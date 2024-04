Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina i USA przygotowują dwustronne porozumienie w sprawach bezpieczeństwa, które niebawem zostanie podpisane. W poniedziałek do Kijowa przyjechał Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. "Ukraina jest na nieodwracalnej drodze do dołączenia do Sojuszu" - oświadczył Stoltenberg. Poniedziałek to 796. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 29.04.2024 r.

Jens Stoltenberg i Wołodymyr Zełenski w Kijowie / AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP 15:10 Sytuacja jest trudna, ale nie jest za późno na to, by Ukraina zwyciężyła. Nadchodzi dalsze wsparcie. Sytuacja w NATO również nabiera tempa, Ukraina jest na nieodwracalnej drodze do dołączenia do Sojuszu - oświadczył Jens Stoltenberg. 14:48 To oczywiste, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO, bo bez niej nie sposób sobie wyobrazić bezpieczeństwa Europy - prezydenta Wołodymyra Zełenskiego cytuje portal Nexta. Zełenski we wpisie na serwisie X stwierdził też, że Ukraina i NATO osiągnęły "najwyższy poziom stosunków od czasu uzyskania niepodległości, ale nie jest to jeszcze najwyższy możliwy poziom". 14:00 Tymczasem, jak podaje Reuters, do Kijowa z niezapowiedzianą wcześniej wizytą przybył Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Prezydent Zełenski podczas ich wspólnej konferencji prasowej powiedział, że ruszyły transporty z amerykańską broną dla Ukrainy, ale proces ten wymaga przyspieszenia. Mówił m.in. o wycofaniu sił ukraińskich z trzech wiosek na wschodzie kraju. Armia rosyjska próbuje wykorzystać tę sytuację, to, że czekamy na dostawy od naszych partnerów. Szybkie dostawy broni są potrzebne, by ustabilizować front - dodał ukraiński prezydent. Rosja przygotowuje się do ofensywy - podkreślił Zełenski. 12:46 Ostatniej nocy Polacy odblokowali wszystkie punkty kontrolne na granicy z Ukrainą; minister rolnictwa Mykoła Solski podziękował polskim kolegom za produktywną pracę - poinformowała służba prasowa ukraińskiego resortu rolnictwa. "Wyrażamy wdzięczność polskiemu ministerstwu za konstruktywną pracę na rzecz odblokowania granicy. Dziękujemy również stowarzyszeniom branżowym obu krajów. Długotrwałe negocjacje nie były łatwe, ale najważniejsze jest to, że mamy wynik" - zaznaczył minister na Facebooku. Solski zaznaczył, że negocjacje między ministerstwami i stowarzyszeniami będą kontynuowane. "Strony zgodziły się na comiesięczną wymianę danych dotyczących tranzytu produktów rolnych w celu monitorowania sytuacji" - przekazał. 12:43 Siłom rosyjskim raczej nie uda się dokonać znaczącego operacyjnie przesunięcia w głąb terytorium Ukrainy na zachód od miasta Awdijiwka po wycofaniu się Ukraińców z pozycji na tym obszarze - ocenia amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW). Analitycy przewidują, że w najbliższych tygodniach Rosjanie będą w dalszym ciągu zdobywać przewagę taktyczną na kierunku awdijiwskim. "Niedawne rosyjskie postępy na północny zachód od Awdijiwki skłoniły siły ukraińskie do wycofania się z innych ograniczonych pozycji taktycznych wzdłuż linii frontu na zachód od tej miejscowości" - pisze ISW, przytaczając wypowiedź dowódcy armii ukraińskiej gen. Ołeksandra Syrskiego z niedzieli. "Jest (jednak) mało prawdopodobne, by w krótkim okresie Rosjanom udało się dokonać głębszego, znaczącego operacyjnie wejścia w terytorium Ukrainy w tym rejonie" - ocenia ISW. Syrski powiadomił w niedzielę, że ukraińskie wojska w celu "zachowania życia i zdrowia żołnierzy" wycofały się z miejscowości na zachód i północny zachód od Awdijiwki (Berdyczi, Semeniwka) oraz z Nowomychajliwki na południowy zachód od Doniecka. Zobacz również: Sytuacja Ukraińców w Donbasie jest trudna, ale nie katastrofalna 11:44 Wzmożone rosyjskie uderzenia na Ukrainę w marcu spowodowały, że liczba cywilnych ofiar była o 20 proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu - podało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano dane ONZ-owskiej Misji Monitorującej Prawa Człowieka na Ukrainie, według której w marcu 2024 roku zginęło lub rannych zostało 604 cywilów, co oznacza wzrost o 20 proc. w stosunku do lutego. Jako powód tych zgonów wskazano uderzenia pocisków i innej wystrzeliwanej z powietrza amunicji na terytorium całej Ukrainy, a także wzmożone bombardowania wzdłuż linii frontu. Raport zwraca uwagę na wzmożone, skoordynowane uderzenia w infrastrukturę krytyczną Ukrainy, wskutek których 20 obiektów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Jak dodano, zginęło 57 dzieci, co jest dwukrotnie wyższą liczbą niż w lutym i jest bezpośrednio związane z użyciem przez Rosję wystrzeliwanej z powietrza amunicji. Od 24 lutego 2022 roku odnotowano 31 366 ofiar cywilnych na Ukrainie, wliczając w to tereny kontrolowane przez Ukrainę i przez Rosję, w tym 10 810 zabitych i 20 556 rannych. "Te liczby podkreślają ogromny koszt ludzki nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - napisano. 11:04 Ukraińskie boty, które są ważną częścią walki z rosyjską dezinformacją, zostały już odblokowane na komunikatorze Telegram - podało ukraińskie Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego. Wcześniej w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy HUR powiadomił, że zarząd komunikatora Telegram zablokował bezpodstawnie istotną część oficjalnych botów, które występowały przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wśród zablokowanych botów znalazł się też główny bot wywiadu. 10:35 Komisja Europejska przedstawi w środę propozycje dotyczące 14. pakietu sankcji wobec Rosji, wśród których prawdopodobnie znajdą się obostrzenia obejmujące handel rosyjskim gazem skroplonym (LNG) - podał w poniedziałek portal Politico. KE ma prowadzić na ten temat rozmowy z unijnymi stolicami - ujawnia Politico powołując się na źródła. Sankcje miałyby m.in. zapobiegać przeładunkowi LNG w europejskich portach. Bo - jak tłumaczą rozmówcy portalu - nowe propozycje nie zakazywałyby zakupu rosyjskiego LNG przez kraje Wspólnoty, ale raczej zajęłyby się ładunkami, które przybywają do portów UE tylko po to, by zostać wysłane gdzie indziej. Będzie to pierwszy raz, kiedy Bruksela uderzy w moskiewski sektor gazowy. Jak dotąd UE wprowadziła całkowity zakaz importu rosyjskiego węgla i ropy naftowej drogą morską do UE, ale nie była w stanie osiągnąć konsensusu w sprawie ograniczeń gazowych, którym sprzeciwiała się część krajów, w tym Węgry, które pozostają w dużym stopniu zależne od importu z Rosji. 10:12 Rosja w najbliższym czasie wrzuci "wyższy bieg" i zrobi wszystko, aby zapobiec dostawom amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy - twierdzi węgierski ekspert ds. bezpieczeństwa Peter Tarjanyi, cytowany przez dziennik "Nepszava". Jego zdaniem uzbrojenie i sprzęt wojskowy dotrze przez Niemcy i Polskę na zachodnią Ukrainę i dlatego w najbliższym czasie region ten "będzie w ogniu". "Po Amerykanach teraz kolej na Europę, by pomóc Ukrainie" - pisze w komentarzu "Nepszava". Amerykański pakiet pomocy wartości ok. 61 mld dolarów, zaakceptowany ostatnio przez Kongres, "nie jest magiczną różdżką, nie może zmienić układu sił na linii frontu, ale z pewnością wzmocni obronę Ukrainy" - dodaje. 08:15 Zarząd popularnego komunikatora Telegram zablokował istotną część oficjalnych botów, które sprzeciwiały się rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przekazał ukraiński wywiad wojskowy HUR. "Dziś zarząd platformy Telegram bez żadnych podstaw zablokował część oficjalnych botów, które sprzeciwiały się rosyjskiej inwazji Ukrainy, w tym główny bot wywiadu" - oświadczył HUR we wpisie na Telegramie. Ukraiński wywiad wojskowy zaznaczył, że choć część botów została zablokowana, to dane użytkowników wchodzących z nim w interakcję są bezpieczne. Bot to oprogramowanie w aplikacji, które za pomocą instrukcji może funkcjonować samodzielnie i realizować zaprogramowane zadania. Takie oprogramowanie może m.in. imitować rozmowy z ludźmi bądź zbierać dane. 05:02 Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do zachodnich sojuszników o wsparcie w dziedzinie obrony powietrznej. "Mamy niedobór systemów obrony powietrznej" - powiedział Kliczko w wywiadzie dla niemieckich mediów. Jego wypowiedź cytuje agencja dpa. Po dwóch latach wojny szkody w Kijowie są ogromne. W wyniku rosyjskich nalotów zniszczonych zostało ponad 800 budynków, w tym prawie 440 budynków mieszkalnych. W nalotach zginęło ponad 200 osób, w tym siedmioro dzieci. Armia rosyjska próbuje zniszczyć krytyczną infrastrukturę miasta. "To ludobójstwo. To horror chcieć zostawić największe miasto Europy Wschodniej bez wody, prądu i ogrzewania" - powiedział niemieckim mediom Kliczko. Mer Kijowa podkreślił, że w sytuacji nasilających się rosyjskich ataków powietrznych, których celem są budynki mieszkalne oraz obiekty infrastruktury krytycznej, miastu potrzebne są skuteczne systemy zwalczania dronów, rakiet i samolotów o większym zasięgu. Jednocześnie podziękował władzom Niemiec za dostarczenie systemów obrony przeciwlotniczej IRIS-T. "Nasi rodacy w Odessie, Dnieprze i Charkowie również potrzebują skutecznych środków obrony" - dodał Witalij Kliczko. 05:00 Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę wieczorem, że Ukraina i USA przygotowują dwustronne porozumienie w sprawach bezpieczeństwa, które niebawem zostanie podpisane. "Pracujemy nad konkretnym tekstem" - oświadczył ukraiński prezydent w wieczornym wystąpieniu wideo. Jego zdaniem, będzie to najważniejsze ze wszystkich porozumień, jakie w kwestiach bezpieczeństwa dotychczas zawarła Ukraina. "Pracujemy nad ustaleniem konkretnych poziomów wsparcia na ten rok oraz na następne dziesięć lat. Chodzi o wsparcie militarne, finansowe, polityczne, a także wspólną produkcję zbrojeniową. Umowa powinna być naprawdę wzorcowa i odzwierciedlać siłę amerykańskiego przywództwa" - podkreślił ukraiński lider, cytowany przez agencję dpa. W ostatnich miesiącach Kijów podpisał już dwustronne umowy o gwarancjach bezpieczeństwa z 9 europejskimi państwami, m.in. z Francją, Niemcami i Wielką Brytanią. Polska dotychczas nie ma podobnej umowy z Ukrainą. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował 4 kwietnia w Brukseli, że prace nad polsko-ukraińskim porozumieniem o gwarancjach bezpieczeństwa są zaawansowane, ale nie ma jeszcze daty jego podpisania. Zobacz również: Sytuacja Ukraińców w Donbasie jest trudna, ale nie katastrofalna

