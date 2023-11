We wtorek przypada 10. rocznica rozpoczęcia proeuropejskich protestów na głównym placu stolicy Ukrainy, Majdanie Niepodległości, wywołanych wstrzymaniem przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE.

Był to początek ruchu społecznego znanego jako Euromajdan, który doprowadził do Rewolucji godności i prozachodniego zwrotu w ukraińskiej polityce. Trwające do lutego 2014 r. protesty były brutalnie pacyfikowane przez milicję i służby, zginęło ponad 100 demonstrantów.

17:12

Ukraina wdraża i będzie wdrażać wszystkie zalecenia Unii Europejskiej, będące warunkiem rozpoczęcia formalnych rozmów akcesyjnych z UE; decyzja, która ma zapaść w grudniu, będzie wyzwaniem dla jedności całej wspólnoty - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej w Kijowie, z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i prezydent Mołdawii Mai Sandu, prezydent Wołodymyr Zełenski.

16:25

Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow oświadczył, że na razie nie zapadły żadne decyzje w sprawie wymiany dowódców wojskowych, jednak zapewnił, że prowadzone są działania na rzecz podwyższenia efektywności dowodzenia armią.

Temat zmiany dowódców jest omawiany w naszym wewnętrznym kole wojskowym. Mogę tylko powiedzieć, że na razie nie zapadły żadne decyzje - oznajmił we wtorek szef ukraińskiego resortu obrony.

W zeszłym tygodniu portal "Ukrainska Prawda" doniósł, że minister Umierow zamierza zwolnić ze stanowisk trójkę generałów: szefową Medycznych Sił Zbrojnych Ukrainy Tetianę Ostaszczenko, dowódcę ugrupowania "Tawria" Ołeksandra Tarnawskiego i dowódcę Połączonych Sił Serhija Najewa.

Jedyną osobą, która straciła dotychczas posadę, jest Ostaszczenko. Została ona zwolniona przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 19 listopada. Gen. Ostaszczenko była wcześniej krytykowana przez lekarzy i wolontariuszy za złą organizację opieki medycznej na froncie.

Źródła "Ukrainskiej Prawdy" nie mówiły wówczas o przyczynach ewentualnego usunięcia ze stanowisk Tarnawskiego i Najewa. Portal wskazał jednak, że ten ostatni może znajdować się w polu zainteresowania śledczych badających sprawę obrony obwodu chersońskiego w 2022 r.

15:41

Ukraińscy partyzanci otruli rosyjskich żołnierzy trutką na szczury dodaną do zamówionego przez wojskowych z baru jedzenia - poinformował we wtorek Iwan Fedorow, lojalny wobec Kijowa mer okupowanego Melitopola na południowym wschodzie Ukrainy. Kilku wojskowych zmarło.

Członkowie ukraińskiego ruchu oporu dowiedzieli się, że Rosjanie zamawiają w jednym z miejscowych barów jedzenie i alkohol, po czym do zamówionych porcji dodali trutki na szczury - pisze RBK-Ukraina.

Według mera pewna liczba żołnierzy sił okupacyjnych zmarła wskutek zatrucia. Rosyjskie media poinformowały o trzech zmarłych i jednym oficerze w stanie ciężkim.

15:38

Budowa strategicznego partnerstwa oraz włączenie Polski w proces powojennej odbudowy Ukrainy to cel kongresu "Join in!", który we wtorek odbył się w Kielcach. Polska jest naszym największym partnerem handlowym. Jest jeszcze wiele obszarów, w których moglibyśmy współpracować - powiedział ambasador Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz.

15:05

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ogłosił we wtorek w Kijowie nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1,3 mld euro. Znajdą się w nim dodatkowe systemy obrony powietrznej IRIS-T SLM, amunicja i miny przeciwczołgowe - oświadczył.

"To dla mnie zaszczyt ogłosić nowy pakiet pomocy podczas mojej wizyty tutaj. Do tego pakietu włączono, oczywiście, kolejne cztery systemy IRIS-T SLM, pociski artyleryjskie kalibru 155 mm oraz miny przeciwczołgowe" - powiedział Pistorius na wspólnym briefingu ze swym ukraińskim odpowiednikiem Rustemem Umierowem.

Niemiecki minister wyjaśnił, że w ramach nowego pakietu Ukraina otrzyma dodatkowe 20 tys. pocisków, które znajdą się w zapowiedzianej wcześniej puli 140 tys. pocisków, przewidzianej w nadchodzącym roku.

13:15

Prezydent Czech Petr Pavel na spotkaniu dowódców czeskiej armii we wtorek powiedział, że dostawy broni na Ukrainę wciąż grzęzną, a ukraińska kontrofensywa nie rozwinęła się tak, jak oczekiwali tego sami Ukraińcy. Zdaniem emerytowanego generała zachodnie wsparcie nie było wystarczająco duże i szybkie.

"Dostawy broni, których Ukraina potrzebuje, aby odnieść sukces w wojnie z Rosją, są spóźnione i nie osiągają niezbędnego poziomu" - zaznaczył czeski prezydent. Pavel, który w przeszłości kierował Komitetem Wojskowym NATO, stwierdził że sami ukraińscy żołnierze czują się nie tylko zmęczeni, ale są coraz bardziej rozczarowani zachodnim wsparciem. Czują, że zostali pozostawieni sami sobie - ocenił prezydent. Jak dodał, Rosja dobrze wykorzystała ostatni czas i wyciągnęła wnioski z przebiegu walk, zwielokrotniła produkcję wojskową i jest w stanie dostarczyć taką samą lub większą ilość sprzętu i amunicji niż ta, którą Zachód może dostarczyć na Ukrainę.

13:07

Ministerstwo obrony Rosji zaczęło nabór do oddziałów, które będą rozmieszczone w Afryce i zastąpią niegdyś działających tam najemników z Grupy Wagnera - podał w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Nabór rozpoczął się po tym, jak resortowi obrony Rosji nie udało się zwerbować byłych wagnerowców do działań w Afryce - informuje ISW. Analitycy powołują się na doniesienia jednego z prokremlowskich blogerów wojennych, który opublikował reklamę zachęcającą do wstąpienia do "afrykańskich" jednostek. Będą one - według blogera - formowane w Libii. ISW przypomina, że latem br. w Libii złożył wizytę wiceminister obrony Rosji Junus-Bek Jewkurow.

12:19

Ludzie Władimira Putina próbowali mnie zabić 5-6 razy i nadal nie zrezygnowali z tego, by siłą odsunąć mnie od władzy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Sun".

Zełenski porównał reakcję na próby zabicia go do reakcji na Covid-19 - pierwsza wywołała panikę, jak pojawienie się pandemii, ale każda kolejna była przyjmowana spokojniej.

12:15

W poniedziałek Węgry dostarczyły Ukrainie 100 respiratorów - powiadomiła agencja Interfax-Ukraina, powołując się na informacje przekazane przez szefa lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksyma Kozyckiego.

"Respiratory zostały dostarczone do obwodu lwowskiego i natychmiast rozprowadzone wśród instytucji medycznych w obwodach odeskim, mikołajowskim, chersońskim, charkowskim, dniepropietrowskim, kijowskim, zaporoskim, sumskim, tarnopolskim, iwano-frankowskim, połtawskim, donieckim, a także w Kijowie i Lwowie" - napisał Kozycki na swoim kanale w Telegramie.

11:45

Celem wizyty ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa w Kijowie jest zapoznanie się z sytuacją na Ukrainie oraz sprawdzenie skuteczności wsparcia, udzielanego temu państwu w wojnie z Rosją - poinformował niemiecki resort obrony.

11:00

Na trzy lata więzienia skazał sąd wojskowy na Sachalinie, na rosyjskim Dalekim Wschodzie, żołnierza za odmowę udziału w wojnie na Ukrainie - podał we wtorek niezależny portal The Moscow Times. To drugi taki wyrok na Sachalinie wydany od początku listopada tego roku.

09:40

Pięć osób zginęło w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach: donieckim, charkowskim i chersońskim - poinformowały władze regionów. Szef obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin zaznaczył, że na miasto spadło w ciągu minionej doby 16 rosyjskich pocisków.

Rosjanie przeprowadzili łącznie 44 ostrzały na miejscowości w tym regionie, z użyciem: artylerii, czołgów moździerzy, lotnictwa, systemów rakietowych i dronów.