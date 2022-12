13:08

Mieszkańcy Odessy na południu Ukrainy odczuwają problemy z dostawami wody, które są wynikiem rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej w tym regionie - poinformowała miejska administracja.

"Drodzy konsumenci, w wyniku awaryjnych odłączeń energii elektrycznej na obiektach (operatora wodociągowego) Infoswodkanału nastąpiły problemy z dostawami wody" - ogłoszono na oficjalnym profilu władz Odessy w Telegramie.

12:24

Brytyjski minister James Cleverly powiedział w niedzielę, że nic wskazuje, by prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi zależało na rozwiązaniu konfliktu poprzez negocjacje. Podkreślił, że to Ukraina musi zdecydować, czy i na jakich warunkach podjąć rozmowy pokojowe.

Cleverly, odnosząc się w rozmowie ze Sky News do rosyjskich sugestii na temat możliwych rozmów pokojowych, powiedział, że choć Wielka Brytania chciałaby, aby odbyły się one "raczej wcześniej niż później", to Ukraina powinna określić parametry dla wszelkich negocjacji, które będą prowadzone.

"Wszelkie negocjacje muszą być prawdziwe, muszą być znaczące, nie mogą być tylko listkiem figowym dla rosyjskiego dozbrojenia i dalszej rekrutacji żołnierzy. Tak naprawdę nie widzę niczego, co pochodzi ze strony rosyjskiej, co daje mi pewność, że Władimir Putin przystępuje do tych rozmów w dobrej wierze. Szersza retoryka jest wciąż bardzo konfrontacyjna" - oświadczył.

11:11

Zatwierdzony przez prezydenta Rosji Władimira Putina budżet przewiduje, że na obronę, bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa przeznaczone będzie ponad 30 proc. wydatków, ale jest on zapewne zbyt optymistyczny w założeniach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"5 grudnia 2022 roku prezydent Putin podpisał ustawę o budżecie federalnym Rosji. W projekcie budżetu stwierdzono, że w 2023 roku ponad 9 bilionów rubli (143 mld dolarów) zostanie przeznaczone na obronę, bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami i będzie stanowić ponad 30 proc. całego budżetu Rosji.

Zatwierdzony przez Putina budżet jest prawdopodobnie zbyt optymistyczny w swoich oczekiwaniach dotyczących dochodów i wydatków w 2023 roku. Dlatego też inne części budżetu Rosji będą prawdopodobnie poddawane coraz większej presji na pokrycie kosztów wojny" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

10:58

"Wzywam wszystkich sojuszników, w tym Niemcy, do wysłania Ukrainie wszystkiego, co jest potrzebne do obrony" - powiedziała premier Estonii Kaja Kallas w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla agencji dpa. "Gdyby wszyscy sojusznicy wysłali broń już w styczniu lub lutym, wiele istnień ludzkich zostałoby uratowanych" - stwierdziła.

Na pytanie, czy Niemcy powinny wysłać na Ukrainę również czołgi bojowe Leopard 2, Kallas stwierdziła: "To każdy kraj z osobna powinien powiedzieć, co może, a czego nie może dostarczyć". Nie zamierzam nikogo krytykować, dodała.

Podkreśliła jednak, że dostawy broni nie dotyczą tylko Ukrainy. "Chodzi nie tylko o suwerenność i wolność jakiegoś kraju w Europie, ale także o bezpieczeństwo całej Europy".

10:25

"W bezpośrednich rozmowach zapewniono nas o dostawach większej ilości broni i amunicji" - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew w rozmowie opublikowanej w weekendowym wydaniu "Welt am Sonntag".

Na froncie "pilnie potrzebne są kolejne systemy przeciwlotnicze, samobieżne haubice, samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard i amunicja. Wciąż prowadzimy również rozmowy w sprawie dostawy bojowych wozów piechoty Marder i czołgów Leopard. Decyzja w tej sprawie należy jednak do rządu federalnego" - powiedział Makiejew.

09:55

Rosja nasila przymusową mobilizację wśród mieszkańców terytoriów okupowanych w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ukraińskich wojskowych poprzez mobilizację okupanci chcą zasilić swoje oddziały na siewierodonieckim odcinku frontu.

"W mieście Krasnyj Łucz zwiększyła się liczba patroli, które sprawdzają dokumenty mężczyzn, wręczają wezwania do wojska i odwożą do punktów zbiórki zmobilizowanych" - powiedział rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Sztupun.

09:31

Bundeswehra rozpocznie w przyszłym tygodniu przygotowania do przeniesienia do Polski swojego systemu obrony powietrznej Patriot. We wtorek do Polski ma udać się zespół rozpoznawczy - dowiedziała się agencja dpa z kręgów bezpieczeństwa.

Niemieccy żołnierze mają dokonać inspekcji przyszłych stanowisk dla systemu obrony przeciwlotniczej, a następnie przewieść tam trzy jednostki ogniowe. Ich celem jest ochrona infrastruktury krytycznej na wschodniej flance NATO, informuje dpa.

09:25

Tak wygląda zdewastowane miasto Sołedar w obwodzie donieckim.