Rosja kontynuuje ofensywę na wielu osiach, zgodnie ze swoim strategicznym celem zajęcia całego Donbasu, a priorytetem jest obecnie dla niej zajęcie miasta Awdijiwka, gdzie jednak siły ukraińskie aktywnie się bronią - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Wojska rosyjskie zwiększają intensywność działań ofensywnych na kierunkach Siewiersk i Bachmut w obwodzie donieckim - poinformował z kolei na Telegramie dowódca sił lądowych Ukrainy Ołeksandr Syrski. Według niego sytuacja na froncie wschodnim pozostaje trudna. Sobota jest 703. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji.

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę / Alena Solomonova / PAP

Władimir Putin oraz Alaksandr Łukaszenka wzięli udział w odsłonięciu pomnika upamiętniającego cywilów poległych podczas tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (tak Rosjanie nazywają część drugiej wojny światowej). Podczas obchodów białoruski dyktator zaatakował m.in. Polskę.

Wielu żołnierzy Ukrainy broniących swojego kraju przed inwazją Rosji jest uzależnionych od pomocy darczyńców. Aby ją zdobyć, muszą najpierw zwrócić ich uwagę na swoje konkretne oddziały - informuje w materiale z frontu estońska telewizja ERR.

Serbskie linie lotnicze Air Serbia zwiększają liczbę połączeń międzynarodowych między innymi z Belgradu do Moskwy, Petersburga i Kazania. Do stolicy Rosji latać będzie z Serbii 19 samolotów tygodniowo - poinformowała telewizja N1.

9 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz uda się do Waszyngtonu, gdzie będzie omawiał pomoc dla Ukrainy z prezydentem USA Joe Bidenem - podaje Bloomberg.

Stany Zjednoczone planują rozmieścić broń nuklearną w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 16 lat - podaje "The Telegraph", powołując się na dokumenty Pentagonu. Jest to spowodowane wzrostem zagrożenia ze strony Rosji.

Ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie mają obecnie zdolności do istotnego przełamania sytuacji na froncie - powiedział analityk wojskowy Mariusz Cielma. Po nieudanej kontrofensywie armia ukraińska przeszła do obrony strategicznej. Wojska rosyjskie przejęły inicjatywę, ale nie mają istotnych sukcesów.

Prowadzimy z Polską rozmowy o licencjach eksportowych - poinformował wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki, cytowany przez serwis Ukrinform. Ukraiński wiceminister przekazał, że "na poziomie technicznym wymiana pism (w tej sprawie - PAP) już się rozpoczęła".



Wysocki zaznaczył, że Kijów ma już pozytywne doświadczenie, jeśli chodzi o zastosowanie tego mechanizmu, ze stroną rumuńską i bułgarską. I drogą dialogu można będzie znajdować wspólne pozytywne punkty dla obu stron (Polski i Ukrainy - PAP). To i tak jest lepsze niż zakaz i brak dialogu - oznajmił.

Rosja kontynuuje ofensywę na wielu osiach, zgodnie ze swoim strategicznym celem zajęcia całego Donbasu, a priorytetem jest obecnie dla niej zajęcie miasta Awdijiwka, gdzie jednak siły ukraińskie aktywnie się bronią - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że wojska rosyjskie zajęły wioski Wesełe w pobliżu Bachmutu 18 stycznia i Krochmalne w obwodzie charkowskim 21 stycznia, ale są one strategicznie nieistotne. Wesełe miało przed wojną 102 mieszkańców, a Krochmalne - 45.



Wskazano, że ich przejęcie jest kolejną z niewielkich zdobyczy terytorialnych Rosji, podczas gdy Ukraina koncentruje się na aktywnej obronie. Jak się ocenia, priorytetem dla sił rosyjskich jest miasto Awdijiwka. Rosjanie prowadzą atak z trzech kierunków, próbując je okrążyć od południa i północy, a także walcząc na jego wschodnich obrzeżach.



Każde zawieszenie broni na Ukrainie byłoby na korzyść Rosji, ponieważ Moskwa wykorzystałaby ten czas na odbudowę i przegrupowanie sił przed kolejnymi ofensywami - ocenia amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Żądania dotyczące ukraińskiej "neutralności" i moratorium na rozszerzenie NATO zawsze były i pozostają jednymi z głównych przedstawianych przez Rosję uzasadnień rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Wszelkie potencjalne ustępstwa względem tych żądań oznaczałyby strategiczny i retoryczny odwrót, którego Władimir Putin najpewniej obecnie nie rozważa - podkreślają analitycy w najnowszej analizie.



Przedstawiciele rosyjskich władz mogą udawać zainteresowanie ustępstwami w sprawie miejsca Ukrainy w instytucjach zachodnich, by spróbować sprowokować Zachód do ustępstw dotyczących integralności terytorialnej Ukrainy - dodają eksperci.



ISW nadal uważa, że dowolne zawieszenie broni byłoby na korzyść Rosji, bo dałoby jej czas na odbudowę i przegrupowanie przed przyszłymi ofensywami, (które Moskwa prowadziłaby), dążąc do osiągnięcia tych samych maksymalistycznych celów i dalszych podbojów terytorialnych na Ukrainie - czytamy.

Rosyjscy dywersanci zastrzelili rano rodzeństwo - brata i siostrę - mieszkające w wiosce Andrijiwka w obwodzie sumskim - powiadomiły władze tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy.



W komunikacie władz podkreślono, że miejscowość znajduje się w 5-kilometrowej strefie przy granicy z Rosją. Ponownie zaapelowano do mieszkańców tych okolic o ewakuację.



W grudniu straż graniczna Ukrainy ostrzegała, że na północy kraju siły rosyjskie zaktywizowały działanie grup dywersyjnych i zwiadowczych. By przeciwdziałać przenikaniu rosyjskich dywersantów, od czerwca 2022 r. Ukraina rozmieściła na północnej granicy pół miliona min.

W okupowanym przez Rosję Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy sprzedawane są zrujnowane w rosyjskich ostrzałach mieszkania, których lokatorzy musieli uciekać z powodu rosyjskiej napaści - zwracają uwagę władze miasta lojalne wobec Kijowa.



W rosyjskich mediach opublikowano propagandowy reportaż na temat rynku nieruchomości w Mariupolu. Prowadząca odwiedza zrujnowane mieszkania, lokale i działki, rozmawia z pośrednikami, którzy zachwalają oferty i twierdzą, że jest na nie popyt.



Jedno z zaprezentowanych mieszkań to trzypokojowy lokal w centrum miasta, który wymaga kapitalnego remontu w wyniku rosyjskich ostrzałów. W opuszczonym mieszkaniu widać pozostawione przez byłych mieszkańców w pośpiechu rzeczy osobiste, dziecięce zabawki.

ISW zwraca też uwagę, że Aleksandr Iwanow, szef rosyjskiej Wspólnoty Oficerów na rzecz Bezpieczeństwa Międzynarodowego (OUIS), poinformował, że w bazie w Republice Środkowoafrykańskiej liczba kilkuset rosyjskich "specjalistów wojskowych" byłaby "wystarczająca i efektywna". Taki kontyngent według niego wzmocni rosyjską pozycję w tym kraju i regionie i pokaże, że współpraca między państwami ma charakter strategiczny i długoterminowy - relacjonuje think tank.



Departament Skarbu USA nałożył w ubiegłym roku sankcje na Iwanowa i OUIS, uznając ją za firmę przykrywkę tzw. Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.



Wypowiedzi Iwanowa o planach dotyczących rosyjskich sił w Republice Środkowoafrykańskiej mogą wskazywać na to, że rosyjskiemu ministerstwu obrony udaje się przejmowanie niektórych byłych struktur "Grupy Wagnera" w RŚA - podsumowuje ISW.

Rosyjskie ministerstwo obrony dąży do wzmocnienia wpływów Moskwy w Afryce i przejęcia prowadzonych tam wcześniej działań przez najemniczą tzw. Grupę Wagnera - pisze w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Afrykański Korpus, będący pod kontrolą rosyjskiego resortu obrony, w piątek poinformował o przybyciu do Wagadugu, stolicy Burkina Faso, delegacji ministerstwa.



Związany z Kremlem "bloger wojskowy" przekazał, że delegacja ma rozmawiać o prawach i uprawnieniach rosyjskiego kontyngentu w Burkina Faso i przyszłej współpracy między państwami - podaje ISW. "Bloger" uważa, że Burkina Faso może stać się "głównym ośrodkiem koordynacji" między Burkina Faso, Nigrem i Mali oraz że sformalizowanie rosyjskiej obecności wojskowej w Sahelu może wskazywać na to, że stosunki te będą wieloletnie. Dodał też, że w Burkina Faso działają rosyjskie media, by "konkurować z mediami francuskimi" i "tworzyć lojalną przestrzeń informacyjną".



Przyjęcie przez większą grupę państw zobowiązania Estonii do przekazywania Ukrainie 0,25 proc. PKB wydaje się mało prawdopodobne - ocenił w rozmowie z PAP analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wojciech Lorenz.



Estonia zobowiązała się przekazywać Ukrainie podczas jej wojny obronnej z Rosją 0,25 proc. PKB. Estoński minister obrony Hanno Pevkur przyznał, że "państwo jest gotowe podjąć się takiego wyzwania w perspektywie co najmniej czterech najbliższych lat". Polityk podkreślił, że koszty alternatywne, wynikające z niepowstrzymania rosyjskiej agresji, byłyby znacznie większe, niż proponowane przez Tallin wydatki budżetowe koalicji wspierającej Kijów.



Estońskie władze wzywają na forach międzynarodowych inne państwa udzielające pomocy Ukrainie do podobnego zobowiązania. Nasze obliczenia pokazują, że jeśli wszystkie kraje Ramstein wniosą wkład na tym poziomie, łączna suma mogłaby osiągnąć 120 mld euro rocznie, tworząc warunki dla zwycięstwa Ukrainy - zaznaczył Pevkur.



Estonia - obok Litwy - należy do państw, które od początku 2022 roku przeznaczyły największą pomoc dla Ukrainy liczoną jako procent PKB. Z różnych wyliczeń wynika, że było to ok. 1,5 proc. Inne państwa, np. Polska, przekazały pomoc o wartości 0,7 proc. Oczywiście było to działanie w trybie alarmowym, kiedy łatwiej było mobilizować opinię publiczną - przypomniał Lorenz.



80 proc. Finów jest zaniepokojonych możliwością eskalacji wojny poza granice Ukrainy. Zbrojnego działania Rosji wobec Finlandii obawia się z kolei blisko 70 proc. - wynika z badań centralnego urzędu statystycznego



O wynikach badania opinii publicznej poinformował fiński rząd.



W porównaniu z poprzednim tego typu sondażem niepokój związany z rozszerzeniem wojny na Ukrainie oraz możliwymi zbrojnymi działaniami Rosji, skierowanymi wobec Finlandii, zadeklarował większy procent respondentów - pod koniec ubiegłego roku było to odpowiednio 73 oraz 63 proc.

Według dowódcy ukraińskich sił lądowych Rosjanie prowadzą w kierunku Bachmutu działania ofensywne, próbując przebić się przez ukraińską obronę na północ i zachód od miasta i rozwinąć ofensywę na Czasiw Jar. Przegrupowuje swoje siły i środki oraz wykorzystuje jednostki "korpusu ochotniczego". Podejmowane są bezskuteczne próby przywrócenia utraconej pozycji w rejonach kliszczejewskim i andrijewskim.



Wobec braku sukcesów taktycznych na niektórych kierunkach nieprzyjaciel chwilowo przeszedł do działań obronnych, utrzymując jednocześnie grupy szturmowe w gotowości do działań ofensywnych - oznajmił Ołeksandr Syrski.

Wojska rosyjskie zwiększają intensywność działań ofensywnych na kierunkach Siewiersk i Bachmut w obwodzie donieckim - poinformował na Telegramie dowódca sił lądowych Ukrainy Ołeksandr Syrski. Według niego sytuacja na froncie wschodnim pozostaje trudna.



Syrski zakomunikował, że na kierunku Siewiersk Rosjanie kontynuują działania ofensywne, aby poprawić swoją pozycję taktyczną i stworzyć warunki do rozwoju ofensywy.



Ponadto, jak zaznaczył Syrski, grupy szturmowe armii rosyjskiej, przy wsparciu oddziałów moździerzowych i artyleryjskich, bezskutecznie próbują zaatakować w kierunku Kreminnej.