Od początku inwazji na Ukrainę zginęło lub zostało rannych ponad 220 tys. rosyjskich żołnierzy i najemników - powiedział brytyjski minister obrony Ben Wallace, przywołując najnowsze amerykańskie szacunki. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley podał, że w Bachmucie na wschodzie Ukrainy walczy około 6 tys. zawodowych najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera i około 20-30 tys. innych najemników tej formacji, w tym zwerbowanych w więzieniach. Czwartek jest 400. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

09:12

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar zapewniła, że straty armii rosyjskiej są kilkakrotnie wyższe niż straty ukraińskie. W niektórych dniach na froncie na wschodzie kraju liczba zabitych Rosjan jest 10 razy wyższa od strat ukraińskich - dodała.

"Są takie dni na wschodzie, kiedy proporcja zabitych sięga 1:10" - napisała Malar na serwisie Telegram. Podkreśliła, że "nie jest tak codziennie" i że średnia proporcja strat jest mniejsza.

08:46

Rosja przygotowuje wielką kampanię rekrutacyjną w celu pozyskania 400 tys. dodatkowych żołnierzy, ale jest bardzo mało prawdopodobne, by kampania przyciągnęła taką dużą liczbę prawdziwych ochotników - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Rosja przedstawia kampanię jako poszukiwanie ochotniczego, zawodowego personelu, a nie nową, obowiązkową mobilizację.

08:03

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zwraca uwagę w najnowszej analizie na doniesienia z Rosji, gdzie tamtejsze służby więzienne (FSIN) zaproponowały koncernowi Rostiech wykorzystanie pracy więźniów do produkcji nie wymagającej wysokich kwalifikacji.

Według mediów prorządowych w Rosji, na które powołuje się ISW, kierownictwo koncernu ma teraz rozważyć tę propozycję.

Praca więźniów nie będzie raczej wykorzystana przy produkcji obronnej o wysokim stopniu zaawansowania technicznego - zauważa ośrodek. Niemniej - dodaje - "więźniowie będą zapewne angażowani do produkcji bardziej podstawowych towarów o niższej jakości, co uwolni większe moce robocze dla produkcji zaawansowanej technicznie, bardzo potrzebnej do prowadzenia wojny".

ISW przypomina, że już wcześniej wywiad brytyjski oceniał, iż rosyjski przemysł obronny w coraz większym stopniu wykorzystuje pracę więźniów.

07:25

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) prowadzi brutalne działania kontrwywiadowcze i filtracyjne w miejscowościach na okupowanym Krymie - podał sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy.

Miejscem tych działań jest np. Krasnoperekopsk, miasto na północy Półwyspu Krymskiego - wynika z komunikatu sztabu. W Krasnoperekopsku "pracownicy FSB prowadzą aktywne działania kontrwywiadowcze, którym towarzyszą poniżające procedury filtracji" - informuje sztab. W trakcie tych procedur cywile są zmuszani do rozbierania się, a przesłuchaniom towarzyszy bicie - informuje sztab.

06:34

Prezydent Zełenski broni decyzji nakazującej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (UCP) opuszczenie Ławry Peczerskiej w Kijowie. To krok w kierunku wzmocnienia duchowej niezależności naszego kraju; bronimy społeczeństwo przed cynicznym manipulowaniem religią przez Moskwę - oświadczył.

06:30

W Bachmucie na wschodzie Ukrainy walczy około 6 tys. zawodowych najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera i około 20-30 tys. innych najemników tej formacji, w tym zwerbowanych w więzieniach - poinformował przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley.

Jak dodał, Grupa Wagnera ponosi "ogromne straty" w rejonie Bachmutu.

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną ocenia w najnowszej analizie, że wojska rosyjskie kontrolują obecnie 65 proc. Bachmutu. Najemnicy z Grupy Wagnera najprawdopodobniej zajęli terytorium zakładów AZOM na północy miasta.

06:21

Od początku inwazji na Ukrainę zginęło lub zostało rannych ponad 220 tys. rosyjskich żołnierzy i najemników - powiedział brytyjski minister obrony Ben Wallace, przywołując najnowsze amerykańskie szacunki.

To oznaczałoby, że w ciągu ostatnich kilku tygodni rosyjskie straty bardzo wzrosły, bowiem w lutym brytyjski wywiad oceniał liczbę zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy regularnych wojsk oraz prywatnych firm wojskowych na 175 do 200 tys., z czego zabitych na między 40 a 60 tys.