Ostrzelany budynek w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

06:02

Sześć osób zostało rannych w wyniku ataku rakietowego w rejonie Odessy na południu Ukrainy. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Pocisk został wystrzelony przez rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22 - poinformowało na Telegramie ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe".

W wyniku ataku zostało zniszczonych kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych.

05:25

Nowy dowódca niemieckiego Dowództwa Operacyjnego Bundeswehry Bernd Schuett uważa północno-wschodnią flankę NATO za najbardziej zagrożoną eskalacją konfliktu z Rosją.

I właśnie dlatego punkt wiarygodnego odstraszania w tym regionie jest dla mnie centralnym punktem. Tutaj obecność wojsk lądowych odgrywa kluczową rolę - powiedział generał porucznik Schuett niemieckiej agencji prasowej DPA

Niemiecki generał poinformował, że w jego dowództwie zostaną również zintensyfikowane ćwiczenia obrony narodowej i sojuszniczej, i dodał: "Nie trenowaliśmy tu jeszcze w tak intensywnych działaniach wojennych. Istnieje potrzeba dostosowania istniejących struktur i procedur".

Dowództwo Operacyjne w Schwielowsee koło Poczdamu zarządza kontyngentami Bundeswehry na misjach zagranicznych w zakresie zagadnień krajowych - sprawy materialne, personalne i dyscyplinarne - ale nie strategicznych.

W operacjach takich jak na Litwie - gdzie Bundeswehra prowadzi Wielonarodową Grupę Zadaniową NATO - niemieccy żołnierze są również zaangażowani w planowanie obronne danego kraju.



05:24

Wielka Brytania nie mogłaby być w awangardzie udzielania wsparcia Ukrainie, by mogła się bronić przeciw Rosją, gdyby nadal była w Unii Europejskiej - powiedział brytyjski premier Boris Johnson.

Nie sądzę, że Wielka Brytania w ramach Unii Europejskiej i w swego rodzaju matrycy wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, którą wtedy mieliśmy, byłaby na czele, jako pierwszy kraj europejski, który uzbroiłby Ukraińców, dając im środki potrzebne do obrony - mówił Johnson w rozmowie z amerykańską stacją CNN.

Myślę, że to świadczy o kraju, który myśli o sprawach w inny sposób, który patrzy na świat z bardziej globalną perspektywą i jest ambitny. Nie oznacza to, że jesteśmy mniej europejscy. Nadal jesteśmy Europejczykami, ale myślę, że mamy bardziej globalne podejście - wyjaśnił szef brytyjskiego rządu.

W czwartek minęło sześć lat od referendum, w którym Brytyjczycy - stosunkiem głosów 52 proc. do 48 proc. - opowiedzieli się za wystąpieniem z UE.



05:12

Administracja USA zamierza w najbliższych dniach ogłosić, że zakupiła dla Ukrainy system obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu NASAMS - podała telewizja CNN. Taki system używany jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.

Według CNN, system - o który miała zabiegać Ukraina - ma mieć zasięg ok. 100 mil, tj. ok. 160 km. Produkowana przez amerykański Raytheon i norweski koncern Kongsberg broń używana jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.



05:06

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie w programie "heute journal" dla niemieckiej telewizji publicznej ZDF opowiedziała się przeciwko bojkotowi jesiennego szczytu G20, nawet jeśli w spotkaniu miałby wziąć udział prezydent Rosji Władimir Putin.

Ważne jest, aby powiedzieć mu prosto w twarz, co o nim myślimy i co sądzimy o tego rodzaju działaniach - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej i dodała, że G20 jest zbyt ważnym gremium, także dla krajów rozwijających się, by pozwolić Putinowi na "zepsucie go".