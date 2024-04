Rosyjski ostrzał obwodu odeskiego uszkodził infrastrukturę portową, wiadomo o jednej osobie rannej - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Kiper na Telegramie. "Myślę, że przy wsparciu, jakie przyniosłaby (amerykańska) pomoc wojskowa (...) Ukraińcy są w stanie utrzymać (swoje pozycje) w 2024 roku. Bez tej dodatkowej pomocy obraz (wojny) jest jednak o wiele bardziej tragiczny" - ostrzegł szef CIA. Co najmniej osiem osób zginęło, a 29 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach przeprowadzonych w piątek nad ranem w obwodzie dniepropietrowskim - przekazała agencja Interfax-Ukraina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na platformie X (dawny Twitter), że odwiedził dziś obwód doniecki. Piątek jest 786. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 19.04.2024 r.

Szef CIA William Burns / SHAWN THEW / PAP/EPA

16:00

Rosyjski ostrzał obwodu odeskiego uszkodził infrastrukturę portową, wiadomo o jednej osobie rannej - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Kiper na Telegramie.



Obwód odeski znów atakowany. Rosyjskie wojska zaatakowały nasz region rakietami. Uszkodzona została infrastruktura portowa. Jak dotąd odnotowano jedną osobę ranną. Mężczyzna trafił do szpitala z raną odłamkową - napisał Kiper.

Szef władz obwodowych wezwał mieszkańców do szybkiego reagowania na alarmy powietrzne i zejścia do schronów.



W piątek rano rosyjscy okupanci przeprowadzili atak z użyciem 22 pocisków rakietowych różnych typów i 14 dronów bojowych. Ukraińskie siły zbrojne w nocy z czwartku na piątek zniszczyły 29 celów powietrznych.

15:35

Rosyjski atak na obwód dniepropietrowski jeszcze bardziej podkreśla, jak pilnie należy wzmocnić ukraińską obronę powietrzną, dzieci nie powinny ginąć w nalotach we współczesnej Europie - oznajmił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba na platformie X.



Przerażający rosyjski nalot na obwód dniepropietrowski dziś rano. Wśród zabitych jest dwoje dzieci. 14-letnia dziewczynka i 8-letni chłopiec. Inny 6-letni chłopiec został uratowany w szpitalu. Brutalność rosyjskiego terroru wobec zwykłych ludzi, w tym niewinnych nieletnich, nie ma granic - napisał Kułeba.

Dzieci nie mogą ginąć w atakach powietrznych we współczesnej Europie. Musimy chronić je niezawodną tarczą powietrzną. Ponieważ ich ochrona oznacza również ochronę pokojowej przyszłości całej Europy - dodał minister.



Ten horror po raz kolejny podkreśla, jak pilne jest zapewnienie dodatkowych systemów obrony powietrznej i pocisków rakietowych oraz jak konieczne są decyzje, o których rozmawialiśmy wczoraj na spotkaniu ministrów G7 - zaznaczył szef ukraińskiej dyplomacji.

14:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził linie obronne w okolicach Doniecka na wschodzie kraju. Na tym odcinku frontu, ukraińska armia zmaga się w ostatnich miesiącach z nasilonymi rosyjskimi atakami.



Zełenski odwiedził oddział medyczny sił powietrznodesantowych i doglądał budowy fortyfikacji obronnych - poinformowano w jego mediach społecznościowych.



Rozmawiałem z żołnierzami i otrzymałem od dowództwa informacje na temat sytuacji operacyjnej (...) wręczyłem też nagrody żołnierzom (...) jestem dumny z naszych dzielnych bojowników - przekazał Zełenski we wpisie na Twitterze.



Zdjęcia z wizyty Zełenskiego pokazuje wjazdu do miejscowości Słowiańsk, około 30 km od celu trwającego rosyjskiego natarcia, miejscowości Czasiw Jar.



Według szefa sztabu generalnego ukraińskiej armii gen. Ołeksandra Syrskiego, Rosjanie chcą zdobyć strategicznie położony Czasiw Jar do 9 maja.

13:35

Ukraiński premier Denys Szmyhal poinformował, że podpisał memorandum z szefową Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Nadią Calvino, zgodnie z którym Ukraina otrzyma 560 mln euro na projekty w zakresie energetyki i odbudowy mieszkań.



W tym roku Ukraina otrzyma 560 mln euro na projekty w sektorze energetycznym, infrastrukturę transportową, odbudowę mieszkalnictwa, a także na projekty, które będą wspierać nasze ożywienie gospodarcze i ukraiński biznes - napisał Szmyhal na Telegramie. (https://tinyurl.com/7bps5f6s)



Szef ukraińskiego rządu podkreślił, że planowane jest przyspieszenie prac nad obecnymi projektami i skupienie się na przygotowaniu nowych inwestycji EBI w kluczowe inicjatywy publiczne i prywatne.

13:33

W wyniku zwiększenia produkcji i uzupełnienia zapasów broni Rosja będzie w stanie prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie przez co najmniej dwa lata - pisze amerykański dziennik "Washington Post". Pomimo większego tempa produkcji Rosja ma jednak problemy z nowym sprzętem.



"WP" przypomina, że rosyjski dyktator Władimir Putin zatwierdził pod koniec zeszłego roku rekordowe zwiększenie wydatków wojskowych do równowartości 115 miliardów dolarów, czyli prawie jednej trzeciej całkowitego rocznego budżetu państwa. Najwyżsi urzędnicy rosyjscy, w tym minister obrony Siergiej Szojgu, informowali w ostatnich miesiącach, że udało się czterokrotnie zwiększyć produkcję pojazdów opancerzonych, pięciokrotnie - dostawy czołgów oraz prawie 17 razy - produkcję dronów i pocisków artyleryjskich.



Gazeta zaznacza, że tych liczb nie można zweryfikować, a rosyjskie wojsko stosuje "kreatywną księgowość", by osiągnąć jak najlepszy rezultat.

12:46

Myślę, że przy wsparciu, jakie przyniosłaby (amerykańska) pomoc wojskowa - zarówno pod względem praktycznym, jak i psychologicznym - Ukraińcy są w stanie utrzymać (swoje pozycje) w 2024 roku. Bez tej dodatkowej pomocy obraz (wojny) jest jednak o wiele bardziej tragiczny - zaalarmował w czwartek William Burns podczas wystąpienia w Prezydenckim Centrum George'a Busha w Dallas w Teksasie. Wypowiedź szefa CIA przytoczyła stacja CNN.

W ocenie Burnsa, ryzyko, że Ukraina mogłaby przegrać wojnę bez amerykańskiego wsparcia, jest "bardzo realne".

Jak stwierdził CNN, szef agencji wywiadowczej nie sprecyzował, czym byłaby ukraińska porażka, lecz można przypuszczać, że uznano by za nią opanowanie rozległych terytoriów Ukrainy przez Rosję, a następnie skuteczne "zamrożenie" konfliktu na dotychczasowej linii frontu - podobnie jak w przypadku rosyjskiej aneksji Krymu i zagarnięcia przez Rosję dużej części Donbasu w 2014 roku.

(Ukraińcy) zostali przytłoczeni (przez wroga na polu walki), lecz nie było to spowodowane brakiem odwagi czy determinacji z ich strony. Obawiam się, że bez dodatkowej pomocy (ze strony USA) zobaczymy w przyszłości więcej Awdijiwek (Awdijiwka to miasto w obwodzie donieckim, zajęte przez agresorów w lutym br. - przyp. red.) - przyznał Burns.

11:54

Portal Kyiv Independent poinformował, że zmieniła się informacja o ofiarach rosyjskiego ataku na obwód dniepropietrowski. W pierwszych doniesieniach służby informowały o dwóch dzieciach, które zginęły w ostrzale - najnowsze informacje wskazują, że w ataku zginęło jedno dziecko.