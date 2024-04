Grupa ukraińskich pilotów szkoli się we Francji w pilotowaniu samolotów F-16 - poinformowała "Ukraińska Prawda", powołując się na francuski kanał BMF TV. "Ukraina wciąż jest pod mocną presją na polu bitwy i z pewnością możliwe jest, że Rosja może dokonać w nadchodzących tygodniach taktycznych postępów" - ocenił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Bomba Paveway / MASSIMO BREGA, THE LIGHTHOUSE/Science Photo Library / East News

20:16

Ukraina otrzyma naprowadzane laserowo bomby Paveway. Przekazywane przez Wielką Brytanię pociski umożliwią siłom Kijowa atakowanie celów bez względu na pogodę lub zasłonę dymną wroga.

Bomby są "dość stare" - jak informuje "Business Insider", ale nadal stanowią broń wysokiej precyzji i uznawane są za niezawodne.

To dobra broń przeciwko miękkim celom, co oznacza, że ​głównym celem będzie obrona powietrzna, radary, zapasy, magazyny i centra komunikacyjne - przekazał cytowany przez BI analityk z niemieckiego think tanku European Resilience Initiative Center. Ekspert dodał, że takie wyposażenie pozwoli Ukraińcom konkurować z rosyjskimi bombami szybującymi, które aktualnie sieją spustoszenie na froncie.

19:10

Ukraina przekazała Rosji za pośrednictwem Kataru listę 561 dzieci przetrzymywanych w Rosji – oświadczył ukraiński rzecznik ds. praw człowieka Dmytro Łubinec po trwających przez dwa dni rozmowach w stolicy Kataru Dausze.

"Oczekujemy na powrót do domu grupy ukraińskich dzieci. Na razie nie ujawniamy szczegółów. (...) Przekazaliśmy Katarowi listę 561 ukraińskich dzieci. Powiedziano nam, że strona rosyjska już się z nią zapoznaje" - oznajmił Łubinec na Telegramie.

18:17

Minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski podał się do dymisji - poinformował przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk. W tym tygodniu Solski usłyszał poważne zarzuty, miał brać udział w nielegalnym przejęciu gruntów państwowych o wartości 7 mln dolarów.

17:15

Pentagon od miesięcy przygotowywał się do rozpoczęcia dostaw amunicji na Ukrainę, dzięki czemu transporty będą mogły szybko ruszyć przez Polskę, Niemcy i inne kraje - poinformował w czwartek portal Deutsche Welle.



Były naczelny dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie Ben Hodges powiedział DW: "Myślę, że departament obrony w minionych tygodniach ciężko pracował, żeby osiągnąć gotowość". Wojskowy podkreśla także, iż mimo posiadania przez Rosjan zdecydowanej przewagi w powietrzu, okupanci nie byli w stanie zniszczyć do tej pory ani jednego transportu uzbrojenia.

Od strony polskiej najważniejszym punktem przerzutu zachodniej pomocy jest lotnisko w Rzeszowie - pisze DW.



Według Hodgesa w nowym pakiecie amerykańskiej pomocy znajdą się pociski ATACMS o zasięgu 300 km, dzięki którym - w jego opinii - Ukraina będzie mogła atakować struktury dowodzenia oraz rosyjskie magazyny amunicji i broni.

16:20

Mieszkaniec Buriacji, republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej w azjatyckiej części FR, został skazany na 10 lat więzienia za "zdradę stanu" i "terroryzm" - podała w czwartek agencja AFP. Według śledczych chciał on przyłączyć się do formacji walczących na Ukrainie przeciwko Rosji. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) utrzymuje, że 26-latek chciał przyłączyć się do Legionu "Wolność Rosji". Został zatrzymany w Kemerowie na Syberii Zachodniej, gdy - według FSB - był w drodze na Ukrainę.

Wcześniej miał nawiązać kontakt z mieszkańcem Ukrainy i kupić przez internet ekwipunek - m.in. hełm i kamizelkę kuloodporną, a także flagę ukraińską.

15:50

Cztery osoby poniosły śmierć, a sześć zostało rannych w czwartek w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Wadym Fiłaszkin.

15:20

Rosja rozważa obniżenie poziomu relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi - informuje agencja prasowa RIA. Moskwa chce w ten sposób reagować na zachodnie groźby konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów - przekazał wiceminister spraw zagranicznych Rosji Sergiej Rybakow.

Obecne relacje między Waszyngtonem i Moskwą zostały określone przez przedstawicieli Kremla jako "poniżej poziomu zera". Formalnie jednak, od początku wojny w Ukrainie nie odnotowano obniżenia relacji.

13:00

Zdaniem ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa Rosja produkuje broń i amunicję w ilości przekraczającej zapotrzebowanie na wojnę zaczepną przeciwko Ukrainie. Część tej produkcji nie trafia już na front, ale do magazynów - powiedział.



Pistorius ostrzega, że taka polityka zbrojeniowa wcale nie musi oznaczać, że Władimir Putin stał się ostrożny w kwestiach sprzętowych. Eksperci wojskowi i eksperci do spraw uzbrojenia mówią, że Rosja się zbroi - zaznaczył minister, podkreślając, że te zbrojenia mogą stanowić preludium do rozszerzenia działań wojennych poza Ukrainę.

10:29

W ciągu ostatnich dwóch lat staliśmy się głównym darczyńcą pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Łącznie ministerstwa polskiego rządu wydały 16 miliardów euro na wszechstronną pomoc Ukrainie i ukraińskim uchodźcom wojennym - przekazał w Sejmie szef polskiego resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

09:30

Nie ma wątpliwości, że pomoc Stanów Zjednoczonych jest niezbędna Ukrainie, aby ustabilizować przebieg wojny. Jednak fakt, że Partia Republikańska po siedmiu miesiącach w końcu przestała ją blokować, nie cofnie szkód, jakie zostały wyrządzone w tym okresie - powiedział PAP Keir Giles, ekspert Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie. Pogorszenia się sytuacji Ukrainy - np. zniszczenia jej infrastruktury krytycznej, ofiar śmiertelnych i oddawania pozycji na linii frontu - można było uniknąć, ale nastąpiło ono wskutek krajowej polityki w Stanach Zjednoczonych - ocenił.

09:26

Ukraina walczy o przetrwanie, a wyposażenie i broń, jaką otrzyma od Stanów Zjednoczonych w ramach przyznanego pakietu pomocowego, wystarczy na kwartał - ocenił w rozmowie z PAP amerykanista prof. Zbigniew Lewicki. Według niego, później niezbędna będzie pomoc europejska.

06:50

Ukraina wciąż jest pod mocną presją na polu bitwy i z pewnością możliwe jest, że Rosja może dokonać w nadchodzących tygodniach taktycznych postępów - ocenił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan.

Rosjanie zagrażają miejscowości Czasiw Jar, pozostają zdeterminowani, by atakować Charków i inne miasta. Fakt jest taki, że potrzeba czasu, byśmy wygrzebali się z dziury, którą wykopaliśmy przez sześć miesięcy - powiedział Sullivan, nawiązując do impasu dotyczącego amerykańskiej pomocy dla Ukrainy.

Sullivan podkreślił, że USA dostarczać będą broń, ale w gestii Ukrainy jest wysyłanie kolejnych żołnierzy na front. Ujawnił też, że prezydenci Biden i Zełenski omawiali temat nowej mobilizacji na Ukrainie przed podpisaniem ustawy mobilizacyjnej przez ukraińskiego lidera. Według Białego Domu "Ukraina zachowuje kluczowe przewagi w konflikcie" i może tę wojnę wygrać.

06:45

Grupa ukraińskich pilotów szkoli się we Francji w pilotowaniu samolotów F-16 - poinformowała "Ukraińska Prawda", powołując się na francuski kanał BMF TV.

Francja na razie nie przekaże Ukrainie samolotów myśliwskich F-16, ale prowadzi obecnie szkolenie ukraińskich pilotów, którzy zasiądą za sterami tych maszyn.



BMF TV podkreśla, że ukraińscy piloci realizują program szkoleniowy przygotowany dla francuskich pilotów, ale w dwukrotnie krótszym czasie. Ten cykl szkoleniowy, obejmujący zajęcia na stacjonarnych trenażerach oraz samolotach Alfa Jet, potrwa 6 miesięcy. Po jego zakończeniu i 80 godzinach spędzonych w powietrzu ukraińscy piloci zasiądą za sterami F-16 w ośrodkach szkoleniowych w USA lub innych krajach, które dysponują amerykańskimi maszynami.