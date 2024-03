Najtrudniejsza sytuacja jest nadal w Charkowie. Kontynuujemy podłączanie gospodarstw domowych do energii elektrycznej - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując przerwy w dostawach prądu po rosyjskich atakach. Wielka Brytania wraz ze swoimi sojusznikami wyśle Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad 60 milionów funtów - przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Pali się rafineria w Kujbyszewie, w rosyjskim obwodzie samarskim - przekazała Ukraińska Prawda. Według wstępnych danych zakład został zaatakowany przez drona. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zamach pod Moskwą

16:00

Wersja Kremla, że wykonawcy ataku terrorystycznego w sali koncertowej pod Moskwą zamierzali uciec na Ukrainę, nie wytrzymuje krytyki - ocenił w sobotę przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Andrij Jusow.

"Do tego nie trzeba być ekspertem ds. bezpieczeństwa. Od ponad dwóch lat trwa wojna na pełną skalę, terytoria przygraniczne są nasycone oddziałami wroga, agentami specjalnymi, przedstawicielami służb specjalnych, stróżami prawa. Linia graniczna jest zaminowana, a inwigilacja prowadzona jest wszelkimi środkami, w tym z powietrza, z obu stron" - powiedział w ukraińskiej telewizji.

Przedstawiciel HUR przypomniał, że rosyjskie służby specjalne mają doświadczenie w organizowaniu ataków terrorystycznych na swoim terytorium.

15:40

Władimir Putin zasugerował, że atak terrorystyczny pod Moskwą został zorganizowany przy udziale Ukrainy. Prezydent Rosji zapowiada odwet.

12:44

Najtrudniejsza sytuacja jest nadal w Charkowie. Kontynuujemy podłączanie gospodarstw domowych do energii elektrycznej - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując przerwy w dostawach prądu po rosyjskich atakach.

Cały region Dniepru jest podłączony, z wyjątkiem niektórych odbiorców w Nikopolu. Robimy wszystko, by i tam dostarczyć energię elektryczną - dodał prezydent.

Zełenski przekazał, że niektóre regiony mają harmonogramy wyłączeń awaryjnych. "W regionach sumskim, połtawskim, odeskim, winnickim, frankowskim, chmielnickim, mikołajowskim i zaporoskim praktycznie przywrócono dostawy energii elektrycznej" - napisał Zełenski w Telegramie.

10:24

Siły obrony powietrznej zniszczyły ostatniej nocy 31 z 34 dronów wystrzelonych przez wojska rosyjskie na Ukrainę - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.



08:24

Największy od początku wojny atak na ukraińską strukturę energetyczną miał na celu degradację przemysłu obronnego Ukrainy - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie przeprowadzili największy od początku pełnoskalowej inwazji kombinowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną - pisze ISW w najnowszym raporcie. Rosja przeprowadziła zmasowane ataki rakietowe tej i poprzedniej nocy - pierwsze po ponad czterdziestodniowej przerwie. W ataku 22 marca wykorzystano 151 rakiet i dronów.

Według ISW ataki te mogą mieć na celu "zdegradowanie potencjału przemysłu obronnego Ukrainy, a rosyjskie siły prawdopodobnie dążą do wykorzystania braku pocisków ukraińskiej obrony powietrznej, by znowu spróbować zniszczyć sieć energetyczną" w tym kraju.

07:34

Pali się rafineria w Kujbyszewie, w rosyjskim obwodzie samarskim - przekazała Ukraińska Prawda. Według wstępnych danych zakład został zaatakowany przez drona.

Informacje o pożarze rafinerii w Kujbyszewie potwierdziły niezależne rosyjskie portale, Astra, Baza i Mash.

"Financial Times" informował, że Stany Zjednoczone rzekomo wzywały Ukrainę, aby ta nie uderzała w rosyjskie rafinerie ropy naftowej i inną infrastrukturę energetyczną, ponieważ obawiały się, że może to doprowadzić do wyższych cen energii i dalszej eskalacji wojny.



Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zaprzeczył, jakoby oficjalny Waszyngton żądał od Ukrainy zaprzestania ataków na rosyjską infrastrukturę naftową.

07:30

Wielka Brytania wraz ze swoimi sojusznikami wyśle Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad 60 milionów funtów - przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

"Nowy pakiet wsparcia wojskowego o wartości 60 milionów funtów z Międzynarodowego Funduszu na rzecz Ukrainy pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii zapewni nowe zaawansowane drony obserwacyjne wspierające siły zbrojne" - głosi komunikat.