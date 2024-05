Pięć osób nie żyje, co najmniej 15 jest rannych po rosyjskim ataku rakietowym na Małodanyłow w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Takie informacje przekazał szef miejscowej administracji wojskowej Ołeh Syniegubow. Obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie 37 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. Niskie morale, nadużywanie alkoholu, napięcia etniczne oraz rekrutowanie do wojska skazańców z kryminalną przeszłością tworzą w rosyjskich siłach zbrojnych kombinację, która powoduje, że przypadki bratobójczego ognia są częste - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Niedziela jest 816. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w raporcie dnia 19.05.2024.

Zniszczenia po ataku rakietowym wojsk rosyjskich na przedmieście Charkowa (zdjęcie ilustracyjne) / Mykola Kalyeniak / PAP 20:54 Niskie morale, nadużywanie alkoholu, napięcia etniczne oraz rekrutowanie do wojska skazańców z kryminalną przeszłością tworzą w rosyjskich siłach zbrojnych kombinację, która powoduje, że przypadki bratobójczego ognia są częste - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w dniach 5-6 maja co najmniej 11 rosyjskich żołnierzy zostało postrzelonych w wyniku bratobójczego ognia. W związku z jednym z tych zdarzeń, które miało miejsce 6 maja, żandarmeria wojskowa aktywnie poszukuje żołnierza, który zabił sześciu swoich towarzyszy. Poszukiwany żołnierz jest byłym więźniem zrekrutowanym do oddziału Sztorm-Z, przyłączonego do batalionu artylerii w okupowanym przez Rosję obwodzie donieckim. Drugie zdarzenie miało miejsce 5 maja, gdy żołnierz z 38. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych po spożyciu alkoholu postrzelił pięciu żołnierzy. Zwrócono uwagę, że przypadki bratobójczego ognia zdarzają się w rosyjskim wojsku od początku wojny na Ukrainie i mogą mieć śmiertelne konsekwencje dla postronnych cywilów. Przypomniano, że w połowie sierpnia 2023 roku w miejscowości Urzuf koło Mariupola czeczeńscy bojownicy i rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do siebie nawzajem po kłótni po spożyciu alkoholu, w wyniku czego zginęło 11 osób, w tym czterech rosyjskich żołnierzy i siedmiu cywilów. "Te przypadki bratobójczego ognia są symptomatyczną kombinacją niskiego morale, nadużywania alkoholu, a także napięć etnicznych. Stałe wykorzystywanie na polu walki osadzonych bojowników ze Sztormu-Z z kryminalną przeszłością i historią przemocy jeszcze potęguje przypadki bratobójczego ognia" - napisano. 17:20 / Maciej Zieliński / PAP 17:18 64,3 proc. badanych popiera budowę umocnień na granicy z Rosją i Białorusią; 16,5 proc. jest przeciwnych, a 19,2 proc. nie ma zdania - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Poparcie dla zasieków, bunkrów i okopów na granicy rośnie wraz z wiekiem. 15:33 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z pierwszą damą Ołeną Zełenską złożyli kwiaty na cmentarzu w Bykowni pod Kijowem, czcząc pamięć ofiar sowieckich represji politycznych, w tym także ofiar zbrodni katyńskiej spoczywających na Polskim Cmentarzu Wojennym. 13:56 Ukraińskie drony trafiły w sobotę wieczorem rosyjskie lotnisko Kuszczowskaja, i rafinerię ropy Słowiańsk w obwodzie krasnodarskim - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła. Według rozmówcy agencji lotnisko w Rosji było bazą "dla dziesiątek różnych samolotów, które atakują ukraińskie pozycje na linii frontu: Su-34, Su-25, Su-27, MiG-29". 13:28 Po kwietniowym kryzysie sytuacja Ukrainy się poprawia. Na front zaczęła trafiać amerykańska amunicja, wprowadzono nowe prawo mobilizacyjne, a ze świeżo wyszkolonych żołnierzy formowane są nowe brygady - informuje dwutygodnik "Forbes". Sytuacja na froncie poprawia się i nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w Czasiw Jarze, przemysłowym mieście na zachód od Doniecka we wschodniej Ukrainie, które jest głównym celem rosyjskiej ofensywy w regionie. W pierwszych dniach rosyjskich ataków na miasto jednostki pancerne stale posuwały się na północ i południe, a piechota zdobywała coraz to nowe tereny. Słaba wówczas ukraińska obrona zdawała się przegrywać wyścig o Czasiw Jar. Teraz jednak, po nagłej zmianie sytuacji, magazyny amunicji ukraińskich obrońców są pełne i sieją spustoszenie w rosyjskich grupach szturmowych - pisze "Forbes".

12:58 Niemiecki rząd chce w tym roku znacznie zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy. Ministerstwo obrony ogłosiło dodatkowe zapotrzebowanie na wsparcie wojskowe w wysokości 3,8 mld euro - poinformował portal dziennika "Bild". Od początku roku niemiecki rząd przeznaczył 7,1 mld euro na pomoc wojskową dla Ukrainy. 12:48 Pięć osób nie żyje, co najmniej 15 jest rannych po rosyjskim ataku rakietowym na Małodanyłow w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Takie informacje przekazał szef miejscowej administracji wojskowej Ołeh Syniegubow. Dwie rakiety balistyczne - najpewniej Iskandery spadły na ośrodek wypoczynkowy. Na tę chwilę wiadomo o 5 ofiarach śmiertelnych i 15 rannych - w tym m.in. 8-letniej dziewczynce. Ołeh Syniegubow dodał, że ranni zostali także policjant i dwóch ratowników pogotowia.

11:44 Ukraińskie Siły Obronne zniszczyły trałowiec projektu 266M Kowrowiec rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w nocy z soboty na niedzielę - poinformowały na Telegramie Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy. "Wczoraj wieczorem ukraińskie Siły Obronne zniszczyły trałowiec 266-M Kowrowiec należący do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy, wraz ze swoimi zaprzysiężonymi braćmi, nadal przybliża nas do zwycięstwa" - czytamy w komunikacie. Telegram Kowrowiec był przeznaczony między innymi do prowadzenia okrętów za trałami, zwiadu, układania torów wodnych na polach minowych itp. Zobacz również: Kolejny okręt Floty Czarnomorskiej zniszczony przez Ukraińców 10:39 Po ostrzeżeniach, że wróg planuje przeprowadzić atak w obwodzie sumskim, rozpoczęto ewakuację 10-kilometrowego pasa przy granicy z Rosją. Niemal wszyscy opuścili Białopole. Miasto zamarło w oczekiwaniu na ofensywę - mówi w wywiadzie dla reporterki Biełsatu Jekateryny Land mer Białopola Jurij Zarko.



Białopole to jedna z tych miejscowości, z których prawie wszyscy mieszkańcy wyjechali z powodu ciągłego ostrzału i zagrożenia nową ofensywą. Szef administracji wojskowej obwodu sumskiego Wołodymyr Artiuch poinformował, że w ciągu ostatniego miesiąca - a zwłaszcza w ostatnim tygodniu - wojska rosyjskie przeprowadziły wiele ataków na Białopole przy użyciu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, artylerii, moździerzy i KAB - kierowanych bomb lotniczych. Zobacz również: ​"Miasto zamarło w oczekiwaniu na ofensywę". Ewakuacja mieszkańców pasa granicznego 10:38 Obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie 37 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. "W nocy 19 maja 2024 r. rosyjscy okupanci zaatakowali Ukrainę za pomocą 37 dronów szturmowych Shahed-131/136 z regionów Primorsko-Achtarskiego i Kurskiego Federacji Rosyjskiej" - czytamy w komunikacie. Ołeszczuk zaznaczył, że atak został odparty przez przeciwlotnicze jednostki rakietowe Sił Powietrznych i mobilne grupy strzeleckie Sił Obrony Ukrainy, a także wykorzystano sprzęt do walki radioelektronicznej. "W wyniku bitwy przeciwlotniczej wszystkie 37 Shahedów zostało zestrzelonych w obwodach kijowskim, odeskim, mikołajowskim, sumskim, winnickim, żytomierskim, czerkaskim i chersońskim" - podsumował generał.



Magdalena Partyła, Karol Żak