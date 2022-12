12:50

Ukraińcy dają rosyjskim żołnierzom możliwość poddawania się dronowi. Sporządzili instrukcję dla wojskowych walczących na terytorium Ukrainy, w której do bezpiecznego oddania się w niewolę wykorzystywane są bezzałogowe jednostki sterowane z oddali. To element projektu ukraińskiego sztabu generalnego "Chcę żyć".

12:45

Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu miny, pozostawionej przez okupacyjne wojska rosyjskie przy granicy Ukrainy z Białorusią - poinformowała Państwowa Straż Graniczna Ukrainy, która przypomniała o ograniczeniach w ruchu ludności w pasie przygranicznym.



Ukraińska straż graniczna przypomniała, że w rejonach przy granicy z Białorusią i Rosją obowiązują ograniczenia w ruchu ludności, m.in. zakaz wchodzenia do lasów.

12:42

W ramach kolejnej wymiany jeńców ze stroną rosyjską do kraju wróciło 64 ukraińskich żołnierzy walczących wcześniej w Donbasie, a także obywatel USA Suedi Murekezi. Sprowadzono też do ojczyzny ciała czterech zabitych wojskowych - poinformował w środę szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

12:35

W rosyjskich regionach Buriacja, Czeczenia i Kałmucja, a także na okupowanych terenach obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy zostanie wprowadzony pilotażowy program "obozów patriotyczno-sportowych" dla młodzieży w wieku 14-18 lat; celem inicjatywy będzie m.in. nauka obsługi dronów - powiadomiły w środę władze Ługańszczyzny.



12:01

Rada Najwyższa wypełniła wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej niezbędne do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej - ogłosił przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk.



Przypomniał, że Ukraina otrzymując 23 czerwca status kraju kandydującego do członkostwa w UE otrzymała siedem rekomendacji KE, z których część musiała wdrożyć Rada Najwyższa.



11:40

Od wiosny Kreml skutecznie omija sankcje za wojnę z Ukrainą, importując na masową skalę zachodnie podzespoły elektroniczne; komponenty używane m.in. w pociskach rakietowych trafiają do Rosji przez firmy zarejestrowane w Turcji i Hongkongu - wynika z dziennikarskiego śledztwa agencji Reutera i brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI).



Od kwietnia do końca października do Rosji sprowadzono sprzęt komputerowy i podzespoły elektroniczne o łącznej wartości około 2,6 mld dolarów. Warte około 777 mln dolarów produkty, wytworzone m.in. przez amerykańskie Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD), Texas Instruments i Analog Devices oraz niemiecki Infineon, zostały znalezione w rosyjskim uzbrojeniu, np. w pociskach manewrujących - czytamy w raporcie.





11:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował siłom obrony przeciwlotniczej za zestrzelenie irańskich dronów, którymi Rosja zaatakowała w środę rano jego kraj, uderzając m.in. w Kijów. Na ataki odpowiedziała także ambasada USA w Ukrainie.



"Ten ranek terroryści rozpoczęli od 13 Shahedów. Wstępnie wszystkie 13 zostały zestrzelone przez ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej. Zuchy! Jestem dumny. Szanowni obywatele, dziękujemy obronie przeciwlotniczej" - powiedział Zełenski w nagraniu. Przypomniał też o konieczności reagowania na alarmy przeciwlotnicze.



10:47

Rosyjski aparat propagandowy stara się stymulować debatę publiczną w Polsce, przekonując, że pomaganie Ukrainie odbija się na sytuacji życiowej Polaków - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.



Rosyjska propaganda realizuje kolejną odsłonę działań informacyjnych wymierzonych w Polskę. "Kreml przekonuje, że w Polsce sytuacja stale się pogarsza, a wszystkiemu winna jest polityka rządu, który wspiera Ukrainę" - podał Stanisław Żaryn.

10:35

Osadzeni w koloniach karnych walczą w szeregach prywatnej firmy wojskowej, znanej jako grupa Wagnera. Dowódcy do tego stopnia nie ufają więźniom, że gdy rzucają ich do ataku, jednocześnie prowadzą rozpoznanie z powietrza, śledząc poczynania swoich podkomendnych. Wykorzystanie skazańców pozwala wagnerowcom nie myśleć o stratach bojowych i unikać posyłania do walki wyszkolonych żołnierzy. Jest to też sposób, by przeciwdziałać demoralizacji w szeregach grupy Wagnera - czytamy na łamach serwisu.

10:31

Wojska rosyjskie ponownie ostrzeliwały kilka osad w obwodzie donieckim. W wyniku ataków rannych zostało dwóch cywilów - poinformował szef Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko.