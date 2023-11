Do Penzy w zachodniej części Rosji zostały wywiezione ukraińskie dzieci z internatu dla osób z problemami psychicznymi w obwodzie chersońskim - poinformowało Centrum Narodowego Sprzeciwu. Wyjazd zorganizowała kobieta, za którą władze ukraińskie wysłały międzynarodowy list gończy, zarzucając jej udział w ludobójstwie. Jeśli możemy mówić o sukcesach obecnej ukraińskiej operacji letnio-jesiennej, to nie będą to na pewno zdobycze terytorialne. Może to być jednak zepchnięcie przez Ukrainę rosyjskiej floty czarnomorskiej do narożnika oraz ataki dokonywane za pomocą rakiet i dronów na tyły rosyjskie, które zmusiły Rosjan do zmiany systemu operowania siłami powietrznymi - ocenił w rozmowie z PAP Jakub Ber, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczone rosyjskie pojazdy wojskowe na jednej z ulic w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

09:17

Jeśli możemy mówić o sukcesach obecnej ukraińskiej operacji letnio-jesiennej, to nie będą to na pewno zdobycze terytorialne. Może to być jednak zepchnięcie przez Ukrainę rosyjskiej floty czarnomorskiej do narożnika, przez co przestała się liczyć jako istotny czynnik w tej wojnie, oraz ataki dokonywane za pomocą rakiet i dronów na tyły rosyjskie, które zmusiły Rosjan do zmiany systemu operowania siłami powietrznymi - ocenił w rozmowie z PAP Jakub Ber, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

Ber ocenił, że "na razie nie widzi perspektyw na to, by zdobyte przez Ukraińców przyczółki nad dolnym Dnieprem rozwinęły się w coś większego". Żeby doszło do przełamania obrony rosyjskiej na odcinku krymskim w perspektywie roku czy dwóch lat, musiałoby dojść do załamania armii rosyjskiej - wskazał.

Obie armie są obecnie w poważnym kryzysie, a sytuacja na froncie przypomina pojedynek bokserski, w którym dwaj bokserzy okładają się pięściami ledwo stojąc na nogach, przy czym żaden z nich nie chce zejść z ringu, a jednocześnie nie jest w stanie znokautować rywala - zaznaczył analityk.

09:15

Rosjanie wywieźli do Rosji ukraińskie dzieci z internatu dla osób z problemami psychicznymi w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało Centrum Narodowego Sprzeciwu. Dzieci trafiły do Penzy w zachodniej części Rosji, a wyjazd zorganizowała kobieta, za którą władze ukraińskie wysłały międzynarodowy list gończy, zarzucając jej udział w ludobójstwie.

"Rosjanie nadal nielegalnie deportują ukraińskie nastolatki na terytorium Federacji Rosyjskiej. (...) Co istotne, w internatach przebywają nie tylko sieroty. Wiele dzieci ma opiekunów i rodziców" - podkreśla Centrum Narodowego Sprzeciwu.