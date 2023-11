Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy z wtorku na środę 21 dronów, którymi Rosja zaatakowała terytorium Ukrainy - oświadczyły siły powietrzne. Głównym celem ataku był obwód chmielnicki. W wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy zginęły trzy osoby, w tym siedmioletnia dziewczynka - podał portal Ukrainska Prawda. Trzy osoby zostały ranne. Siły ukraińskie utrzymały pozycje na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Rosjanie kontynuują szturm pod Awdijiwką w obwodzie donieckim - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Wyższy rangą urzędnik Departamentu Stanu USA ocenia, że Władimir Putin nie zawrze pokoju na Ukrainie, zanim nie będą znane wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich w listopadzie 2024 roku - podała w środę agencja Reutera. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

15:20

Sytuacja na granicy z Rosją jest poważna, jesteśmy gotowi do reakcji na różne wyzwania - oświadczyła w środę premier Łotwy Evika Silina. Prezydent Edgars Rinkeviczs podkreślił, że wszystkie kraje graniczące z Rosją i Białorusią koordynują swoje działania - pisze agencja LETA.

Prezydent spotkał się z szefową łotewskiego rządu, by rozmawiać o sytuacji na wschodniej granicy Łotwy w obliczu decyzji Finlandii o zamknięciu granicy z Eosją. Silina poinformowała Rinkeviczsa o swoich rozmowach w Helsinkach z tamtejszymi władzami.

15:03

Wyższy rangą urzędnik Departamentu Stanu USA ocenia, że Władimir Putin nie zawrze pokoju na Ukrainie, zanim nie będą znane wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich w listopadzie 2024 roku - podała w środę agencja Reutera. Oceny te padły podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Brukseli.

Cytowany przez Reutera urzędnik, który rozmawiał z dziennikarzami w Brukseli powiedział, że NATO zdaje sobie sprawę, iż zawarcie porozumienia o pokoju jest niemożliwe w przyszłym roku, "zanim Putin nie zobaczy wyników wyborów" prezydenckich w USA. Przedstawiciel Departamentu Stanu wypowiadał się dla prasy, prosząc o zachowanie anonimowości. Pytany, czy jest to jego osobista opinia, czy też stanowisko administracji odparł, iż jest to "rozpowszechnione założenie".

To jest kontekst, w którym wszyscy sojusznicy (z NATO) wyrazili silne poparcie dla Ukrainy podczas obrad we wtorek w Brukseli - powiedział rozmówca Reutera.



14:08

Wszyscy członkowie NATO uznają, że wspieranie Ukrainy to nie tylko rzecz właściwa, ale też leży w ich własnym interesie - powiedział w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

Nie usłyszałem nic, co wskazywałoby na zmęczenie czy chęć wycofywania się (ze wspierania Ukrainy). Wręcz przeciwnie - (widzę) determinację do kontynuowania (tych działań). Każdy sojusznik w NATO - w tym USA - zdaje sobie sprawę z tego, że to nie tylko kwestia robienia rzeczy właściwych, ale też własnego interesu - zadeklarował Blinken na konferencji prasowej.

Jeśli pozwolimy krajowi takiemu jak Rosja, by działał bezkarnie, zmieniał granice siłą, decydował i dyktował, jaka ma być przyszłość innego państwa; i jeśli to się będzie dziać bezkarnie, to mamy otwarty sezon łowiecki. Każdy potencjalny agresor, w każdym miejscu na świecie wyciągnąłby z tego wnioski dla siebie - podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji.

14:04

W ocenie szefa NATO Rosja jest obecnie słabsza pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym, niż była przed inwazją na sąsiedni kraj.

Z politycznego punktu widzenia Rosja traci wpływy w swojej tzw. bliskiej zagranicy. Nie tylko na Ukrainie, ale też na Kaukazie i w Azji Centralnej. Rosja staje się także znacznie zależna od Chin. Z każdym rokiem Moskwa (coraz silniej) wiąże swoją przyszłość z Pekinem. Pod względem militarnym Rosja utraciła znaczną część swoich sił konwencjonalnych. Setki samolotów, tysiące czołgów i ponad 300 tys. żołnierzy - zauważył szef NATO.

Dodał, że względem gospodarczym Rosja również znajduje się pod presją. Spadają przychody z ropy i gazu. Aktywa rosyjskich banków objęte są sankcjami. Ponad 1 tys. zagranicznych firm zawiesiło lub ograniczyło swoją działalność w tym kraju, a w ubiegłym roku Rosję opuściło 1,3 mln ludzi. Wszystko to dowodzi, że inwazja na Ukrainę była strategicznym błędem Putina. Jednocześnie nie możemy lekceważyć Rosji. (...) Putin ma wysoką tolerancję dla ofiar, a cele Kremla na Ukrainie nie uległy zmianie. Rosja zgromadziła przed zimą duży zapas rakiet. Widzimy także nowe próby uderzenia w sieć i infrastrukturę energetyczną Ukrainy - ostrzegł sekretarz generalny.

Dodał, że kompleksowy pakiet pomocy NATO dla Kijowa jest obecnie przekształcany w program o charakterze wieloletnim. Pomagamy Ukrainie w przejściu od sprzętu i standardów z czasów sowieckich do (standardów) NATO, a także doprowadzeniu do tego, aby ich siły zbrojne były w pełni interoperacyjne z naszymi\ - oznajmił Stoltenberg.

13:11

12 osób zginęło z powodu wichur i śnieżyc, które w ostatnich dniach nawiedziły Ukrainę, a 23 osoby, w tym dwoje dzieci, zostały poszkodowane - poinformował w środę szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Zaznaczył, że trudne warunki pogodowe już minęły.

Nadal od prądu odciętych jest 521 miejscowości w 11 regionach kraju - poinformował Kłymenko w serwisie Telegram. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) i policja pracują we wzmożonym trybie. Poszczególne odcinki tras samochodowych pozostają zamknięte w dwóch południowych obwodach Ukrainy: odeskim i mikołajewskim - dodał Kłymenko.



12:46

W ubiegłym roku Ukraina wygrała bitwy o Kijów, Charków i Chersoń. W tym roku nadal zadaje Rosji ciężkie straty. Ukraina odbiła 50 proc. terytorium zajętego początkowo przez Rosję. Na Morzu Czarnym Ukraińcy odepchnęli flotę rosyjską i stworzyli szlaki eksportu zboża, wzmacniając światowe bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg w kwaterze głównej NATO w Brukseli.

Rosja jest teraz słabsza politycznie, wojskowo i gospodarczo. Politycznie Rosja traci wpływy w swoim najbliższym otoczeniu. Nie tylko na Ukrainie, ale też na Kaukazie i w Azji Centralnej. Rosja staje się też coraz bardziej zależna od Chin. (...) Pod względem militarnym Rosja straciła poważną część swoich sił konwencjonalnych: setki samolotów, tysiące czołgów i ponad 300 tys. żołnierzy. Rosja jest również pod presją gospodarczą. Zyski ze sprzedaży ropy naftowej i gazu spadają - wyliczał sekretarz generalny NATO. Jednocześnie zaznaczył, że nie wolno nam lekceważyć Rosji.



10:38

W listopadzie rosyjskie siły powietrzne na Ukrainie prawdopodobnie zaczęły częściej wykorzystywać 500-kilogramowe bomby kasetowe RBK-500, które miały zostać użyte na osi Wuhłedaru i w pobliżu Awdijiwki w obwodzie donieckim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



08:55

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy z wtorku na środę 21 dronów, którymi Rosja zaatakowała terytorium Ukrainy - oświadczyły siły powietrzne. Głównym celem ataku był obwód chmielnicki.

Siły powietrzne armii ukraińskiej oświadczyły, że Rosja użyła w ataku 21 dronów irańskich Shahed 136/131 i trzech pocisków rakietowych Ch-59. Wszystkie drony zostały zniszczone. Rakiety, które Rosjanie wymierzyli w cele na południu kraju, nie wyrządziły zniszczeń - dwie zostały strącone, a jedna nie osiągnęła celu

08:55

Siły ukraińskie utrzymały pozycje na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Rosjanie kontynuują szturm pod Awdijiwką w obwodzie donieckim - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

W najnowszej analizie sytuacji na froncie amerykański think tank ocenia, że 28 listopada Ukraińcy podjęli ataki na lewym brzegu Dniepru. Siły ukraińskie utrzymywały tam pozycje - ogłosił sztab generalny w Kijowie. Z doniesień rosyjskich prokremlowskich blogerów wojennych wynika, że Ukraińcy atakowali koło miejscowości Pojma (4 km od Dniepru) i w lasach koło miejscowości Krynky (2 km od tej rzeki).

W zachodniej części obwodu zaporoskiego siły ukraińskie - według doniesień - 28 listopada poczyniły pewne postępy. Ukraiński bloger wojenny Kostiantyn Maszowec informował, nie podając szczegółów, że oddziały ukraińskie odnoszą sukcesy na zachód od Robotynego, w kierunku miejscowości Kopani.

Pod Awdijiwką Rosjanie kontynuowali operacje ofensywne. Jak wskazują nagrania opatrzone geolokalizacją, nieznacznie przesunęli się naprzód w strefie przemysłowej na południowym wschodzie od miasta. ISW cytuje doniesienia kilku prokremlowskich blogerów wojennych, którzy utrzymują, że Rosjanie przesunęli się 1,5 km na wschód od kombinatu koksochemicznego w Awdijiwce.

08:53

W wyniku ostrzałów rosyjskich w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy zginęły trzy osoby, w tym siedmioletnia dziewczynka - podał portal Ukrainska Prawda. Trzy osoby zostały ranne.

Do ataku na gminę Seredyno-Buda doszło we wtorek w ciągu dnia. Rosjanie ostrzelali ten rejon z moździerzy, artylerii i systemów rakietowych.

Ostrzelana miejscowość leży przy granicy z Rosją. Od początku inwazji rosyjskiej w lutym 2022 roku ukraińskie miasta i wsie nadgraniczne są celem ciągłych ataków rosyjskiej artylerii.