Rosyjskie wojska okupacyjne niszczą łodzie, należące do mieszkańców. Prowadzą przymusową ewakuację ludności w Berysławiu – powiadamia sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Gubernator obwodu ługańskiego informuje, że Rosjanie dostali od swojego dowództwa rozkaz przerwania ukraińskiej obrony. Szwajcaria odmówiła przekazania Ukrainie amunicji do dział przeciwlotniczych Gepard, powołując się na własną neutralność. Rosyjski biznesmen, związany z grupą Wagnera Jewgienij Prigożyn, zapowiedział tworzenie ośrodków szkolenia tzw. pospolitego ruszenia w obwodach graniczących z Ukrainą. Szkody dla środowiska Ukrainy spowodowane przez rosyjską agresję szacowane są na ponad 1,35 tryliona hrywien - podaje Izba Obrachunkowa Ukrainy. Najnowsze informacje związane z 256. dniem wojny w Ukrainie zbieraliśmy dla Was w naszej relacji z 6.11.2022.

Zniszczona szkoła w obwodzie chersońskim / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

22:27

Wśród oddziałów rosyjskich na Białorusi szerzą się choroby, wywołane złymi warunkami bytowymi i sanitarnymi; Rosjanie wchodzą też w konflikty z białoruskimi wojskowymi - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).



Ukraiński wywiad uważa też, że pomiędzy wojskowymi z Rosji i Białorusi narastają napięcia. Liczne sytuacje konfliktowe są związane z przypadkami pogardliwego stosunku wojskowych rosyjskich do Białorusinów. Policja wojskowa Białorusi nie jest w stanie powstrzymać sprzecznego z prawem zachowania Rosjan - czytamy w komunikacie.

22:05

W Kijowie w poniedziałek dojdzie do większych niż planowano wyłączeń elektryczności, ze względu na deficyt energii większy o jedną trzecią - poinformowały: państwowy operator Ukrenerho i firma DTEK Yasno, dostawca prądu w stolicy Ukrainy.

Zgodnie z prognozami Ukrenerho deficyt w sieci energetycznej Kijowa będzie o 32 proc. większy niż zakładano w grafikach. To bardzo dużo, jest to siła wyższa - poinformował Serhij Kowałenko, szef DTEK Yasno.

Zaapelował do mieszkańców stolicy, by odpowiednio się przygotowali, bo do wyłączeń może dojść już od rana.

21:30

Rosyjskie wojska okupacyjne niszczą łodzie, należące do mieszkańców; prowadzą przymusową ewakuację ludności w Berysławiu - powiadamia sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych w niedzielę wieczorem.



Silniki i inny majątek z jednostek pływających przywłaszczają sobie okupanci - przekazuje sztab. W wyniku zatapiania jednostek cywilnych do rzeki trafia paliwo, które zagraża ekosystemowi parku narodowego - podkreślono.



Według ekspertów, cytowanych przez media, Rosjanie niszczą wszystkie jednostki pływające, by w razie swojego ewentualnego odwrotu uniemożliwić wojskom ukraińskim przedostanie się na lewy brzeg Dniepru.

20:57

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że Rosja koncentruje siły do możliwych ponownych zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę, zwłaszcza energetyczną. Podkreślił, że Moskwa wykorzystuje do tych uderzeń drony otrzymane od Iranu.



W ciągu ostatniej doby okupanci znów użyli irańskich dronów ofensywnych. Zostały strącone, ale niestety, niektóre trafiły w cel - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.



Dodał następnie: Oceniamy, że państwo terrorystyczne koncentruje siły i środki do możliwego powtórzenia zmasowanych uderzeń na naszą infrastrukturę, przede wszystkim energetyczną. Do tego w szczególności Rosja wykorzystuje rakiety irańskie. Przygotowujemy się do odpowiedzi.



20:02

Wojska rosyjskie przerzucają posiłki przez okupowany Mariupol w rejon Wuhłedaru w obwodzie donieckim - poinformował doradca ukraińskiego mera Mariupola, Petro Andriuszczenko. W rejonie Wuhłedaru wojska rosyjskie próbują otoczyć siły ukraińskie.

Andriuszczenko na serwisie Telegram dodał, że "wielkie kolumny z amunicją i siłą żywą" przemieszczają się w niedzielę już drugi dzień w kierunku Doniecka.

Wuhłedar leży ponad 100 km na północ od Mariupola, miasta w obwodzie zaporoskim.

19:07

Rosyjska Cerkiew Prawosławna powiadomiła o śmierci na Ukrainie duchownego Michaiła Wasiljewa, zwierzchnika świątyni wojsk rakietowych Rosji. Wasiljew radził niedawno matkom, które nie chcą wysyłać synów na wojnę, by po prostu rodziły więcej dzieci.



Służby prasowe Cerkwi oświadczyły, że duchowny zginął "w strefie specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie". "Specjalna operacja wojskowa", to eufemizm stosowany przez Kreml, który zakazuje nazywać wojną inwazję Rosji na Ukrainę.



18:49

Ukraina musi mieć wolną rękę w decydowaniu o negocjacjach w sprawie zawieszenia broni - uważa prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Nie można decydować zamiast Ukrainy - stwierdził w wywiadzie dla telewizji ARD.

Niemieckie media przypominają w tym kontekście, że według dziennika "Washington Post" Stany Zjednoczone nieoficjalnie zwróciły się do Ukrainy o zasygnalizowanie otwartości na negocjacje z Rosją. Gazeta tłumaczy, że nie ma to na celu zmuszenia Ukrainy do negocjacji, ale zapewnienie stałego wsparcia ze strony innych krajów.



17:45

Papież Franciszek powiedział dziennikarzom w niedzielę, że "Watykan dobrze pracuje" w sprawie wojny na Ukrainie. W ten sposób odpowiedzial na pytanie o zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w ewentualne negocjacje.

16:50

Osiem regionów Ukrainy, w tym Kijów, objętych jest kaskadowymi wyłączeniami prądu. Czasowe wyłączenia, trwające po kilka godzin, mają zapobiec przeciążeniu infrastruktury energetycznej, uszkodzonej w wyniku ostrzałów Rosji.

Jak podał państwowy operator Ukrenerho, wyłączenia obejmują obecnie Kijów i obwody: kijowski, czerhnihowski, czerkaski, żytomierski, sumski, charkowski i połtawski.

Operator codziennie publikuje grafik wyłączeń. Dokładamy wszelkich starań, by wyłączenia trwały nie dłużej niż cztery godziny dla każdej grupy odbiorców - głosi komunikat na stronie Ukrenerho.

16:22

W okupowanym przez wojska rosyjskie Chersoniu, na południu Ukrainy, nie ma prądu - podały ukraińskie kanały informacyjne na serwisie Telegram. Według niektórych doniesień na skutek awarii energetycznej przerwane zostały też dostawy wody.



Niezależny rosyjski portal Meduza przekazał, że władze okupacyjne oświadczyły, iż doszło do "ataku terrorystycznego" i uszkodzenia słupów elektroenergetycznych na trasie Berysław-Kachowka. Ukraińskie kanały informacyjne podały zaś, że w Berysławiu to Rosjanie wysadzają słupy i zwalają je na ziemię.



Od połowy października Rosja przeprowadza ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w rosyjskich atakach uszkodzono ok. 40 proc. obiektów energetycznych w całym kraju.

15:33

Sytuacja w stolicy jest pod kontrolą, obecnie nie ma mowy o ewakuacji - powiadomiły władze Kijowa w celu sprostowania doniesień medialnych o rzekomych przygotowaniach do ewakuacji ukraińskiej stolicy.

Przedstawiciel władz miejskich Roman Tkaczuk wyjaśnił, że w związku z rosyjskimi bombardowaniami infrastruktury krytycznej, władze miasta są zmuszone do przygotowania "wszystkich możliwych" scenariuszy, w tym także na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

A więc także i pełnego i długotrwałego braku energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę i ciepło. Przygotowanie różnych scenariuszy jest jednym z elementów obrony cywilnej - zaznaczył urzędnik.

14:37

Okupacyjne władze obwodu chersońskiego ogłosiły "ataki terrorystyczne" na linie wysokiego napięcia w regionie. Bez prądu miało zostać ponad 10 miejscowości.

Wcześniej informowano o przerwach w dostawach prądu w kilku miastach, w tym w Chersoniu. Region importuje obecnie energię z terytorium Krymu.

13:57

Od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie wojsko nie straciło ani jednego systemu artylerii rakietowej HIMARS - poinformowało ministerstwo obrony Ukrainy.

"Od początku pełnowymiarowej inwazji Ukraina nie straciła ani jednego HIMARS, a Rosja straciła swoje człowieczeństwo i godność. Nie wspominając już o setkach tysięcy ton amunicji i tysiącach żołnierzy, wysłanych na pewną śmierć" - napisał resort na Twitterze.

13:21

Rosyjski biznesmen, związany z grupą Wagnera Jewgienij Prigożyn, zapowiedział tworzenie ośrodków szkolenia tzw. pospolitego ruszenia w obwodach graniczących z Ukrainą - pisze niezależna Nowaja Gazieta.Jewropa. Centra mające szkolić tzw. pospolite ruszenie (ros. opołczenije) będą otwarte w obwodzie kurskim i biełgorodzkim - czytamy.

12:57

Rosyjska armia dostała od swojego dowództwa rozkaz przerwania ukraińskiej obrony w obwodzie ługańskim - powiedział gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj, cytowany przez agencję Ukrinform.

"Rosyjskie wojskowe kierownictwo rozkazało przerwanie obrony Sił Zbrojnych Ukrainy. Dlatego każdego dnia trwają zaciekłe walki, ostrzały. Ale to nie powstrzyma naszych wojskowych, codziennie przesuwają się naprzód - aż do wyzwolenia obwodu ługańskiego - choć przesuwanie się nie jest tak szybkie, jak byśmy chcieli" - powiedział Hajdaj w telewizji.

12:21

Nowy ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew wzywa do dalszych ostrzeżeń pod adresem rosyjskiego przywódcy. "Putinowi trzeba nadal mówić, że użycie broni jądrowej nie wchodzi w grę". Zachód musi rozmawiać z Rosją "z pozycji siły" - uważa dyplomata.

12:20

Szwajcaria odmówiła przekazania Ukrainie amunicji do dział przeciwlotniczych Gepard, powołując się na własną neutralność "w relacjach Rosja-Ukraina". Szefowa komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann domaga się w związku z tym przeglądu łańcucha dostaw. Niemcy nie mogą się już uzależniać od dostaw broni z zagranicy - powiedziała w rozmowie z agencją dpa Strack-Zimmermann.

Oczywiście, jako zaprzyjaźnieni sąsiedzi Niemcy muszą zaakceptować stanowisko Szwajcarii, nawet, jeśli jest to trudne - uważa szefowa komisji obrony. Berno w czwartek już po raz drugi odmówiło przekazywania amunicji, powołując się na swój neutralny status - podkreśliła.

12:10

Rosyjski prezydent Władimir Putin miał w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem powiedzieć, że Hiroszima i Nagasaki są dowodem, iż "nie trzeba atakować dużych miast, by wygrać" - podał brytyjski "The Mail on Sunday".

Domniemane słowa Putina pojawiają się w obliczu rosnących obaw, że rosyjski przywódca może być gotowy do użycia taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, gdzie rosyjskie siły ponoszą coraz większe porażki na froncie.

11:54

Wysoki poziom emisji niebezpiecznych substancji, zniszczone i utracone na zawsze lasy i zaminowanie terenu - tym dla środowiska skutkuje rosyjska agresja zbrojna - podkreśla w niedzielę Izba Obrachunkowa Ukrainy.

Szkody dla środowiska Ukrainy spowodowane przez rosyjską agresję szacowane są na ponad 1,35 tryliona hrywien. Ekolodzy oceniają przy tym, że "nawet ta szalona suma nie odzwierciedla prawdziwej sytuacji" - czytamy w komunikacie izby.

10:55

Minionej doby na Ukrainie wskutek rosyjskiej agresji zginęło dwóch cywilów, a sześciu zostało rannych - poinformował Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy.

5 listopada - według stanu z godz. 9 w niedzielę - w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej w obwodzie donieckim zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Po jednej rannej osobie zarejestrowano w obwodzie dniepropietrowskim i charkowskim. W obwodzie zaporoskim zginął jeden cywil i jeden został ranny. Jak podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, minionej doby w ok. 35 miejscowościach na Ukrainie doszło do rosyjskich ostrzałów.

10:09

Tajwańskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło w niedzielę doniesienia prasy, która podała, że były tajwański żołnierz, który w czerwcu zaciągnął się do ochotniczego batalionu na Ukrainie, 25-letni Tseng Sheng-kuang, zginął na skutek odniesionych ran.

Resort nazwał go w komunikacie "patriotą, który poświęcił swe życie (...) pomocy Ukraińcom w ich obronie wolności i demokracji", zapewnił też, że pomoże jego rodzinie udać się na Ukrainę, by zidentyfikować zwłoki i dopełnić formalności, które pozwolą je przywieźć do kraju. Według tajwańskiej agencji CNA Tseng został śmiertelnie ranny podczas walk w Ługańsku i zmarł w drodze do szpitala.

09:31

Wymiany wyższych rangą rosyjskich dowódców służą ich obwinianiu za niepowodzenia w osiąganiu rosyjskich celów na Ukrainie, a tym samym po części odsuwaniu winy od politycznego przywództwa - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 3 listopada generał-major Aleksandr Linkow miał zostać mianowany p.o. dowódcy rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego, zastępując generała-pułkownika Aleksandra Łapina, który miał zostać usunięty ze stanowiska pod koniec października.

"Jeśli zostanie to potwierdzone, będzie to kolejne z serii zwolnień wyższych rosyjskich dowódców wojskowych od początku inwazji w lutym 2022 roku. Dowódcy Wschodniego, Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego zostali wymienieni wcześniej w tym roku. Łapin był szeroko krytykowany za słabe wyniki na polu walki na Ukrainie, zarówno przez czeczeńskiego przywódcę Ramzana Kadyrowa, jak i szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Dymisje te wpisują się w schemat obwiniania wyższych rosyjskich dowódców wojskowych za niepowodzenia w osiąganiu rosyjskich celów na polu walki. Jest to po części prawdopodobna próba chronienia oraz odsunięcia winy od rosyjskiego kierownictwa w kraju" - napisano.

09:27

Prezydent Andrzej Duda podczas szczytu COP27 poruszy kwestie związane m.in. z bezpieczeństwem energetycznym, ochroną środowiska i sprawiedliwą transformacją - zapowiedział w niedzielę doradca prezydenta ds. klimatu Paweł Sałek. Dodał, że pojawi się też wątek ukraiński.

W niedzielę w egipskim Sharm El-Sheikh rozpocznie się Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP27).

08:59

Jedna osoba zginęła w nocnym rosyjskim ostrzale rakietowym Zaporoża - poinformował Ołeksandr Staruch, szef władz obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy. W wyniku ostrzału wybuchł duży pożar, zniszczony został jeden budynek przedsiębiorstwa. Trwa rozbieranie gruzów. Jedna rakieta uderzyła też w teren w dzielnicy mieszkalnej. W okolicznych budynkach uszkodzone zostały okna.

08:44

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,546 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,737 mln - poinformowała w sobotę Straż Graniczna.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 7,546 mln osób, a wczoraj to jest 5.11 - 25 tys." - przekazała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.

07:45

Wysoki odsetek sił najemniczej firmy tzw. grupy Wagnera, które walczą na Ukrainie, stanowią skazani przestępcy - podkreśla amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW powołuje się na informacje rosyjskiego portalu Insider, który napisał, że ponad 500 więźniów zrekrutowanych przez "grupę Wagnera" zginęło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na Ukrainie. Według portalu siły tej prywatnej firmy najemniczej straciły 800-1000 bojowników, co świadczy o tym, że więźniowie stanowią dużą część sił "grupy Wagnera" na Ukrainie - pisze ISW.

Analitycy przypominają, że według ukraińskiego wywiadu wojskowego wśród zwerbowanych jest wielu więźniów cierpiących na choroby zakaźne. Jewgienij Prigożyn, rosyjski biznesmen, który - jak się uważa - finansuje "grupę Wagnera", stwierdził w odpowiedzi, że nie dyskryminuje ze względu na chorobę - czytamy.

07:36

Czy republikanie zablokują amerykańską pomoc dla Ukrainy po ewentualnym zwycięstwie wyborczym we wtorek? O tym w relacji korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego z Waszyngtonu.

07:35

Ukraińska armia odparła minionej doby rosyjskie ataki w okolicach 14 miejscowości w Donbasie, obwodzie charkowskim i zaporoskim - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Poprzedniego dnia rosyjskie siły przeprowadziły 4 ataki rakietowe i 19 ataków lotniczych oraz 75 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - czytamy w komunikacie. Sztab pisze o pomyślnych atakach na pozycje przeciwnika w obwodzie chersońskim i zaporoskim przeprowadzonych przez siły ukraińskie w ostatnich dniach.

W miejscowości Basań w obwodzie zaporoskim trafiono w rosyjski sztab, likwidując 10 jednostek sprzętu wojskowego i ok. 50 wojskowych. W okolicach miejscowości Połohy i Marfopil zniszczono 20 jednostek sprzętu i raniono ok. 80 rosyjskich wojskowych.

07:32

We wtorek prezydium sejmowej komisji spraw wewnętrznych pojedzie na granicę z obwodem kaliningradzkim - poinformował szef komisji Wiesław Szczepański z Lewicy. Jak dodał, celem wizyty jest zapoznanie się z sytuacją na granicy oraz budową zapory. W środę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim; prace już się rozpoczęły.

Przewodniczący komisji administracji i spraw wewnętrznych poinformował, że prezydium otrzymało zgodę od marszałek Sejmu Elżbiety Witek na wyjazd i wizytację posterunków granicznych położonych wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim.

07:28

Administracja prezydenta Joe Bidena nieoficjalnie zachęca władze Ukrainy do zasygnalizowania otwartości na negocjacje z Rosją i rezygnacji z publicznie demonstrowanego postulatu, że zaangażowanie w rozmowy pokojowe będzie możliwe po odsunięciu od władzy prezydenta Władimira Putina - poinformowała agencja Reutera, cytując informacje dziennika "The Washington Post".

Sugestie amerykańskich urzędników nie miają na celu zmuszenie Ukrainy do podjęcia negocjacji, ale są obliczone jako próba zapewnienia Kijowowi utrzymania wsparcia innych krajów, których wyborcy ostrożnie odnoszą się do perspektywy wspierania wojny, która może trwać latami - powiedziały gazecie, pod warunkiem zachowania anonimowości osoby zaznajomione ze sprawą.

***

