Sytuacja na ukraińskim froncie jest krytyczna, a najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach wojny - powiedział po nieformalnym szczycie Rady Europejskiej premier Donald Tusk. Dodał, że w konkluzjach szczytu pojawił się zapis zobowiązujący UE do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa ukraińskiego nieba. Koniec misji poszukiwawczo-ratowniczej w Czernihowie. To miasto na północy Ukrainy zostało wczoraj ostrzelane przez Rosjan. W wyniku ataku zginęło 18 osób, a 78 zostało rannych. Rosja rozpocznie wielką ofensywę w czerwcu, by spróbować zdobyć cały Donbas - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow dziennikowi "Washington Post". Czwartek był 785. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Charków / SERHII OLEXANDROV / PAP/EPA

23:55

Rosyjscy urzędnicy, deputowani i pracownicy instytucji państwowych mają zakaz wyjazdów za granicę, nawet do krajów zaprzyjaźnionych - pisze Reuters, powołując się na anonimowe źródła. Służby obawiają się wycieku "tajemnic państwowych".

23:06

Ukraina stoi przed wyzwaniem utrzymania swojej linii obrony w obliczu demograficznej i militarnej przewagi Rosji. Brak decyzyjności Zachodu w sprawie dostaw sprzętu może zaważyć o przegranej Ukraińców. "Rosjanie nie zatrzymają się na Ukrainie. Jeżeli nie będzie tego sprzętu, to zagrożenie będzie się rozszerzało dalej" - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 Ołeh Biłecki, dziennikarz Radia NV.

22:04

Europa powinna płacić więcej na wsparcie Ukrainy - powiedział były prezydent Donald Trump. Jak stwierdził, choć przetrwanie Ukrainy jest ważne dla Ameryki, powinno być ważniejsze dla Europy.

20:22

Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy (NOC) zażądał od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowej Federacji Judo (IJF) zawieszenia piętnastu rosyjskich sportowców przed startem w mistrzostwach Europy w Chorwacji.

Mówimy o Madinie Taimazowej, Inale Tasojewie, Jago Abuładze, Armanie Adamjanie, Danile Lawrentiewie, Machmadbeku Machmadbekowie, Michaile Igolnikowie, Matwieju Kanikowskim, Tamierlanie Baszajewie, Glafirze Borisowej, Kseni Galickiej, Dali Liluaszwili, Kamili Badurowej, Elisie Starcewej, Ramazanie Abdulajewie - głosi komunikat opublikowany na stronie NOC Ukrainy.



Większość tych sportowców to medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy.

20:15

20:15

Sytuacja na ukraińskim froncie jest krytyczna, a najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach wojny - powiedział po nieformalnym szczycie Rady Europejskiej premier Donald Tusk. Dodał, że w konkluzjach szczytu pojawił się zapis zobowiązujący UE do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa ukraińskiego nieba.



Premier podkreślił, że wśród omawianych podczas szczytu tematów, szczególnie ważne z polskiej perspektywy, były kwestie związane z bezpieczeństwem. Liderzy państw członkowskich połączyli się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



Prezydent Zełenski podkreślał natychmiastową, być może rozstrzygającą losy wojny, potrzebę dostarczenia Ukrainie systemów, które mogłyby zwalczać rosyjskie rakiety i drony - przekazał Tusk.

20:04

Cztery zniszczone lub poważnie uszkodzone wyrzutnie systemu obrony powietrznej S-400, trzy stacje radiolokacyjne oraz system Fudament-M, przeznaczony do monitorowania przestrzeni powietrznej - to straty, jakie ponieśli Rosjanie w wyniku ukraińskiego ataku na lotnisko wojskowe Dżankoj na okupowanym Krymie. Kijów sugeruje, że do ataku wykorzystał amerykańskie pociski dalekiego zasięgu ATACMS.

19:33

To Unia Europejska, a nie USA, odpowiada za większość pomocy dla Ukrainy - powiedział wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odnosząc się do pytania na temat szykowanego przez amerykański Kongres pakietu wsparcia dla Ukrainy. Zaznaczył jednak, że "czeka na dobre wieści" dotyczące amerykańskiej ustawy w tej sprawie.



Wiceprzewodniczący KE odniósł się do kwestii pomocy Ukrainie podczas spotkania z dziennikarzami w ambasadzie UE w Waszyngtonie. Jak powiedział, wsparcie dla Kijowa było jednym z głównych tematów jego rozmów w ramach spotkań wiosennych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, a także jego spotkań w Kongresie i z szefem Rezerwy Federalnej Jerome'em Powellem.



Obecnie jesteśmy w tej kwestii na krawędzi klifu i jest ważne, byśmy utrzymali kurs (...) to jest ważne nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całego porządku światowego opartego na zasadach - powiedział łotewski polityk.

18:20

Polskie służby zatrzymały mężczyznę, który zgłosił gotowość do współpracy z rosyjskim wywiadem wojskowym. Paweł K. miał pomóc w ewentualnym zamachu na życie ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego. O sprawie informuje Prokuratura Krajowa, dodając, że podejrzany usłyszał już zarzuty.

17:33

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde uważa, że istnieją prawne przeszkody, by przekazać Ukrainie zamrożone rosyjskie aktywa. To mogłoby w jej ocenie oznaczać złamanie porządku międzynarodowego, którego przestrzegania Zachód wymaga od Rosji - pisze "Financial Times".



Widziałam cztery różne programy lub propozycje obejścia tego, co wielu prawników, w tym w niektórych krajowych administracjach, uważa za bardzo poważną przeszkodę prawną, którą można interpretować jako naruszenie międzynarodowego porządku prawnego - powiedziała Lagarde cytowana przez "Financial Times". Dodała, że prace nad propozycjami "trwają".



Przejście od zamrożenia aktywów przez konfiskatę po ich wykorzystanie wymaga bardzo dokładnego rozważenia - stwierdziła Lagarde, ostrzegając, że może to oznaczać "złamanie porządku międzynarodowego, który chcemy chronić i który chcielibyśmy, by Rosja szanowała".

16:11

MSZ potępiło "barbarzyński rosyjski atak" na ukraińskie miasto Czernihów, wskutek którego życie straciło kilkanaście osób cywilnych, a kilkadziesiąt zostało rannych. Polski resort dyplomacji wezwał Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań łamiących prawa człowieka.



MSZ wyraziło stanowisko w tej sprawie na platformie X.



W czwartek Wiaczesław Czaus, szef władz obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy, poinformował o zakończeniu misji poszukiwawczo-ratunkowej w mieście Czernihów, ostrzelanym w środę rano przez rosyjskie wojska. Gubernator oznajmił, że w wyniku ataku zginęło 18 osób, a 78 zostało rannych.



14:41

W wyniku operacji w mieście Dżankoj na okupowanym przez Rosję Krymie, przeprowadzonej w środę nad ranem, zniszczyliśmy lub poważnie uszkodziliśmy m.in. cztery rosyjskie wyrzutnie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe S-400 - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).



Była to skuteczna akcja naszych sił zbrojnych, wymierzona w rosyjskie lotnisko wojskowe w Dżankoju. Oprócz systemów S-400 zniszczono lub w bardzo znaczącym stopniu uszkodzono również m.in. trzy stacje radiolokacyjne oraz system Fudament-M, przeznaczony do monitorowania przestrzeni powietrznej - czytamy w komunikacie HUR opublikowanym na Telegramie.



Ukraińska służba podkreśliła, że wciąż ustalany jest dokładny bilans rosyjskich strat w Dżankoju, w tym liczba zniszczonych samolotów oraz wielkość strat osobowych wśród żołnierzy wroga.

14:00

Europa ma wyrzutnie Patriot i powinna je jak najszybciej przekazać Ukrainie - mówi szef unijnej dyplomacji Joseph Borell:



Nie możemy polegać wyłącznie na Stanach Zjednoczonych. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność i przestać powtarzać: "Och, Stany Zjednoczone zrobią wszystko". Mamy Patrioty. Mamy systemy antyrakietowe. Musimy je zabrać z naszych koszar - gdzie przechowywane są tak na wszelki wypadek - i wysłać je na Ukrainę, gdzie trwa wojna. I jestem pewien, że to zrobimy, ale musimy to zrobić szybko - tłumaczył Borell na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw G7 na włoskiej wyspie Capri.

Jak dodał - decyzja w sprawie przekazania Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej musi być podjęta w ciągu najbliższych dni. W przeciwnym razie Rosjanie mogą całkowicie zniszczyć ukraińską sieć energetyczną.

Żaden kraj nie może walczyć bez energii elektrycznej w domach, fabrykach, na linii frontu - podkreślał Borrell.



13:13

Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck wraz z delegacją niemieckich przedsiębiorców składa wizytę w Kijowie. Helmut Rauch, szef firmy zbrojeniowej Diehl Defence, produkującej system obrony powietrznej IRIS-T SLM powiedział dziennikowi "Bild", że niebawem na Ukrainę trafi kolejny taki system.



Jeśli Putin odniesie sukces w wojnie na Ukrainie, będzie ją kontynuował. Dlatego też dla naszego bezpieczeństwa i pokoju w Europie ważne jest, aby Ukraina skutecznie się broniła i abyśmy jej w tym pomogli - oznajmił Habeck w Kijowie.



Rauch powiedział zaś "Bildowi": Trzy nasze systemy (IRSI-T SLM - PAP) są już na Ukrainie, a następne zostaną dostarczone w tym roku. Kolejny już za kilka tygodni.



11:24

Będą nowe unijne sankcje - czyli zaporowe cła - na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Jak ustaliła brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, we wnioskach końcowych ze szczytu UE ma się znaleźć takie zapewnienie.

09:33

Niemiecki rząd rozpoczyna nową inicjatywę mającą na celu dostarczenie Ukrainie dodatkowego sprzętu obrony powietrznej - ogłoszono. W tym celu minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i minister obrony Boris Pistorius zwrócili się do partnerów z NATO i Unii Europejskiej oraz państw trzecich.

Inicjatywa "Immediate Action on Air Defense" ma na celu zapewnienie Ukrainie jeszcze większego wsparcia w zakresie obrony powietrznej tak szybko, jak to możliwe. Konieczne jest "ponowne poważne przyjrzenie się, czy dostępne są dalsze systemy, które można szybko udostępnić Ukrainie" - powiedział rzecznik federalnego ministerstwa spraw zagranicznych, cytowany przez portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung".



09:32

Rosja rozpocznie wielką ofensywę w czerwcu, by spróbować zdobyć cały Donbas, zainteresowanie Kremla skupi się też na listopadowych wyborach prezydenckich w USA i ich następstwach - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow dziennikowi "Washington Post".

Do czasu inauguracji waszego prezydenta (Rosjanie) będą starali się zdobyć jak najwięcej terytoriów obwodu donieckiego i ługańskiego, być może mając nadzieję, że ponownie wybrany zostanie na prezydenta Donald Trump i zatwierdzi ich zdobycze - cytuje Budanowa amerykański dziennik.

Aby pokrzyżować te plany, Budanow zamierza przeprowadzać więcej ataków transgranicznych z wykorzystaniem rosyjskich ochotników, którzy działają w Rosji przy wsparciu HUR, a także stosować więcej dronów do uderzeń poza linią frontu.

09:31

Siły obrony Ukrainy strąciły wszystkie 13 dronów Shahed, którymi Rosja zaatakowała ostatniej nocy - powiadomił w czwartek dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. W ciągu minionej doby miało miejsce 87 starć bojowych - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



09:29

Koniec misji poszukiwawczo-ratowniczej w Czernihowie. To miasto na północy Ukrainy zostało wczoraj ostrzelane przez Rosjan. Wiaczesław Czaus, szef władz obwodu czernihowskiego, oznajmił, że w wyniku ataku zginęło 18 osób, a 78 zostało rannych.

W szpitalach przebywa 37 poszkodowanych. Wszelka niezbędna pomoc medyczna, w tym lekarstwa, jest zapewniana na miejscu, w Czernihowie - dodał Czaus w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Celem ataku był "gęsto zaludniony obszar, skrzyżowanie dwóch ruchliwych ulic, dlatego w momencie (ostrzału) znajdowało się tam wiele pojazdów" - relacjonował p.o. mera Czernihowa Ołeksandr Łomako. Gubernator Czaus powiadomił, że trzy pociski rakietowe Iskander uderzyły niemal w centrum miasta.