Graniczna Ukrainy poinformowała, że eksplozję przeprowadziła strona rosyjska we wtorek po południu.

13:43

Rosyjskie rodziny, które zgadzają się na adopcję dzieci nielegalnie wywiezionych z Ukrainy, otrzymują za to od państwa nagrody finansowe, a także m.in. nowe mieszkania - zaalarmował w środę niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit', powołując się na analizę brytyjskiego dziennika "Guardian".

12:46

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku siły ukraińskie zniszczyły 18 okrętów rosyjskich. Dokonały tego zarówno ukraińska marynarka, jak i wojska lądowe i inne jednostki - poinformował dowódca ukraińskiej marynarki wojennej admirał Ołeksij Nejiżpapa.

11:55

Rosjanie otrzymają paskudną niespodziankę, kiedy zacznie się ukraińska ofensywa - powiedział dziennikarzom amerykański senator Lindsey Graham po powrocie z wizyty w Kijowie.

Republikański senator, wobec którego Moskwa wystosowała nakaz aresztowania, powiedział w rozmowie z portalem NatSec Daily, że podczas wizyty w Kijowie miał okazję dogłębnie zapoznać się z planami wojskowymi Ukrainy. W nadchodzących dniach zobaczycie robiący wrażenie pokaz siły ze strony Ukraińców - powiedział.

09:52

Rosjanie wynajdują coraz bardziej wyrafinowane sposoby, by zmuszać ludność na okupowanych terytoriach do przyjmowania rosyjskiego obywatelstwa. W Stanicy Ługańskiej w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy pracownicy instytucji publicznych od czerwca nie dostaną wynagrodzenia, jeżeli nie przyjmą rosyjskiego paszportu - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest założenie nowego konta w banku, które możliwe jest jedynie, gdy posiada się paszport rosyjski - podał sztab. Natomiast w Jałcie na Krymie rosyjskie władze okupacyjne nielegalnie konfiskują nieruchomości obywateli Ukrainy, którzy nie przyjęli rosyjskiego obywatelstwa. Rosyjscy żołnierze nielegalnie wprowadzają się do tych domów.

09:26

Od początku maja Rosja w coraz większym stopniu oddaje inicjatywę w konflikcie i reaguje na działania Ukrainy, zamiast aktywnie realizować własne cele wojenne - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że w maju Rosja przeprowadziła 20 nocnych ataków na terytorium Ukrainy przy użyciu jednokierunkowych dronów oraz pocisków manewrujących, ale odniosła niewielki sukces w realizacji swoich celów, którymi były prawdopodobnie zneutralizowanie ulepszonej obrony powietrznej Ukrainy i zniszczenie ukraińskich sił mających przeprowadzić kontratak. Z kolei na lądzie przesunęła siły bezpieczeństwa, aby zareagować na ataki partyzanckie w zachodniej Rosji.

08:32

Prezydent Rosji próbował we wtorek bagatelizować atak dronów na Moskwę, by nie pokazać, że ma ograniczone możliwości odwetu - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną.

Władimir Putin próbował we wtorek bagatelizować znaczenie ataku dronów na rosyjską stolicę i twierdził m.in., że była to reakcja na rosyjski "atak na sztab ukraińskiego wywiadu wojskowego, do którego doszło dwa lub trzy dni temu" (jak zaznacza ISW, nie jest dostępne potwierdzenie, że taki atak miał miejsce).

07:11

Poznałem Władimira Putina, dlatego mogę ocenić, że ostatnie zmasowane rosyjskie ataki na Kijów to osobista zemsta dyktatora, który został zapędzony do narożnika, nie wie, co robić i działa w sposób impulsywny; to Putin decyduje o celach ostrzałów w Kijowie - oznajmił generał Mykoła Małomuż, były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU).

Putin ma jedną cechę szczególną. Jest nią chęć zemsty. W tym przypadku chodzi o zemstę za to, że nie udało mu się zagarnąć Ukrainy. Żadna (rosyjska) operacja (w naszym kraju) nie zakończyła się sukcesem. W tej sytuacji Putin osobiście decyduje o celach ostrzałów, szczególnie w stolicy, Kijowie. Oni (Rosjanie - PAP) już nie wiedzą, co mają robić. Ostatnim pomysłem są uderzenia w centra decyzyjne (na Ukrainie). Rozpoczęli takie ataki na Kijów, ale one również zawodzą - ocenił Małomuż, który kierował SZRU w latach 2005-10. Wypowiedź generała przytoczyła agencja UNIAN.

07:08

Wydanie przez Rosję listu gończego za naczelnym dowódcą ukraińskiej armii gen. Wałerijem Załużnym i dowódcą ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandrem Syrskim to element wojny informacyjnej - oceniła Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy.

06:55

Ukraińska armia ostrzelała rosyjskie miasto Szebiekino w obwodzie biełgorodzkim. Jak informuje gubernator regionu Wiaczesław Gładkow, 4 osoby zostały ranne.



Atak spowodował też uszkodzenia kilku budynków oraz pożary samochodów. Był to już trzeci ostrzał tej miejscowości od weekendu. Gładkow twierdzi, że w sobotę konwój. w którym jechał na inspekcję do miasta, został zaatakowany. 40-tysięczne Szebiekino leży 7 kilometrów od granicy z Ukrainą.

06:50

Konfiskata rosyjskich aktywów publicznych Rosji i przekazanie ich na odbudowę Ukrainy jest na razie mało prawdopodobna; większe szanse są w przypadku środków prywatnych, ale są one dużo mniejsze - powiedziała w rozmowie z PAP Elżbieta Kaca, analityczka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Ekspertka wskazała, że najbardziej prawdopodobne jest zaś wykorzystanie odsetek od zamrożonych środków.

W przypadku aktywów prywatnych, rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand potwierdził ostatnio zamrożenie 24,1 mld euro, należących głównie do oligarchów. Nie ma jednak oficjalnego komunikatu KE na temat wysokości zablokowanych aktywów publicznych w Unii Europejskiej.