Wojska Rosji kontrolują około połowy Siewierodoniecka na wschodzie kraju, siły ukraińskie natomiast rozbiły w Donbasie najemników rosyjskich z tzw. grupy Wagnera. Ukraińcy szykują się także na możliwy ponowny szturm Kijowa. Wojskowi budują pierwszą linię umocnień w dużej odległości od miasta. W wyniku problemów z zaopatrzeniem w żywność rosyjscy okupanci zaczęli jeść psy - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na przechwyconą rozmowę żołnierza rosyjskiej armii. Najważniejsze informacje, zdjęcia i filmy, dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zbieramy w naszej relacji.

Autobusy z ukraińskimi uchodźcami przejeżdżające w pobliżu uszkodzonego mostu niedaleko Charkowa.

Ukraińska armia szykuje się na możliwy ponowny szturm Kijowa. Wojskowi budują pierwszą linię umocnień w dużej odległości od miasta.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 30,5 tys. żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Unijni przywódcy zaaprobowali przyznanie rządowi ukraińskiemu 9 mld euro na pokrycie bezpośrednich potrzeb gotówkowych, by kraj ten mógł funkcjonować w czasie, gdy odpiera rosyjską agresję - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Ukraiński sąd skazał dwóch schwytanych rosyjskich żołnierzy na 11 i pół roku więzienia za ostrzał Charkowa na wschodzie kraju - podała agencja Reutera. To drugi wyrok za zbrodnie wojenne od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

14:31

Ludmyła Denisowa została odwołana z funkcji rzecznika praw człowieka Ukrainy - informuje Ukrinform.

14:18

Ukraina powinna utworzyć wzdłuż granicy z Rosją zabezpieczenie z pól minowych - zaapelował w telewizji TSN ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, komentując możliwość ponownego rosyjskiego ataku na Kijów.

14:05

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział, że wojna z Rosją "jeszcze potrwa", a sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Zapewnił, że Ukraina dostaje broń z zagranicy, choć chciałby, by działo się to szybciej.

13:50

Ukraińska armia szykuje się na możliwy ponowny szturm Kijowa. Wojskowi budują pierwszą linię umocnień w dużej odległości od miasta. Ten pierwszy pierścień to okopy, punkty obserwacyjne i przeszkody inżynieryjne. Ukraińcy biorą pod uwagę zagrożenie kolejnym atakiem, choć na razie - budując umocnienia - twierdzą, że to dmuchanie na zimne. Wczoraj pojawiły się doniesienia o zwiększeniu aktywności rosyjskich wojsk, tuż przy granicy z obwodem kijowskim.

13:27

Cytat Słyszę ogromne słowa uznania pod adresem całego naszego społeczeństwa, naszego narodu, wielki szacunek dla Polaków w związku z kwestią uchodźców z Ukrainy. powiedział przebywający z wizytą w Egipcie prezydent Andrzej Duda

13:07

Jeden z czworga zatrzymanych przez siły rosyjskie Ukraińców, którzy pracowali w misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), został uwolniony - ogłosiła na Twitterze sekretarz generalna OBWE Helga Schmid.

12:59

Siły ukraińskie rozbiły w Donbasie najemników rosyjskich z tzw. grupy Wagnera - podała agencja UNIAN, powołując się na rozmowę telefoniczną rosyjskiego wojskowego, której zapis opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Według SBU żołnierz ten telefonował do swojej żony. W rozmowie, pełnej wulgaryzmów, wojskowy złości się, że dowódcy do zdobywania pozycji ukraińskich "zagonili CzWK-owców", jednak nic to nie dało. "Wszyscy oni tam polegli. Specnaz, k..." - opisuje wojskowy w nagraniu. W rozmowie mówi też, że "nie widzi wyjścia z tej sytuacji".



"CzWK" to rosyjski skrót terminu "prywatna firma wojskowa", pierwsza taka grupa najemnicza w Rosji nazywana była nieformalnie "grupą Wagnera", od pseudonimu jej dowódcy. Pod koniec marca rzecznik Pentagonu John Kirby mówił, że Rosja zintensyfikowała działania w Donbasie, ściągając tam posiłki, m.in. w postaci ok. 1000 najemników z "grupy Wagnera".



12:33

Nowe sankcje nałożone na Rosję to wciąż za mało, aby skutecznie pomóc Ukrainie. Również dostawy broni dla Ukrainy nie są satysfakcjonujące - powiedział w czasie wystąpienia w Madrycie wiceszef biura prezydenta Ukrainy Ihor Żowkwa.

Jak przekazał Żowkwa, nowy pakiet sankcji zostaje wprowadzony "zbyt powoli, za późno", a same sankcje są "zdecydowanie niewystarczające". Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przyznał także, że dostawy broni z Zachodu na Ukrainę nie są dla niego satysfakcjonujące.



Gdybyśmy byli usatysfakcjonowani, to natychmiast rozpoczęlibyśmy wyzwolenie Mariupola i wypchnęlibyśmy rosyjskie siły z Donbasu - powiedział Żowkwa.

12:27

Wojska rosyjskie kontrolują około połowy Siewierodoniecka - przekazał mer miasta Ołeksandr Striuk w ukraińskiej telewizji państwowej. Siewierodonieck jest ostatnim dużym bastionem sił ukraińskich w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju.

Striuk, cytowany przez portal Cenzor.net powiedział, że linia frontu dzieli miasto na pół. Trwają walki uliczne. Zapewnił, że oddziały ukraińskie nadal się bronią.

Mówiąc o kontrolowanej przez Rosjan połowie miasta mer wyjaśnił, że nie jest ona okupowana, ale znajdują się tam pozycje wojsk rosyjskich.

11:54

Od początku roku Rosję opuściło ponad 3,8 mln mieszkańców - informuje belgijski dziennik “De Standaard". Rosyjska agresja na Ukrainę tylko nasiliła ten proces, a najbardziej dotyka on sektor IT - wynika z ustaleń dziennika "Washington Post".

11:33

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk z zadowoleniem przyjął porozumienie krajów Unii Europejskiej w sprawie nowych sankcji wobec Rosji. Ocenił jednak, że kompromis osiągnięty w sprawie embarga na rosyjską ropę naftową to tylko "pół kroku". Jego zdaniem część dostaw będzie nadal możliwa do zrealizowania.

W wywiadzie dla radia Deutschlandfunk Melnyk podkreślił, że trzeba "wysuszyć wszystkie przepływy pieniężne do Rosji", co oznacza, że nie należy przerywać stosowania sankcji. Wezwał również do szybszego niż planowane wprowadzenia embarga na dostawy gazu z Rosji.

11:19

11,5 roku więzienia - to wyrok, jaki w ukraińskim sądzie w Połtawie usłyszeli dwaj rosyjscy żołnierze. Odpowiadali za złamanie prawa wojennego - według prokuratury, w dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę ostrzeliwali cywilne cele w obwodzie charkowskim.

Macierzysta jednostka skazanych ma siedzibę w Murmańsku. Jeden z Rosjan był kierowcą, a drugi strzelcem systemu rakietowego Grad. W grudniu trafili na ćwiczenia na Białoruś. W połowie lutego przeniesiono ich do graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego. W przeddzień wojny ustawili wyrzutnię kilka kilometrów od granicy. Rano wystrzelili w stronę Ukrainy, mając świadomość, że strzelają na ślepo i mogą trafić w cywilne cele. 24 lutego przekroczyli granicę i dalej prowadzili ostrzał. Uszkodzili domy mieszkalne, liceum, energetyczną linię i podstację. Po starciach z Ukraińcami poddali się i trafili do niewoli. W sądzie przyznali się do winy i prosili o przebaczenie. Twierdzili, że działali pod przymusem - wypełniając rozkazy.

10:47

Jeśli Europa i wolny świat przegra tę bitwę, przegra tę wojnę, nie będziemy już dłużej bezpieczni, ponieważ zawsze będziemy zagrożeni i narażeni na szantaż ze strony Putina. Oczywiście chcielibyśmy, żeby został całkowicie odsunięty, ale reprezentuje on brutalną siłę, a Rosja jest supermocarstwem i jeśli ostatecznie Ukraina przetrwa jako suwerenne państwo, co jest naszym jedynym celem i powodem, dla którego wspieramy Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby, to będzie to nasze zwycięstwo - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News.

10:39

Rosję czeka "potworny kryzys ekonomiczny, który uderzy z końcem jesieni" - tak o szóstym pakiecie unijnych sankcji mówi w RMF FM Jarosław Wolski, politolog i analityk wojenny. Bruksela ogłosiła w nocy, że do końca roku wstrzymany zostanie import ponad 90 proc. rosyjskiej ropy.

10:19

W wyniku problemów z zaopatrzeniem w żywność rosyjscy okupanci zaczęli jeść psy - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na przechwyconą rozmowę żołnierza rosyjskiej armii.

"Jest ch...wo, dostajemy od Ukraińców wp...dol, nie mamy co jeść. Dziś zjedliśmy Yorkshire teriera" - napisał rosyjski żołnierz przebywający w okupowanym przez Rosję obwodzie chersońskim. Jego zdaniem "w wojsku nie działa logistyka, przez co towarów nie da się dostarczyć". Mężczyzna poprosił rozmówcę o pożyczkę na zakup jedzenia.

10:08

Rosjanie umacniają pozycje na Wyspie Węży. Dwie dodatkowe dywizje zestawów rakietowych S-300 skierowano również na Krym - powiedział szef odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk.

Zdaniem Bratczuka w pobliże położonej na Morzu Czarnym Wyspy Węży Rosjanie wysłali trzy dodatkowe okręty Floty Czarnomorskiej.

W niedzielę ukraińskie media informowały o odesłaniu do znajdującej się na anektowanym Krymie stoczni trzech rosyjskich okrętów desantowych, z których dwa - według wcześniejszych doniesień ukraińskiej armii - zostały uszkodzone.

09:41

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 30,5 tys. żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też samolot, 9 czołgów, 20 pojazdów opancerzonych, 6 systemów artylerii, 2 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet i 8 dronów - wynika z komunikatu.

09:40

Z analizy zdjęć satelitarnych udostępnionych przez amerykański Departament Stanu wynika, że rosyjskie wojska celowo atakują ukraińskie uniwersytety i muzea, by niszczyć ukraińskie dziedzictwo kulturowe - powiedziała ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa.

09:30

Obecnie toczą się ważne walki w Donbasie między ukraińskim a rosyjskim wojskiem. Jak może to wpłynąć na najbliższych kilka tygodni? Prawdopodobnie w dużym stopniu ukształtują one zakończenie wojny - powiedział przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Zapytany o poparcie dla odzyskania przez Ukrainę wszystkich terytoriów utraconych od 2014 roku, w tym Półwyspu Krymskiego, Milley podkreślił, że będzie wspierał wszelkie działania, jakie podejmie w tej sprawie prezydent USA Joe Biden i jego administracja.

To jest wojna między Ukrainą a Rosją i w dużej mierze to, jak się zakończy na polu bitwy, zostanie określone przez prezydenta Zełenskiego i prezydenta Putina - skomentował Milley.

08:27

Szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj poinformował że w ciągu ostatniej doby zginęły w regionie dwie osoby na skutek ostrzałów rosyjskich. Jedną z nich jest francuski dziennikarz, o którego śmierci informowano w poniedziałek.

W oświadczeniu na serwisie Telegram Hajdaj przypomniał, że dziennikarz, Frederic Leclerc-Imhoff, zginął na miejscu podczas ostrzału w Lisiczańsku. Trzy inne osoby zostały ranne.



W tym samym mieście, w innym miejscu, znaleziono ciało zabitego mężczyzny. Zginął przed własnym domem. W miejscowości Zołote ranna została kobieta.

08:24

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,726 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 20,8 tys. osób.

07:36

Wojska rosyjskie nasiliły ostrzały na południu Ukrainy, ale siły ukraińskie uniemożliwiają im posuwanie się naprzód, a ich kontrofensywa sieje panikę w rosyjskich szeregach - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Rosjanie utrzymują zajęte pozycje, ale nie udaje im się zdobyć nowych terenów, więc zamiast tego skupiają się na ostrzałach z artylerii i moździerzy - twierdzi dowództwo.

07:26

Wojska rosyjskie ostrzelały Słowiańsk. Zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych - poinformował szef obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko.

Atak nastąpił w nocy z poniedziałku na wtorek. W ostrzale uszkodzona została szkoła i co najmniej siedem wielopiętrowych bloków mieszkalnych - podała agencja Ukrinform.

07:21

Wielu komentatorów, ale też i polityków za Odrą uważa, że to wyraz braku przekonania, iż Ukraina powinna powstrzymać rosyjską agresję. To zresztą szerszy problem. Coraz częściej notujemy w krajach zachodnich przekonanie, że trzeba dążyć do pokoju kosztem Ukrainy, również terytorialnym. Pozwolić Rosji wyjść z twarzą. To są tezy nieakceptowalne, które są echem tej starej polityki wobec Rosji, która kompletnie się skompromitowała - stwierdził w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

07:15

Wojska rosyjskie wciąż prowadzą szturm na kierunkach Siewierodoniecka i Bachmutu - podał Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. Rosjanie szykują się też do szturmu na kierunku Łymanu - miasta, które zajęli w ostatnich dniach.



06:30

Jeśli chcemy wygrać pokój dla Europy, a także i całego świata, to musimy doprowadzić do sytuacji, w której Rosja będzie stroną pokonaną. Innego wyjścia nie ma, bo albo dojdzie do porażki Moskwy, albo czeka nas perspektywa kolejnej wojny, i to już niedługo - stwierdził w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz.

05:52

86 procent rosyjskich firm objęły sankcje wprowadzone przez Zachód. Prawie co ósma nie była w stanie dostosować się do nowych warunków i wstrzymała działalność - takie są główne wnioski z raportu przedstawionego przez kremlowskie biuro ochrony praw przedsiębiorców.

Dwie trzecie firm jako główny problem podaje spadek popytu, w dalszej kolejności jest niedobór kapitału obrotowego, brak gotówki, przerwanie łańcuchów dostaw i trudności w imporcie. 25 procent przedsiębiorców ocenia stan swych firm jako poważną recesję. 7 procent mówi o kryzysie. Podobna liczba zbankrutowała.

Tylko co dziesiąty badany stwierdził, że jego biznes nadal jest stabilny. Co ciekawe - jak wynika z rządowego raportu - ponad połowa respondentów uważa, że działania władz w obliczu sankcji są niewystarczające. Pozytywnie ocenia je jedna trzecia.

W badaniu wzięło udział ponad 6 tysięcy menadżerów i właścicieli firm z całej Rosji.

05:30

Ofensywą rosyjskich wojsk na ukraińskie miasto Siewierodonieck dowodzi wiceminister obrony generał Giennadij Żidko, który był szefem sztabu generalnego kontyngentu w stolicy Syrii - Damaszku w 2016 roku - pisze włoski dziennik "Corriere della Sera". Dodaje, że razem z nim jest generał Aleksandr Dwornikow, także "weteran" z Syrii. Według mediolańskiej gazety 56-letni Żidko, z pochodzenia Uzbek, jest "absolutnie wierny" prezydentowi Władimirowi Putinowi.

Generał kieruje wydziałem politycznym rosyjskiej armii. Po powrocie z Syrii zajmował się mobilizacją, propagandą i logistyką; rozwinął program rekrutacji Rosjan w wieku 17-18 lat jako przyszłych kadetów. Dziennik, powołując się na źródła w Moskwie, zaznacza, że uczestniczył on w przeszłości w przebudowie rosyjskiej armii, a jego obecne zaangażowanie może mieć związek ze zmianami wprowadzonymi po początkowych błędach.

05:15

Wysłanie na Ukrainę systemu artylerii rakietowej M270 MLRS wciąż jest rozważane, ale nie rozważamy przekazania rakiet długiego zasięgu - powiedział PAP przedstawiciel administracji Joe Bidena, wyjaśniając wcześniejszą wypowiedź prezydenta USA.

"System MLRS nadal jest rozważany, ale nie rozważamy przekazania niczego o dłuższym zasięgu, wykraczającym poza użytek na polu bitwy" - powiedział urzędnik, nie podając więcej szczegółów.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP o sens słów prezydenta Joe Bidena, który powiedział w poniedziałek, że USA nie przekażą Ukrainie "systemów rakietowych, którymi mogą uderzyć wewnątrz Rosji". Zrodziło to spekulacje, że administracja - wbrew wcześniejszym doniesieniom - nie wyśle Kijowowi systemu MLRS lub HIMARS, o które Ukraina od dawna zabiegała, m.in. ze względu na zasięg rakiet.

05:10

"Konsekwentne działania dyplomatyczne przynoszą efekty. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom mamy porozumienie: rosyjska ropa będzie objęta unijnymi sankcjami. Kluczowa wiadomość dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Wsparcie dla suwerennej Ukrainy" - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twiterze szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

05:02

Unijni przywódcy zaaprobowali przyznanie rządowi ukraińskiemu 9 mld euro na pokrycie bezpośrednich potrzeb gotówkowych, by kraj ten mógł funkcjonować w czasie, gdy odpiera rosyjską agresję - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Agencja AFP przypomina, że Kijów określił swoje potrzeby na 5 miliardów dolarów miesięcznie. Europejskie źródło podało, że nowa pomoc UE przyjmie formę "pożyczek o długim terminie zapadalności" z dotowanymi stopami procentowymi.