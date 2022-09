Udało się zidentyfikować część osób, których ciała odnaleziono w masowych grobach pod Iziumem w obwodzie charkowskim – przekazała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, cytowana przez agencję Ukrinform. "Niestety, widzimy tę straszną liczbę ludzi, grobów, masowych grobów, zakatowanych cywilów" – podkreślała. Rosja zadała siłom ukraińskim kilka bolesnych uderzeń przy użyciu zakupionych w Iranie dronów kamikadze Shahed-136 - pisze "Wall Street Journal". Podczas odwrotu z obwodu charkowskiego pod naporem ukraińskiego kontrnatarcia armia rosyjska poniosła znaczne straty - podał sztab generalny armii ukraińskiej. Ok. 200 rosyjskich okupantów zginęło w nocy z soboty na niedzielę w wybuchu w mieście Swatowe w obwodzie ługańskim - poinformował gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ostrzale okolic Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim na południowym-wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Wałentyn Rezniczenko. Najnowsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieraliśmy w naszej relacji z 18.09.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony budynek w Kramatorsku / SERGEY SHESTAK / PAP/EPA

22:03

Około 400 prorosyjskich demonstrantów wyszło w niedzielę na ulice Frankfurtu nad Menem. W proukraińskiej kontrdemonstracji wzięło natomiast udział około 350 osób. Policja zapobiegła konfrontacji obu grup - informuje portal hessenschau.

21:58

W Ukrainie uruchomiono infolinię przeznaczoną dla rosyjskich wojskowych, którzy chcą oddać się do ukraińskiej niewoli. Zaznaczono, że rosyjskim jeńcom gwarantowane są warunki przewidziane przez konwencje genewskie.

"To kontynuacja państwowego projektu mającego na celu informowanie rosyjskich wojskowych o możliwościach złożenia broni i ocalenia swojego zdrowia i życia" - czytamy w komunikacie sztabu.

21:39

Ok. 200 rosyjskich okupantów zginęło w nocy z soboty na niedzielę w wybuchu w mieście Swatowe w obwodzie ługańskim - poinformował gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Do eksplozji doszło nocą z soboty na niedzielę.

Jak dodał, okupanci zagłuszają łączność mobilną i internet na zajętych terytoriach, by ludzie nie mogli przekazywać informacji stronie ukraińskiej. Siły rosyjskie wzmocniły kontrole na ulicach, poszukują partyzantów.

21:21

"Węgry to koń trojański, który chce upadku UE, a premier Viktor Orban nienawidzi Ukrainy i marzy o ‘ruskim mirze’ w Europie" - uważa doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Orban mówi, że będzie walczyć o zniesienie sankcji wobec Rosji. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Węgry to koń trojański, który chce upadku UE kosztem europejskich płatników podatków" - napisał w Podolak na Twitterze.

20:53

W niedzielnym wydaniu anglojęzycznego dziennika "Cyprus Mail" ukazał się artykuł prezydenta Andrzeja Dudy przypominający o rosyjskiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. i podkreślający, że niepodległość krajów naszego regionu "zawsze była cierniem w oku rosyjskich imperialistów".

"Nie ulega wątpliwości, że imperialna Rosja znów dąży do ekspansji na inne państwa. Chce tego samego, co w 1939 i 1940 roku, kiedy działała w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, a także w latach 1945-1991, kiedy samodzielnie władała naszymi krajami" - napisał Andrzej Duda.

20:51

Ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa oskarżyła Rosję o "zbrodnie wojenne na masową skalę". "To tortury, gwałty, zabójstwa" - wyszczególniła w programie ABC "This Week".

Markarowa uznała za ważne, aby wszyscy poznali prawdziwe oblicze agresji i ataku terrorystycznego, który prowadzi Rosja.

"Dlatego musimy jak najszybciej wyzwolić całe terytorium Ukrainy, bo Rosjanie celują wyraźnie we wszystkich Ukraińców. Całe rodziny. Dzieci. Nie ma więc w tym wszystkim żadnej logiki wojennej. To jest po prostu terroryzowanie i popełnianie ludobójstwa na Ukraińcach" - oceniła ambasador.

20:02

"Zdecydowanie potępiam okrucieństwa popełnione przez Rosję w Iziumie. Na zbrodnie wojenne odpowiedzią musi być sprawiedliwość. Ukraina nie polegnie, pokój zwycięży" - napisała na Twitterze prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.

19:02

Polska otworzyła kanał, którym statki z Elbląga mogą dotrzeć do Morza Bałtyckiego, nie przekraczając wód rosyjskich, napisał największy dziennik Holandii "De Telegraaf". Gazeta cytuje w tytule artykułu słowa premiera Mateusza Morawieckiego: "Polska zrywa ostatnie kajdany zależności od Rosji".

18:49

Rosyjska armia, uciekając z obwodu charkowskiego, porzuciła ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego, w tym m.in. czołgi - podaje ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

17:45

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ostrzale okolic Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim na południowym-wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Wałentyn Rezniczenko.

Armia rosyjska ostrzelała okolice Nikopola w niedzielę po południu cztery razy. Atakowano przy użyciu "Gradów i ciężkiej artylerii" - przekazał Rezniczenko. Wystrzelono ponad 60 pocisków.

17:20

Rosyjskie źródła spodziewają się kolejnych zmian w rosyjskich strukturach bezpieczeństwa - przekazał sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że mówi się o wymianie szefa GRU.

17:02

250 ukraińskich żołnierzy z misji pokojowej ONZ w Demokratycznej Republice Konga wróciło do domu, aby pomóc w walce z siłami rosyjskimi. To był ostatni oddział ukraiński w misji pokojowej ONZ - informuje BBC.

16:17

"Putin ponosi klęskę, jeśli chodzi o jego wszystkie strategiczne i militarne cele. Chciał podporządkowania Ukrainy. Do tego nie dojdzie. Chciał przejąć kontrolę nad Kijowem, został pokonany wcześniej. Chciał osłabić NATO. Teraz NATO jest dużo silniejsze, dołączają do nas Finlandia i Szwecja" - powiedział BBC dowódca brytyjskich sił zbrojnych, admirał Tony Radakin.

W jego opinii Putin "jest pod presją, jego problemy narastają".

Ocenił, że sukcesy armii Ukrainy w ramach kontrofensywy na północnym wschodzie kraju są bardzo ważne m.in. dla sytuacji na froncie i dla ukraińskiego morale. "Należy jednak być świadomym, że wojna najprawdopodobniej będzie trwała długo" - zaznaczył.

16:06

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak uważa, że w tej chwili nie mają sensu negocjacje z Rosją, a także spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Nie wykluczył jednak, że rozmowy pomiędzy prezydentami będą możliwe po spełnieniu przez Rosję pewnych warunków.

15:57

Rosyjska piosenkarka Ałła Pugaczowa zwróciła się do władz Rosji, by uznały ją za "zagranicznego agenta". W ten sposób zareagowała na objęcie takim statusem przez ministerstwo sprawiedliwości jej męża Maksima Gałkina.

15:12

Ukraińcy zrównali z ziemią hotel w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju, w którym stacjonowali rosyjscy żołnierze. Przeprowadzili udany atak rakietowy na budynki w miejscowości Swatowo.

Ukraińskie wojsko wykorzystało do niego wyrzutnie rakiet HIMARS. W hotelowe budynki, znajdujące się w sąsiedztwie starego dworca autobusowego, spaść miały dwie rakiety. Zniszczenia są ogromne. Szef ługańskiej administracji Sierhij Hajdaj poinformował, że wśród Rosjan jest wielu zabitych i rannych.

14:54

Wojska okupacyjne podały, że 18 września doszło do kolejnego ostrzału kolonii w okupowanej Ołeniwce (gdzie przetrzymywani są ukraińscy jeńcy wojenni); zginął ukraiński jeniec" - powiadomił portal Ukraińska Prawda.

14:21

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wykluczył, że jego kraj może odzyskać anektowany przez Rosję w 2014 roku Półwysep Krymski na drodze dyplomacji. Słowa te padły w wywiadzie dla agencji Reutera, który omawiają w niedzielę ukraińskie agencje informacyjne.

13:53

Wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany ostrzał szpitala we wsi Striłecza w obwodzie charkowskim w czasie, gdy trwała ewakuacja pacjentów. Zginęło czterech medyków, ranni są co najmniej dwaj pacjenci - przekazał szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.



Do tej pory udało się ewakuować 30 pacjentów. Ogółem w placówce w Striłeczy przebywało ok. 600 osób.

13:21

Ekshumacja ciał ze skupiska grobów odnalezionego pod Iziumem po wyzwoleniu miasta potrwa jeszcze ok. dwa tygodnie - powiedział mer tej miejscowości Wałeryj Marczenko. Według władz spoczywają tam m.in. ofiary rosyjskich zbrodni wojennych.

Pracownicy służby ds. sytuacji nadzwyczajnych oraz innych służb prowadzą ekshumację. Jeśli jest możliwość identyfikacji, ciała są przewożone do Charkowa w celu przeprowadzenia dalszych badań. Prace potrwają jeszcze prawie dwa tygodnie, ponieważ grobów jest bardzo dużo - powiedział Marczenko na antenie ukraińskiej telewizji. Jego wypowiedź przytacza agencja Interfax-Ukraina.

11:15

Rosyjskie wojska po odwrocie z obwodu charkowskiego szykują się do obrony okupowanej Ługańszczyzny. Jak twierdzą miejscowe władze wierne Kijowowi, okupanci podejmują intensywne działania, by odeprzeć ukraińskie wojska znajdujące się w kontrofensywie na wschodzie kraju.

Do obwodu ługańskiego - głównie do granicznych miejscowości - ściągany jest dodatkowy sprzęt i oddziały rosyjskiego wojska. Jak podaje szef ługańskiej administracji obwodowej Sierhij Hajdaj, miejscowe prorosyjskie władze zintensyfikowały przymusową mobilizację. Młodzi mężczyźni zatrzymywani są przez mundurowych na ulicach. Często bezpośrednio trafiają do podstawionych autokarów. W obwodzie władze zablokowały też dostęp do internetu, by utrudnić mieszkańcom uzyskiwanie informacji na temat sytuacji na froncie.

10:58

Ukraiński wywiad wojskowy opublikował rozmowę telefoniczną, w której młoda Rosjanka spod Moskwy namawia swego chłopaka, by przywiózł jej z wojny "trofea". Chodzi m.in. o naszywki, buty i kurtki wojskowe zdjęte przez okupantów z ciał poległych w walce żołnierzy ukraińskich.

10:02

Rosja w ostatnich dniach częściej atakuje infrastrukturę cywilną na Ukrainie i wobec niepowodzeń na froncie zapewne jest gotowa rozszerzyć zakres takich ostrzałów, których celem jest osłabienie morale Ukraińców - prognozuje brytyjski resort obrony.

Jako przykład niedawnych ataków na infrastrukturę cywilną brytyjski resort wymienia ostrzały sieci energetycznych i tamy na rzece Ingulec koło Krzywego Rogu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o próbę zatopienia miasta.

08:52

Podczas odwrotu z obwodu charkowskiego pod naporem ukraińskiego kontrnatarcia armia rosyjska poniosła znaczne straty - przekazał sztab generalny armii ukraińskiej.

"Oddziały 11. korpusu armijnego, będącego częścią Floty Czarnomorskiej, straciły ponad 50 proc. żołnierzy oraz ponad 200 jednostek sprzętu" - czytamy w komunikacie sztabu na Facebooku. Ponadto 64. Samodzielna Brygada Zmechanizowana Wschodniego Okręgu Wojskowego miała stracić 90 proc. żołnierzy - to zarówno zabici i ranni, jak i dezerterzy oraz ci, którzy zrezygnowali z służby.

08:25

"Oddziały rosyjskie nadal atakują Bachmut i wsie w pobliżu Doniecka, które nie mają wielkiej wagi prócz znaczenia emocjonalnego dla popierających wojnę mieszkańców Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) (...) Wydaje się, że Rosjanie kierują do tych operacji niektóre ze swych bardzo ograniczonych rezerw, jakimi dysponują na Ukrainie, zamiast kierować je na swoje wystawione na ataki linie obronne, pospiesznie zbudowane wzdłuż rzeki Oskił na wschodzie obwodu charkowskiego" - informuje amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank uważa, że sukcesy terytorialne Rosjan naokoło Bachmutu i Doniecka nie mogą być wystarczająco duże, by zaszkodzić kontrofensywie ukraińskiej.

08:22

Rosja zadała siłom ukraińskim kilka bolesnych uderzeń przy użyciu zakupionych w Iranie dronów kamikadze Shahed-136 - pisze "Wall Street Journal". W minionym tygodniu Rosjanie przy ich pomocy atakowali ukraińskie pozycje na froncie w obwodzie charkowskim.

Powołując się na ukraińskiego dowódcę artyleryjskiego pułkownika Rodiona Kułahina, WSJ informuje o zniszczeniu przez Shahedy (przemalowane w rosyjskie barwy i przemianowane na Gerań) m.in. dwóch samobieżnych haubic kalibru 152 mm, dwóch haubic 122 mm i dwóch transporterów opancerzonych.

Irańskie drony są używane przez Rosjan przede wszystkim w obwodzie charkowskim - pisze portal Ukraińska Prawda, powołując się na WSJ. Według Kułahina, Rosjanie stracili przewagę w artylerii i dlatego zaczęli korzystać z bezzałogowców.



Drony Shahed są stosunkowo nieduże i latają nisko, przez co są trudne do wykrycia dla ukraińskich systemów obrony powietrznej.

08:20

Udało się zidentyfikować część osób, których ciała odnaleziono w masowych grobach pod Iziumem w obwodzie charkowskim - przekazała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, cytowana przez agencję Ukrinform. "Niestety, widzimy tę straszną liczbę ludzi, grobów, masowych grobów, zakatowanych cywilów" - podkreślała.

Wereszczuk nie podała liczby zidentyfikowanych osób. Wcześniej władze ukraińskie poinformowały, że ekshumowano dotąd 59 ciał. Ukraińska wicepremier wyraziła przekonanie, że wspólnota międzynarodowa powinna zareagować na odkrycie masowych grobów pod Iziumem.

Pod Iziumem znaleziono łącznie ponad 450 grobów po tym, jak armia rosyjska wycofała się z tego miasta, które okupowała od kwietnia. Wśród 59 osób, których zwłoki ekshumowano, było 16 mężczyzn-cywilów i 26 kobiet oraz 17 wojskowych ukraińskich. Eksperci podkreślają, że większość ciał nosi oznaki nienaturalnej śmierci.