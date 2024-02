Siły rosyjskie intensyfikują wysiłki mające na celu zajęcie Awdijwki na wschodzie Ukrainy, tuż przy granicy Doniecka. Jeśli Awdijiwka padnie, będzie pierwszym miastem zdobytym przez Rosjan od momentu zajęcia Bachmutu 8 miesięcy temu. Władimir Putin ma udzielić wywiadu amerykańskiemu konserwatywnemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi. Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ustanowienia nowego unijnego funduszu wsparcia dla Ukrainy. Jego wartość opiewa na 50 mld euro na lata 2024-2027. Chodzi o fundusz, na którego powstanie zgodzili się unijni przywódcy na szczycie w Brukseli 1 lutego. Wtorek, 6 lutego 2024 r. to 713. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Prezydent Ukrainy odwiedza na froncie żołnierzy / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

22:11

Sytuacja w Awdijiwce jest krytyczna - ostrzegają niektóre kanały ukraińskie. Miasto bronione od 10 lat przez siły Kijowa znajduje się pod ciągłym naporem rosyjskich wojsk i wiele wskazuje na to, że ataki w końcu odniosą skutek. Jeśli Awdijiwka padnie, będzie pierwszym miastem zdobytym przez Rosjan od momentu zajęcia Bachmutu 8 miesięcy temu.

19:30

Ukraina zaczyna budować nowy, odrębny rodzaj wojsk: Siły Systemów Bezzałogowych - poinformował we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski. Drony nie są bronią przyszłości, ich zastosowanie powinno przynieść konkretne wyniki już teraz - powiedział.

"Właśnie podpisałem dekret, który rozpoczyna tworzenie odrębnego rodzaju wojsk w naszych Siłach Obronnych - Sił Systemów Bezzałogowych. I to nie jest kwestia przyszłości - to jest coś, co powinno przynieść bardzo konkretne rezultaty w najbliższym czasie" - oświadczył w codziennym podsumowaniu swoich działań. Zełenski uznał, że bieżący rok powinien być decydujący na frontach wojny z Rosją.



Prezydent przedstawił listę zadań związanych z powoływaniem Sił Systemów Bezzałogowych. Wymienił m.in. tworzenie specjalnych kadr do pracy z dronami, efektywne szkolenia, systematyzację doświadczeń, zwiększanie produkcji oraz przyciąganie najlepszych pomysłów i najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

17:30

Sprawa funduszy dla Ukrainy nie została porzucona, ale wciąż potrzeba więcej pracy, jeśli chodzi o wyjaśnienie przez Biały Dom strategii wojny i rozliczania pomocy - powiedział we wtorek spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson.



Stwierdził jednocześnie, że zawarte w Senacie porozumienie bez znaczących poprawek nie zostanie w ogóle rozpatrzone przez Izbę Reprezentantów. Sugerował też, że wyższym priorytetem jest przegłosowanie środków dla Izraela.



"Będziemy w przyszłości rozmawiać o krokach w sprawie Ukrainy. To nie zostało porzucone. Ale wciąż jest więcej pracy, którą trzeba wykonać, jeśli chodzi o odpowiedzi Białego Domu w sprawie strategii, planu gry i rozliczania funduszy i wszystkich tych bardzo konkretnych szczegółów, które Izba musi rozważyć, by podejmować takie ciężkie decyzje" - powiedział Johnson podczas wtorkowej konferencji prasowej w Kapitolu.

14:50

Przywódcy Turcji i Rosji, Recep Tayyip Erdogan i Władimir Putin, będą podczas spotkania w Ankarze rozmawiać o wojnie na Ukrainie, tzw. inicjatywie zbożowej i dwustronnej współpracy - powiadomił we wtorek szef tureckiego MSZ Hakan Fidan.

Wizyta Putina w Turcji jest zaplanowana na 12 lutego - poinformowała agencja Reutera. Turcja będzie pierwszym krajem NATO, do którego przybędzie Putin od czasu rozpoczęcia przez Rosję w 2022 roku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

Turecki minister spraw zagranicznych oznajmił, że jego kraj pracuje z Ukrainą i Rosją nad przywróceniem tzw. inicjatywy zbożowej.

12:52

Jest mi wstyd za służby specjalne, które śledziły dziennikarzy - stwierdził minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluska w reakcji na informacje, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) prowadziła obserwację dziennikarzy portalu antykorupcyjnego, nagranych podczas zażywania narkotyków.

12:00

Norweskie siły zbrojne muszą być przygotowane na wybuch konfliktu, ponieważ Rosja odpowie na wejście Finlandii i Szwecji do NATO zwiększeniem obecności swoich wojsk w regionie - ostrzegł minister obrony Norwegii Bjorn Arild Gram.

Szef norweskiego resortu obrony wygłosił w Towarzystwie Wojskowym w Oslo wykład, w którym przedstawił ponurą wizję przyszłości.

"Musimy być w stanie zareagować w odpowiednim czasie i wspólnie z naszymi sojusznikami. Nic nie wskazuje na to, aby Rosja stała się w najbliższych latach państwem demokratycznym, nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie" - dodał Gram.







11:40

Zatopienie przez siły ukraińskie rosyjskiej kutra rakietowego Iwanowiec pokazuje podatność rosyjskiej marynarki wojennej na ataki na Morzu Czarnym, ale nadal jest ona zdolna do wykonywania głównych zadań - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano informację podaną 1 lutego przez ukraiński wywiad wojskowy o zatopieniu Iwanowca, kutra rakietowego klasy Tarantul-III. Dodano, że nagrania wideo z otwartych źródeł pokazują z różnych ujęć chmarę dronów nawodnych, które uderzają w okręt, powodując dużą eksplozję, co niemal na pewno spowodowało jego zatonięcie.

11:20

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wykryła rosyjską sieć szpiegowską, składającą się z byłych i obecnych funkcjonariuszy ukraińskich służb specjalnych, w tym samej SBU i wywiadu zagranicznego. Członkowie sieci działali na rzecz rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

"Zadaniem sieci agenturalnej było przekazywanie agresorowi (Rosji) danych wywiadowczych na temat Sił Zbrojnych Ukrainy oraz ważnych strategicznie obiektów energetycznych naszego państwa" - ogłosiła we wtorek SBU w komunikacie opublikowanym na Telegramie (



10:20

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała podczas debaty w europarlamencie w Strasburgu, że UE w marcu będzie mogła dokonać pierwszych płatności na rzecz Ukrainy z nowego funduszu wsparcia. Żeby to było możliwe, potrzebna jest jednak zgoda PE w głosowaniu.

Jak oświadczyła von der Leyen, duża część prac na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej z 1 lutego była skoncentrowana na unijnym Instrumencie Finansowym na rzecz Ukrainy o wartości 50 mld euro. "Zapewniamy Ukrainie nie tylko fundusze na utrzymanie gospodarki, ale także dużą przewidywalność na kolejne cztery lata" - powiedziała.





09:30

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi zapowiedział, że zbada problem umów zawieranych z pracownikami okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy.

Około 100 z tysięcy ukraińskich pracowników elektrowni jądrowej odmawia podpisania umów z rosyjską spółką Rosatom - poinformował Grossi w wywiadzie dla francuskiego radia RFI.

Szef MAEA podczas środowej wizyty chce zbadać wpływ tego konfliktu na działalność Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, której sześć reaktorów jest wyłączonych.

08:50

Dwumiesięczne dziecko zginęło w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na hotel w miejscowości Zołocziw na północny zachód od Charkowa, w który w nocy z poniedziałku na wtorek uderzyły pociski S-300 - poinformowały władze wojskowe obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy.

Ranne zostały trzy kobiety w wieku 21, 28 i 39 lat; wśród nich jest matka dziecka. Wszystkie zostały hospitalizowane.

W nocnym ataku uszkodzono siedem domów prywatnych, 19 obiektów infrastruktury, dwa budynki administracyjne i co najmniej pięć samochodów.





08:15

Administracja prezydenta Joe Bidena zapowiedziała, że prezydent zawetuje popieraną przez Republikanów w Izbie Reprezentantów ustawę o pomocy tylko dla Izraela z pominięciem Ukrainy. Rząd popiera szerszą ustawę o pomocy dla Izraela i Ukrainy oraz o dodatkowych środkach na zwiększenie bezpieczeństwa granic - przekazał Biały Dom.

08:00

"UE jest gotowa wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Instrument na rzecz Ukrainy umożliwi nam kierowanie spójnego i przewidywalnego wsparcia na rzecz Ukrainy, aby pomóc jej obywatelom w odbudowie kraju w obliczu bezprecedensowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rosyjska agresja. Jednocześnie wsparcie pomoże Ukrainie w kontynuowaniu reform i wysiłków modernizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia przez nią postępów na drodze do przyszłego członkostwa w UE" - powiedział minister finansów Belgii Vincent van Peteghem, który reprezentował belgijską prezydencję negocjującą w imieniu Rady UE.

Na liczący 50 mld euro fundusz składają się 33 miliardy euro w postaci pożyczek i 17 miliardów euro w postaci dotacji.





07:20

Rosyjskie pieniądze muszą być wykorzystane do odbudowy Ukrainy - oświadczyła w rozmowie z PAP łotewska minister sprawiedliwości Inese Libina-Egnere. Zaznaczyła, że partnerzy Ukrainy powinni pomóc jej wygrać wojnę i pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Po zakończeniu wojny na Ukrainie należy wytoczyć procesy zarówno wobec rosyjskich decydentów, jak też wykonawców - oznajmiła Libina-Egnere.

"Ważne, byśmy byli przygotowani. Kiedy Ukraińcy wygrają wojnę, nie możemy tracić czasu" - powiedziała minister sprawiedliwości Łotwy, która opowiada się za tym, by proces odbył się pod auspicjami ONZ.