Nad ranem rosyjska armia ostrzelała rakietami Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Rakiety spadły też na Krzywy Róg. Piątek jest 758. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w relacji dnia. Informacje są tu podawane na bieżąco.

W piątek nad ranem rosyjska armia ostrzelała rakietami Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy, położone w północno-wschodniej części kraju. Według wstępnych doniesień atak nie spowodował ofiar wśród ludności cywilnej. Jak poinformował mer Charkowa Ihor Terehow, w mieście odnotowano około 15 wybuchów pocisków rakietowych. Celem ataku były obiekty infrastruktury energetycznej. W wyniku ostrzału część Charkowa została pozbawiona dostaw energii elektrycznej oraz bieżącej wody. O nocnym rosyjskim ataku rakietowym poinformował również mer Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim na wschodzie Ukrainj Ołeksandr Wikuł, nie podając szczegółów. Na Zaporoże - miasto położone na południu Ukrainy - Rosjanie wystrzelili 8 rakiet. 04:55 Co najmniej trzy osoby zginęły w czwartek po południu w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodów donieckiego i chersońskiego - poinformowały wieczorem władze obwodowe. W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy rosyjskie pociski spadły na tereny wiejskie. Ciężko ranna została 70-letnia kobieta, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. W wyniku ostrzału miejscowości Nowohrodiwka w obwodzie donieckim śmierć ponieśli 60-letni mężczyzna oraz 66-letnia kobieta. Dwie osoby zostały ranne. Zobacz również: Zełenski krytykuje działania Polski? Chodzi o ograniczenia w imporcie z Ukrainy

