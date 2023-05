Kanada zakończy w najbliższych tygodniach dostawę około 5 tys. broni strzeleckiej i miliona sztuk amunicji z pakietu pomocy wojskowej ogłoszonego w kwietniu, poinformował w piątek Ukrinform. Pełne wdrożenie czarnomorskiego porozumienia zbożowego nie zostało jeszcze zapewnione, pomimo oświadczenia Rosji o jego przedłużeniu - poinformował Ukrinform. Najważniejsze informacje 458. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo.

Zniszczenia na Ukrainie / DMYTRO FEDORIV / PAP/EPA

06:03

Spośród ponad 150 ofiar prześladowań motywowanych politycznie na tymczasowo okupowanym Krymie co najmniej 38 jest poważnie chorych lub niepełnosprawnych, twierdzi organizacja praw człowieka CrimeaSOS - poinformował w sobotę Ukrinform.



Jak zauważono w raporcie CrimeaSOS, nieludzkie warunki panujące w miejscach przetrzymywania powodują zaostrzenie chorób przewlekłych wśród ofiar prześladowań o podłożu politycznym na Krymie.



"Według dostępnych informacji co najmniej 38 więźniów politycznych na Krymie ma poważne problemy zdrowotne. 30 z nich to osoby w wieku 50 lat i starsze oraz emeryci" - czytamy w raporcie.

06:02

Kanada zakończy w najbliższych tygodniach dostawę około 5 tys. broni strzeleckiej i miliona sztuk amunicji z pakietu pomocy wojskowej ogłoszonego w kwietniu, poinformował w piątek Ukrinform.



"Dostawa ogłoszonego w kwietniu pakietu z bronią strzelecką i amunicją przebiega zgodnie z harmonogramem. Karabiny maszynowe, karabiny szturmowe, zestawy czyszczące i magazynki zostały już dostarczone na Ukrainę, a 1 milion nabojów 5,56 mm i 4,8 tys. karabinów szturmowych ma dotrzeć na Ukrainę w nadchodzących tygodniach.", przekazuje Ukrinform.

06:00

Pełne wdrożenie czarnomorskiego porozumienia zbożowego nie zostało jeszcze zapewnione, pomimo oświadczenia Rosji o jego przedłużeniu - poinformował Ukrinform.



Porozumienie zbożowe obejmuje trzy ukraińskie porty, ale od 29 kwietnia do ukraińskiego portu Piwdennyj nie został wpuszczony przez Rosję żaden statek,donosi Ukrinform.



Ukraina oskarżyła Rosję o skuteczne wyeliminowanie portu Piwdennyj z umowy czarnomorskiej. Z kolei Federacja Rosyjska skarży się, że nie może eksportować amoniaku rurociągiem do portu Piwdennyj zgodnie z porozumieniami z Turcją i ONZ.



W piątek ONZ potwierdziło, że eksport rosyjskich nawozów, w tym amoniaku, nie był "do tej pory" realizowany.