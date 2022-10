Prezydent USA Joe Biden wyraził sceptycyzm wobec czwartkowego zapewnienia prezydenta Rosji Władimira Putina, który oznajmił, że nie ma zamiaru użyć broni jądrowej na Ukrainie. MAEA wysyła inspektorów do dwóch miejsc na Ukrainie, gdzie Rosja zarzuca, że miały miejsce działania związane z możliwą produkcją "brudnych bomb". Wydarzenia związane z 247. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.10.2022 r.

06:42

Szef MAEA Rafael Grossi powiedział, że wysyła inspektorów do dwóch miejsc na Ukrainie, gdzie Rosja zarzuca, że miały miejsce działania związane z możliwą produkcją "brudnych bomb". Grossi oczekuje, że eksperci będą mogli zaprezentować raport w ciągu kilku dni.

Celem wizyt kontrolnych w tym tygodniu jest wykrycie wszelkich możliwych niezadeklarowanych działań nuklearnych i materiałów związanych z rozwojem "brudnych bomb" - powiedział Grossi, którego cytuje agencja AP.

06:41

Stany Zjednoczone przekażą nowy pakiet bezpieczeństwa dla Ukrainy w bardzo krótkim czasie. Zapewnił o tym w rozmowie z CNN rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Zobaczycie bardzo, bardzo szybko kolejny amerykański (pakiet). Zamierzamy to kontynuować, jak powiedział prezydent, tak długo, jak będzie to potrzebne - akcentował Kirby w rozmowie z CNN.

Odniósł się do wydatków na cele wojskowe, które mogą być szybko zatwierdzone w nagłej sytuacji.

Zapytany przez CNN o eskalację retoryki prezydenta Rosji Władimira Putina, Kirby zauważył: "To on najechał Ukrainę i to w sposób całkowicie niesprowokowany."



06:39

Prezydent USA Joe Biden wyraził sceptycyzm wobec czwartkowego zapewnienia prezydenta Rosji Władimira Putina, który oznajmił, że nie ma zamiaru użyć broni jądrowej na Ukrainie.

Jeśli nie ma zamiaru, to dlaczego ciągle o tym mówi? Dlaczego mówi o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej? (...) On jest bardzo niebezpieczny w swoim podejściu do tego - przekonywał Biden w wywiadzie dla NewsNation.

Jak zauważył Reuters w wystąpieniu wygłoszonym w czwartek, rosyjski prezydent bagatelizował impas nuklearny z Zachodem. Mówił, że Rosja nie groziła użyciem broni jądrowej i odpowiedziała jedynie na nuklearny "szantaż" ze strony zachodnich przywódców.

Reuters podkreśla, że Putin i inni rosyjscy oficjele wielokrotnie mówili w ostatnich tygodniach, że ich kraj może użyć broni jądrowej w celu ochrony swojej integralności terytorialnej. Na Zachodzie było to interpretowane jako ukryte groźby użycia tego rodzaju broni na terenach Ukrainy, które Rosja zaanektowała.

W czwartkowym wywiadzie dla CNN rzecznik Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego John Kirby wskazał na możliwość rozważania przez Moskwę użycia tzw. brudnej bomby. Usiłuje ona stworzyć do tego pretekst, aby obarczyć winą Ukrainę.

Kirby przyznał jednak, że Stany Zjednoczone nie zaobserwowały jeszcze żadnych oznak, że Rosjanie planują użycie brudnej bomby lub nawet czynią do tego przygotowania. Z drugiej strony zastrzegł, że często obwiniają innych za to, co sami robią lub mają zamiar zrobić.

Dlatego zatem musimy traktować to poważnie - ostrzegł Kirby.



06:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w orędziu opublikowanym w nocy porównał walkę Ukrainy z rosyjskim agresorem do walki przeciwko nazistom w czasie II wojny światowej. Według ukraińskiego lidera Rosja dąży do tych samych celów, co kiedyś nazizm.

Nawiązując do II wojny światowej i walki Ukraińców przeciwko nazistom, prezydent powiedział, że "po 80 latach zło powstało ponownie z popiołów" i dodał: "zmieniła się forma zła, ale istota jest niezmienna".

Stojąc obok zestrzelonego drona bojowego, Zełenski mówił, że spokojne miasta były wielokrotnie atakowane bombami i rakietami, a Rosja zaminowuje lub zajmuje elektrownie, kradnie zboże, by zagrozić planecie głodem i uprowadza ludzi, w tym dzieci.

Prezydent przypomniał, że tylko w ciągu ostatnich dwóch dni doszło do 30 ataków irańskimi dronami, z których 23 zostały zestrzelone.

Zełenski podkreślił, że ukraiński opór jest silny i że Ukraina się nie złamie. Prezydent wyraził przekonanie, że najeźdźca skapituluje i zostanie zmuszony do ucieczki, a następnie do zapłaty repatriacji wojennych. Odnosząc się do okupowanych terenów, w tym Półwyspu Krymskiego, zapewnił, że powrócą one do Ukrainy.