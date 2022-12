Armia Ukrainy zestrzeliła ostatniej nocy dziesięć z piętnastu irańskich dronów Shahed-131 i 136, którymi Rosja zaatakowała ukraińskie obwody na południu kraju - poinformowało dowództwo operacyjne Południe ukraińskich wojsk lotniczych. Rosja najprawdopodobniej zużyła dużą część własnych pocisków balistycznych i próbuje to uzupełnić sprowadzając setki takich pocisków z Iranu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W wyniku nocnych ataków Rosji na obwód odeski jego główne miasto, Odessa, zostało niemal całkowicie odcięte od prądu – poinformował w sobotę w Telegramie zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Rada UE zatwierdziła pomoc dla Ukrainy w wysokości 18 mld euro. Najważniejsze informacje związane z 290. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 10.12.2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne / EPA/SERGEI ILNITSKY / PAP/EPA





17:30

Iran, który dostarcza Rosji drony, staje się jej głównym wojskowym partnerem, a oba kraje rozważają wspólną produkcję bezzałogowców. USA i W. Brytania oceniają, że współpraca Teheranu i Moskwy stanowi rosnące zagrożenie dla Ukrainy i wspólnoty międzynarodowej - pisze w sobotę BBC.

16:50

Rada UE uzgodniła w sobotę pakiet legislacyjny, który umożliwi UE udzielanie Ukrainie pomocy finansowej przez cały 2023 r. Wartość tej pomocy sięgnie 18 mld euro.

Proponowany pakiet Rada przyjęła w sobotę w drodze procedury pisemnej. Przedłoży go następnie Parlamentowi Europejskiemu, tak by mógł zostać przyjęty w przyszłym tygodniu.

16:26

Na froncie wojny z Rosją zginął walczący na w obronie Ukrainy ochotnik z Białorusi, Aliaksiej Audziejenka – poinformował w sobotę białoruski ochotniczy pułk im. Kastusia Kalinouskiego. Jest to już 16. Białorusin, który poległ od początku działań wojennych.

Audziejenka zginął 4 grudnia na bachmuckim odcinku frontu – przekazał pułk Kalinouskiego na Telegramie.

16:08

Rosjanom, w większym stopniu niż Ukraińcom, zaczyna brakować amunicji, ale z czasem odbudują ten potencjał - ocenia w rozmowie z agencją Bloomberga ekspert waszyngtońskiego think tanku Woodrow Wilson International Center - Michael Kotkin.

Pytany o to, której za stron konfliktu wcześniej zabraknie amunicji i broni Kotkin odpowiada, że Ukraina potrzebuje stałych dostaw amunicji artyleryjskiej, ale tempo w jakim ją zużywa przekracza tempo w jakim Zachód jest w stanie ją produkować. ":Coś musi się zmienić w kwestii produkcji" - podkreśla ekspert.

15:55

Papież Franciszek przyjął w sobotę na audiencji prezydent Słowacji Zuzanę Caputovą. Wśród tematów rozmów prowadzonych przez nią w Watykanie była wojna na Ukrainie i przyjmowanie uchodźców.

15:22

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz chce kontynuować rozmowy z prezydentem Rosji, Putinem. "Mamy zupełnie różne opinie" - przyznał Scholz w sobotę podczas spotkania w swoim okręgu wyborczym w Poczdamie. "Mimo to będę z nim nadal rozmawiać, bo chcę przeżyć moment, w którym możliwe jest wyjście z sytuacji".

"A to nie jest możliwe, jeśli się nie rozmawia" - zauważył Scholz, cytowany przez agencję dpa.

15:10

Bundeswehra wystawiła na aukcji internetowej 36,4 tys. niepotrzebnych już armii wełnianych koców. Po krytyce planowanej licytacji wstrzymano sprzedaż i zaoferowano koce Ukrainie - informują w sobotę niemieckie media.

36 400 wełnianych koców z zapasów Bundeswehry zostanie wysłanych na Ukrainę jako pomoc zimowa, podała gazeta "Welt am Sonntag"





14:19

W wyniku nocnych ataków Rosji na obwód odeski jego główne miasto, Odessa, zostało niemal całkowicie odcięte od prądu – poinformował w sobotę w Telegramie zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

„Minionej nocy wróg uderzył w energetyczne obiekty obwodu (odeskiego). W chwili obecnej miasto pozbawione jest prądu. Jest on dostarczany jedynie dla obiektów infrastruktury krytycznej: do szpitali, na oddziały położnicze, do kotłowni i stacji wodociągowych” – napisał.

Telegram

13:36

Rosja nadal odmawia dostępu do ukraińskich jeńców, przetrzymywanych w obozie w Ołeniwce w okupowanej części obwodu donieckiego - oświadczył ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec w opublikowanym wywiadzie dla Radia Swoboda.

Po raz kolejny nie jesteśmy tam dopuszczani. Wygląda na to, że otrzymamy dostęp do Ołeniwki dopiero po tym, jak Siły Zbrojne Ukrainy ją wyzwolą - powiedział. Według naszych informacji obecnie znajduje się tam 150 obywateli Ukrainy. Są to nie tylko wojskowi - dodał.



13:21

Po tym, jak Rosjanie wielokrotnie przeprowadzili ataki rakietowe na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie, Pentagon wyraził "milczące poparcie" dla ukraińskich ataków dronami daleko w głąb terytorium Rosji - podał brytyjski dziennik "The Times".

12:35

Władze Ukrainy przychylnie patrzą na możliwość odegrania przez Stolicę Apostolską roli mediatora w przyszłych negocjacjach pokojowych, ale "smutna prawda jest taka, że nie nadszedł jeszcze moment na mediacje, a powodem jest prezydent Putin"- powiedział Dmytro Kułeba w rozmowie opublikowanej przez Ansę.

11:25

Od początku otwartej fazy wojny Rosji przeciwko Ukrainie władze obwodu ługańskiego na wschodzie kraju udokumentowały śmierć 415 cywilów, jednak pełna skala rosyjskich zbrodni będzie znana dopiero po wyzwoleniu - oświadczył szef obwodowej administracji wojskowej Serhij Hajdaj.

"Nie wiemy jeszcze, co nas czeka po wyzwoleniu ojczystej ługańszczyzny" - napisał w serwisie Telegram.

"Odnotowano już wiele faktów tortur i porwań mieszkańców regionu. 415 oficjalnie udokumentowanych zabitych w trakcie wrogiej agresji, setki grobów w podwórkach, tortury i zaginięcia. Znane są przypadki, gdy mieszkańcy obwodu ługańskiego, którzy się nie ewakuowali, po dwa miesiące znajdowali się w (rosyjskich) katowniach" - podkreślił.

Hajdaj zaznaczył, że Rosjanie dokonują zbrodni w regionie, który zawsze uważany był za przyjazny wobec ich kraju. "Jestem przekonany, że kara jest nieuchronna" - napisał.



10:53

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzi działania kontrwywiadowcze w obiektach Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego w obwodzie charkowskim. Są one wymierzone w rosyjskie służby specjalne - poinformowała obwodowa delegatura SBU.

Rewizje trwają w 14 zgromadzeniach zakonnych i świątyniach, m.in. w katedralnym Soborze Zwiastowania w Charkowie i katedralnym Soborze Wniebowstąpienia Pańskiego w Iziumie.

SBU wkroczyła do obiektów religijnych podległej Moskwie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej wraz z funkcjonariuszami Gwardii Narodowej MSW i Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.