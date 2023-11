Administracja Joe Bidena ogłosiła w poniedziałek nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 100 mln dolarów. W jego skład wchodzi nowa wyrzutnia HIMARS oraz amunicja do różnych typów broni. Minister obrony USA Lloyd Austin potwierdził w Kijowie "niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy" oraz zapewnił, że wraz z sojusznikami będą one nadal zaangażowane w pomoc na polu walki i realizację długofalowych ukraińskich potrzeb obronnych w wojnie z Rosją. W tym artykule znajdziesz najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie z poniedziałku 20 listopada.

Ukraina: Wojsko otrzymało od rządu ponad 2000 dronów krajowej produkcji. Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/Abaca

20:00

Jak podał w komunikacie Pentagon, nowy pakiet, będący już 51. transzą pochodzącej z magazynów USA broni dla Ukrainy zawiera m.in. pociski przeciwlotnicze Stinger, dodatkową wyrzutnię HIMARS wraz z amunicją, amunicję do haubic kalibru 105 i 155 mm, pociski i zestawy przeciwpancerne TOW, Javelin i AT-4, a także sprzęt zimowy.



"Ogłoszone dzisiaj wsparcie dla Ukrainy pomoże sprostać bezpośrednim potrzebom Ukrainy na polu walki (...) Ale krytyczne jest, by Kongres podjął działania wspierające Ukrainę poprzez przyjęcie wniosku prezydenta o dodatkowe fundusze" - napisał w oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken.

18:18

Zwiększenie dostępu dzieci uchodźców z Ukrainy do bezpłatnych usług opieki nad zdrowiem psychicznym oraz zapewnienie ukraińskich asystentów międzykulturowych w polskich szkołach - to niektóre rekomendacje raportu UNICEF, Plan International i Save the Children nt. dobrostanu dzieci i młodzieży z Ukrainy mieszkającej w Polsce.



W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, trzy międzynarodowe organizacje działające na rzecz ochrony dzieci w Polsce: Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Plan International i Save the Children opublikowały raport z badania subiektywnego dobrostanu dzieci i młodzieży mieszkającej w Polsce w obliczu wojny w Ukrainie.



To pierwszy w Polsce raport trzech organizacji, które konsultowały się z dziećmi i wysłuchały ich głosu w sprawie edukacji, spójności społecznej, zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego oraz ich prawa do partycypacji - czytamy w komunikacie przekazanym PAP.



W badaniu wzięła udział ponad setka dzieci z Ukrainy i Polski, które obecnie mieszkają w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.



Wśród najważniejszych wniosków z raportu znalazło się stwierdzenie, że dzieci z Ukrainy tęsknią za ludźmi, zwierzętami domowymi i miejscami, które pozostawiły w swym rodzinnym kraju. Wynika z niego również, że niektóre dzieci i nastolatki stają się apatyczne i uciekają w nadmierne spanie i jedzenie, gdy czują się przytłoczone stresem.

17:11

Minister obrony USA Lloyd Austin potwierdził w Kijowie "niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy" oraz zapewnił, że wraz z sojusznikami będą one nadal zaangażowane w pomoc na polu walki i realizację długofalowych ukraińskich potrzeb obronnych w wojnie z Rosją.



Szef Pentagonu złożył to oświadczenie po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim podczas wizyty w ukraińskiej stolicy. Przyjazd Austina nie był wcześniej zapowiadany.



Miałem zaszczyt spotkać się dziś z prezydentem Zełenskim w Kijowie, aby potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. My, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, będziemy w dalszym ciągu wspierać pilne potrzeby Ukrainy na polu bitwy oraz długoterminowe wymagania obronne - napisał Austin na platformie X.