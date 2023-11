Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do zrobienia pierwszego kroku w kierunku możliwego pokojowego rozwiązania na Ukrainie. Musi wycofać wojska - powiedział szef niemieckiego rządu podczas wizyty w Nuthetal w Brandenburgii. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o strąceniu 29 z 38 wystrzelonych przez Rosję dronów bojowych Shahed. Atak trwał osiem godzin. Rosyjska armia planuje przeprowadzenie trzeciej fali ofensywy na Awdijiwkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - ostrzegł Ołeksandr Sztupun, rzecznik sił ukraińskich w obwodzie zaporoskim i zachodniej części obwodu donieckiego. Sobota była 633. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zebraliśmy w relacji z 18.11.2023 r.

21:05

Pożar wojskowego szpitala w Wałujkach w Rosji. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z miejsca zdarzenia:

19:43

Zarząd Policji i Straży Granicznej Estonii informuje, że w związku z ostatnimi incydentami na granicy Estonii z Rosją zwiększono tam liczbę lotów obserwacyjnych oraz wprowadzono dodatkowe restrykcje.

18:20

Gruziński ochotnik służący w ukraińskiej armii zginął w okolicach Bachmutu. Jak donosi gruzińskie Sova News, to 31-letni Nika Gelenidze.

16:11

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały od rządu kolejną partię ponad 2000 dronów krajowej produkcji - poinformował wicepremier Ukrainy, minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow.

Przekazaliśmy 2000 ukraińskich dronów siłom logistycznym. Sztab Generalny rozprowadzi i przekaże drony wojsku na najgorętsze odcinki frontu - napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.



Przekazana partia obejmuje wyłącznie drony produkcji ukraińskiej. Wśród nich znajdują się drony rozpoznawcze, kamikadze i uderzeniowe wielokrotnego użytku. Wszystkie bezzałogowce zostały zakupione w ramach programu państwowego.



Kontynuujemy systematyczne przekazywanie wojsku dronów, ponieważ wyrządzają wrogowi kolosalne szkody - podkreślił Fedorow.



Tylko w zeszłym tygodniu ukraińskie drony uderzyły w 39 rosyjskich czołgów, 57 dział, 34 pojazdy opancerzone i 307 umocnionych posterunków - wyliczył ukraiński wicepremier.

15:20

Statek, który transportował zboże został uszkodzony na Morzu Czarnym. W jednostkę (pływającą pod banderą Liberii, po tym jak opuściła ukraiński port Piwdennyj mogła uderzyć dryfująca mina morska.

14:50

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do zrobienia pierwszego kroku w kierunku możliwego pokojowego rozwiązania na Ukrainie. Musi wycofać wojska - powiedział szef niemieckiego rządu podczas wizyty w Nuthetal w Brandenburgii.



Jednak obecnie nie ma żadnych oznak, że tak się stanie - powiedział kanclerz w odpowiedzi na pytanie, czy negocjacje pokojowe mogą się odbyć.



Scholz oświadczył także, iż jest gotów ponownie porozmawiać z Putinem - pisze portal tagesschau.de. Dodał jednak, że miałoby to jednak sens tylko wtedy, gdyby Putin był gotowy do ruchu. Nie można przestać wywierać presji - zaznaczył.

12:44

Rosyjska armia planuje przeprowadzenie trzeciej fali ofensywy na Awdijiwkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - ostrzegł Ołeksandr Sztupun, rzecznik sił ukraińskich na kierunku taurydzkim, czyli w obwodzie zaporoskim i zachodniej części obwodu donieckiego.

Oczekujemy trzeciej fali ofensywy - próby okrążenia Awdijiwki. Czekamy, przygotowujemy się - powiedział rzecznik, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Poinformował, że rosyjskie straty na kierunku taurydzkim wyniosły minionej doby 456 osób.

Z kolei dowódca zgrupowania na kierunku taurydzkim Ołeksandr Tarnawski zapewnił, że ukraińskie wojska na odcinku awdijiwskim utrzymują obronę.



11:42

Lubi czołgi, filmy wojenne i chce bronić ojczyzny - 37-letni nauczyciel z rosyjskiego Jakucka uważa, że walka w Ukrainie to jego obowiązek. Nie przeszkadza mu fakt, że ma wadę wzroku wynoszącą minus 19 dioptrii i wachlarz chorób przewlekłych. Został zakwalifikowany i obecnie odbywa ćwiczenia przed wyjazdem na ukraiński front.

10:23

Rosja zamroziła wymianę jeńców z Ukrainą - przekazał Petro Jacenko z ukraińskiego sztabu koordynacyjnego ds. jeńców wojennych. Do ostatniej wymiany między stronami doszło w sierpniu.

Prowadzone są obecnie rozmowy, trwają prace. Ale rzeczywiście od lata Rosja faktycznie zamroziła wymiany. Nie odbywają się w takim wymiarze, jak wcześniej - powiedział Jacenko telewizji Current Time, związanej z Radiem Wolna Europa.

Według niego jedną z przyczyn rosyjskiej decyzji o wstrzymaniu wymian może być próba rozchwiania nastrojów w ukraińskim społeczeństwie. Ocenił też, że strona rosyjska nie jest zainteresowana losem swoich jeńców, bo żołnierze stanowią dla niej tylko mięso armatnie.

09:05

Rosyjskie wojska w piątek kontynuowały działania ofensywne pod Awdijiwką w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i poczyniły postępy - pisze w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Potwierdza też m.in. przesunięcie się ukraińskich sił pod Bachmutem.

Armia Rosji przesunęła się nieznacznie w strefie przemysłowej na południowy wschód od Awdijiwki - wynika z materiałów, które przeanalizował ISW. Działania ofensywne prowadzono też pod Bachmutem i na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna. Rosyjskie wojska kontynuowały też w piątek ofensywę na zachód i południowy zachód od Doniecka, ale nie poczyniły postępów. ISW potwierdza natomiast, że Rosjanie przesunęli się na granicy obwodu donieckiego i zaporoskiego, na wschód od miejscowości Urożajne.

Analitycy piszą o nieznacznym przesunięciu się sił ukraińskich na południowy zachód od miejscowości Robotyne w zachodniej części obwodu zaporoskiego oraz pod Bachmutem w obwodzie donieckim.

09:04

Wraz z nadejściem mroźnej zimy na wschodzie Ukrainy perspektywy na poważne zmiany na linii frontu w wojnie ukraińsko-rosyjskiej są niewielkie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w ciągu ostatniego tygodnia najbardziej intensywne walki lądowe toczyły się w trzech obszarach: na osi Kupiańska w obwodzie ługańskim; wokół Awdijiwki w obwodzie donieckim; oraz na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, gdzie siły ukraińskie utworzyły przyczółek.

Żadna ze stron nie osiągnęła znaczących postępów w żadnym z tych obszarów. Rosja nadal ponosi szczególnie ciężkie straty w okolicach Awdijiwki. Doniesienia naocznych świadków sugerują, że małe bezzałogowe pojazdy powietrzne i artyleria (zwłaszcza amunicja kasetowa) nadal odgrywają główną rolę w zakłócaniu ataków obu stron.

09:03

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o strąceniu wieczorem w piątek i w nocy 29 z 38 wystrzelonych przez Rosję dronów bojowych Shahed. Atak trwał osiem godzin.

Rosja przeprowadziła atak dronowy kilkoma falami, w różnych regionach Ukrainy. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono m.in. w Kijowie. Nocą władze stolicy informowały o strąceniu wszystkich bezzałogowców wycelowanych w miasto.

W sobotę rano spływają informacje o skutkach nocnych ataków. W obwodzie odeskim uderzono w obiekt infrastruktury energetycznej, a jedna osoba została ranna. W obwodzie zaporoskim wybuchło kilka pożarów na terenie obiektów infrastruktury.



08:56

Statek transportujący zboże został nieznacznie uszkodzony na Morzu Czarnym u wybrzeża Ukrainy, prawdopodobnie w wyniku wybuchu miny morskiej - poinformowała agencja Reutera, powołując się na ekspertów i źródło w ukraińskim rządzie.

Jednostka pływająca pod banderą Liberii została uszkodzona na otwartym morzu po opuszczeniu ukraińskiego portu Piwdennyj w czwartek - przekazały źródła. W jednostkę mogła uderzyć dryfująca mina morska - twierdzi źródło w ukraińskim rządzie.

W piątek statek handlowy zmierzał w stronę rumuńskiego portu Konstanca - podał Reuters.